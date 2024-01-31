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【理財個案】企業高管月入10萬　想60歲擁700萬現金退休　專家︰理想計劃存兩大風險

博客 13:30 2024/01/31

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經歷過3年疫情之後，Angus明白需要更早為未來做好規劃，所以期望能夠在7年後退休的時候能夠滾存到一筆資金，確保退休後生活無憂。

香港有不少高收入人士，但如何籌備退休，對他們來說也不易。今次你財策劃師的主角Angus，任職中港企業營業總監，月入10萬元。今年53歲的他，希望60歲退休前儲到700萬元，想知可行性。

由於工作需要，Angus時常往來中、港兩地，而過去幾年因疫情原因令工作大受影響，他感慨說，過去幾年為了工作，已多次在國內及香港隔離，最長時間是在酒店隔離21天，但就算不介意浪費時間，結果都因不少預計不到的變數而令工作受影響，甚至停頓。幸好一向家庭支出有節制，而工作崗位亦幸保不失，能夠維持工作收入，所以能渡過難關。而上年通關後，工作狀況開始好轉，所以收入方面亦算不錯，當中平均每月三分一收入來自花紅。

經歷過3年疫情之後，亦明白需要更早為未來做好規劃，所以期望能夠在7年後退休的時候能夠滾存到一筆資金，確保退休後生活無憂。

教育基金尚欠50萬元

孩子現時在外國讀大學，他們之前已經撥出100萬元作為海外教育支出，預計還需約50萬元，預計未來兩年將會逐步由每月盈餘累積。目前每月有盈餘4萬元，所以按此進度，估計一年多時間便應該可以儲到期望的教育基金餘數。

問到對家人的責任時，除了太太及孩子以外，Angus亦要照顧父母，雖然現時擁有不俗的資產水平，但假若在退休前出了甚麼意料之外事情的話，可能會導致計劃有很大變數，所以不妨趁現時購買多些人壽保障，確保未來十年八載能夠順順利利，保障額多少便視乎他期望有多少財務支持給父母了。

理想計劃仍有兩大風險

說到金額，Angus的理財疑問，是期望在退休時可以累積到一個具體的金額，希望能夠在退休前滾存700萬元現金。我問他為何有這個目標，原來他是從自己預計退休後的生活費需要來分析。

他估計60歲時退休每月支出約2.5萬元，而每月支出維持約10年後便有機會因通脹而增加，到時可能每個月支出增加至3萬元；而再過10年左右，便有機會進一步增加到3.5萬元，他根據這個粗算，退休時便應該要擁有約1,100萬元，估計當中400萬元來自到時賣出現時父母居住的單位，扣除之後便是他所預計需要的700萬元現金。

這種想法亦有道理，只是跟隨他的計劃發展下去，有機會出現兩個風險。

首先，因為人口老化問題令我們預計未來的生活費需要更多，可能會出現手上資金用完時，他仍然在世，仍然需要生活費。另一方面，應該何時出售現時父母正在居住的單位呢？而單位的未來價值會否出現大波動呢？這些問題亦是他的計劃的變數，而變數出現對他計劃的衝擊不容忽視。

自住物業留給孩子是唯一傳承計劃

而另一方面，我再問到他有否為孩子未來作出任何傳承規劃的安排，原來他打算將自住物業留給孩子，這便是他唯一的傳承計劃。聽過他的想法及計劃之後，我從多方面和他分析，認為目前的資產配置需要認真檢討，否則未必能夠達到他的期望人生目標。

雖然Angus名下有兩個物業，但並未有任何收益，因為其中一個是父母居住，而另一個是一家三口的居所。而這兩個物業是淨資產的主要部分，佔近71%，如未能善用，只靠其他資產及未來儲蓄應付退休，明顯地並未能夠充分發揮手上資產的效用。

而當我聽到他說打算將物業作為留給孩子的禮物時，我問他目前物業的樓齡多少，他們自住物業樓齡已近40年，而另一個居屋單位亦有20多年樓齡。假如將這些物業作為傳承資產，到他兩夫婦都百年歸老後，可能都是30多年後的事情，到時物業樓齡已超過60年，甚至70年。如再留給孩子，很可能是一個計時炸彈，而並非寶貴資產。

宜增加人壽保險

所以作為傳承資產，最基本必須能夠經得起時間考驗，並不會因為時間而變舊及大幅貶值，金融資產是比較理想的安排。我建議他可以現時便增加投保保障為主的人壽保險，利用人壽保單的槓桿原理為孩子將來準備一筆豐盛資金。

另外Angus期望退休後能夠有每月3萬元收入，目前市場上退休人士常用的收益資產包括年金、儲蓄保險、派息基金及派息股票等，只要能善為配置及運用，我有信心可以比他預計所需的資產少都能夠做到同樣效果。

資產方面，Angus目前持有兩份儲蓄人壽保單，已支付保費150萬元，只是時間不算長，分別是2年半及7年，所以未能提供收益，但到他7年後退休時，便會成為合適收益資產。而目前他未有迫切性要運用這些儲蓄，所以不用理會，只要持續持有便可以。

Angus亦購買了一份扣稅年金，已經供款4年，需要持續供款多6年，按計劃條款，60歲開始便能夠提供每月保證收益5,000元，直至85歲。計算這在內，其餘資產需要提供的收益可以進一步減少。他提到的債券不少是透過父母名義持有的銀色債券，所以收益很不錯，但要注意年期一般較短。他的基金是歷史久遠的投資，並非很多人用作製造收益的派息基金，而股票方面有近一半是屬於派息股票。

我將他的收益資產分類，目前能夠製造收益的資產金額約349萬元，包括儲蓄，半數股票金額，還有債券，儲蓄保險及扣稅年金，而儲蓄保險佔大部分，我再為不同收益資產假設較平穩的預期收益率來計算，這個組合能夠在退休時提供他每月約1.3萬元收益。

另外他現時每月有儲蓄4萬元，假設未來18個月的儲蓄將用作孩子餘下的教育需要，而之後第2年下半年至第七年的5.5年盈餘則用作製造未來退休的收益，按估計這筆金額有264萬元，假如將這264萬元用作購買政府年金，60歲時每月便能夠製造保證收益13,464元。

僅用三成資產　便可創造每月2.6萬被動收入

換句話說，根據目前的收益資產及未來估算的儲蓄轉為年金後帶來的收益，已能夠為他提供大概每月2.6萬元的收入，能夠滿足他估計剛剛退休時需要的金額。這筆錢只是613萬元，而他目前擁有的淨資產加上未來的儲蓄約是2,107萬元，所以只是佔大概三成。

現時兩個物業佔淨資產及未來儲蓄總數的62%，雖然其中一個物業是自住用途，另一個是父母居住，未能製造現金流，但Angus亦可以考慮將父母的單位申請安老按揭製造收益，早些開始為未來退休收入儲蓄，運用時間創造財富。

而一家三口所居住的單位並不適合作為Angus夫婦退休後的長期居所，應該考慮換為一個約20年樓齡以內的單位，才有機會減少未來退休後的維修保養支出。我相信改善目前資產配置後，將會更有效地達到他期望的退休效果。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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