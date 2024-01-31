【北上消費】24小時通關　龍年深圳好去處　山姆年貨節／巨龍花園／5層樓水療館

▲ 【北上消費攻略】農曆新年期間，深圳有哪些地方好吃／好玩？本文為你精選了幾個口岸附近吃喝玩樂的好去處，並且在文末附上特別慳錢大法~

北上消費愛好者的好消息來了——近日，政府宣布農曆春節期間，深圳灣口岸將24小時開放，羅湖口岸與東鐵綫亦會延長服務時間。

吃飯五分鐘，排隊兩小時——平日北上，總是人滿為患，長假期間北上更是考驗人的意志。但農曆春節期間，大部分深圳打工仔都要返家鄉過年，正是港人「錯峰出行」的好時機！

農曆新年期間，深圳有哪些地方好吃／好玩？本文為你精選了幾個口岸附近吃喝玩樂的好去處，並且在文末附上特別慳錢大法~

先看口岸的開放時間：

深圳灣口岸 ：2024年2月9日（年三十）~2月13日（年初四）24小時通關，即2月9日早上6時30分起至2月14日零時為止

：2024年2月9日（年三十）~2月13日（年初四）24小時通關，即2月9日早上6時30分起至2月14日零時為止 羅湖口岸 ：2024年2月9日（年三十）及2月11日（年初二）延長至凌晨兩點

：2024年2月9日（年三十）及2月11日（年初二）延長至凌晨兩點 其他口岸通關服務時間维持不變

出行提醒：

深圳灣口岸並不直連地鐵，需要乘坐接駁巴士，或直接坐巴士、出租車前往市區，交通上需要做好準備

蓮塘口岸交通費最便宜，有巴士直達，過關後直連地鐵，亦有去Costco的特別巴士

農曆新年期間，深圳不少商家會閉店/調整營業時間，出行前可在地圖查詢資料或致電詢問，避免白行一趟

深圳灣萬象城 巨龍花園&燈籠街

深圳灣口岸

萬象城大家都不陌生，作為頂級商圈，萬象城融合了商業與藝術，因此在消費之餘拍照打卡點也不少。最近為了迎接龍年，深圳灣萬象城還特別策劃了「Bay Dragon」室外龍花園的布景，另外還有燈籠街，極具節日氛圍。

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地址：深圳市南山區科苑南路2888號

地鐵：11號綫/2號綫 後海站G口

前海HOP天地：五臟俱全的美食城 另有巨型娛樂館

深圳灣口岸

前海Hop天地並不算特大型商城，但主打精品美食，各種口味的商鋪一應俱全，又不用去大商場大排長龍。值得一提的是盒馬鮮生也在Hop天地，龍年正在進行年貨節折扣&活動，各類年菜、年花、烘焙蛋糕都可以買到。盒馬不似山姆超市或Costco，不需要會員亦可以消費，且分量更適合港人家庭，品質同樣不輸後兩者。

前海Hop還設有15000平方米的Hop-DX潮玩街區：可以自助精釀啤酒暢飲、保齡球、室內高爾夫、碰碰車、溜冰等，在APP上購買全日通即可無限進出暢玩。

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地址：深圳市寶安區興華1路與海秀路交界處

地鐵：5號綫 寶華站B2口

可以過夜的巨型水療館：湯崎&港灣一號

福田口岸

錯峰而行，當然要試試平常休息日爆滿的水療館。深圳的大型水療館，基本上可以承包客人一天的活動：以湯崎為例，水療館整整5層樓4萬平方米的面積，包含無限暢飲、各類自助、遊戲&影音室等吃喝玩樂項目；汗蒸、湯池、按摩等水療項目也是一應俱全。

深圳的不少水療館都提供過夜服務，玩樂後可直接在水療館休息，不用再匆忙過關回港或訂購酒店，可以説十分貼心。

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南頭古城：復古龍年小鎮

深圳灣/福田/皇崗口岸

南頭古城是深圳除商場外少有的景點，為迎接農曆春節也都做了特別裝飾：龍形拱門、花燈、燈籠墻等。雖説是古城，除了古跡與文化村外，內部的精緻咖啡館、小食店也不少，並且都為了龍年開始特別裝扮，值得一逛。

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地址：深圳市南山區深南大道

地鐵：12號綫 南頭古城地鐵站C口

萬象天地酒吧街：Bistro Instreet 裏巷

羅湖/福田/皇崗口岸

作為深圳最知名商場，萬象天地大家一定不陌生。但這次推薦的是位於其內部的酒吧街，又叫「裏巷」。裏巷匯集衆多Bistro小酒館以及異國餐吧，西式裝潢+不少露天座位，加上不定期的音樂表演，十分有情調。和三五好友小酌一杯，輕鬆亦愜意。

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地址：深圳市南山區高新園

地鐵：1號綫 高新園地鐵站A口

山姆超市特別年貨節 海量年貨美餐 清遠雞99元

山姆在福田/龍華/前海均有分店 福田口岸最近

最後北上消費，一定是少不了山姆超市。其他商品不多做介紹，但自20日起山姆已經陸續上架年貨活動，可以先在山姆超市APP上看看有沒有你需要的。除了各類打破低價的山珍海味禮盒外，山姆亦推出特別的龍年年菜，甚至可以只用129.9元買到熱門的太二酸菜魚、99.9元一隻的清遠雞以及各類好菜。大火的小奶龍公仔、只需要200元的巨型黃金栗子堅果禮盒也已經陸續上架。

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慳錢攻略：滙豐銀聯雙幣卡$1388「獎賞錢」迎新獎賞+山姆超市$200「獎賞錢」回贈

經常逛山姆超市的朋友都知道，因為有供應鏈優勢，山姆除了官方打折，幾乎沒有什麼第三方平台折扣，購置年貨畢竟不是個小數目，怎麼樣才能更省錢？

平台沒有折扣，選擇有回贈的信用卡是一個不錯的思路，Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡可以説是為北上消費定制，因應市場需求，滙豐最近開始做信用卡北上消費活動，近日更推出山姆超市特別優惠，由現在至2024年3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期去深圳山姆超市，簽滿指定金額可獲合共額外高達$200「獎賞錢」！另外，用此卡於中國內地及澳門透過滙豐 Reward+內嘅二維碼或雲閃付App支付，更可享有高達額外5.4%「獎賞錢」回贈！以上所提及的優惠可以共用，以在深圳山姆超市消費人民幣500元為例，就有$77「獎賞錢」，折合有超過15%「獎賞錢」回贈！

不少朋友也許擔心，内地通用電子支付，沒有機會使用實體卡。其實滙豐Reward+應用程式内支援二維碼付款，只要打開滙豐Reward+然後按右上角的「二維碼付款」，就可以直接用產生出來的二維碼付款，十分方便。

還未有滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡？由現在至2024年3月31日，立即線上申請，除了可享高達$1,100「獎賞錢」迎新獎賞，還可享額外新春大利是$288「獎賞錢」，合共可享高達$1,388「獎賞錢」！

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