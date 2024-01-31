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沈振盈退休｜年屆60今日last day　獨家回應︰「壓力大、想抖下」　估恒指2月見18,000點

個人增值 13:00 2024/01/31

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沈振盈退休｜年屆60今日last day　獨家回應︰「壓力大、想抖下」　估恒指2月見18,000點

著名股評人、人稱「沈大師」的沈振盈早前透露已辭去訊匯證券行政總裁職務，他回應本網查詢時指，今日（1月31日）正式離職。

  • 他表示已經自己60歲，「證券行壓力很大」，是時候減少工作負擔。
  • 今後將「半退休」但仍繼續財經KOL角色。
  • 對於仍處於弱勢的港股，沈振盈維持「恒指四萬點」觀點，但重申那是最樂觀預期
  • 港股2024年第一季，他暫看18,000點

進入「半退休」狀態

沈振盈一直有兩個身份，既是訊匯CEO也是財經KOL，他稱短期未必會再做回證券行工作，因為已做了很多年，自己已年屆60大關，是時候要減輕工作壓力，那便寧願不做證券行。「證券行壓力很大，做評論沒那麼大。」他強調，股評及網台照做，電視照上。

港股首季看「萬八」

沈振盈表示，就算預期2024年恒指升上四萬點，港股首季仍將波動，處於「低位有限數」，看法如下：

  • 港股震盪正是入市時機。
  • 對於很多人認為四萬點是天方夜譚，他稱「我都是說，最樂觀是四萬」。
  • 港股第一季的大方向仍是不斷尋底或築底，但他對走勢是樂觀，認為會升。

沈振盈表示，對於農曆新年前後的2月份港股表現，暫看18,000點。「一定要過了3月份，對年尾的預期才較為準確。」

重溫早前訪問：沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早

恒大終於爆破
內房有望解圍

中國恒大 （03333） 日前於本港被下令清盤。沈振盈表示恒大倒還是不倒，與中央政府無關，「因為根本是管治出問題，資不抵債」。

他認為內地當局一定不會救濟恒大這間公司，只會救濟恒大項目和牽連性因素，包括「保交樓」、處理爛尾樓、判頭債務等。

而內房因素，他表示主要集中在恒大。碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 等公司的債務方面，「其實他們的財政狀況不是太嚴重，只不過是被誇大了。」

美股日股會「震憾性下跌」

沈振盈指，他反而擔心環球股市處於高位，認為應該會有「震撼性下跌」，當中包括美股及日股。

而他預期美國或3月開始減息，除了對港股是關鍵事件外，也是預視美股見頂的時刻。他表示根據過往數據，減息周期多是股市下跌的周期，尤其是美股，市場早前已全然反映。

沈振盈重申，此外一個重要觀察就是美國如果減息，就只有一個原因：經濟很不妙。此外，美國債務沉重也是一個隱憂，預期美股大挫10%至20%

而對於日股，他預期4至5月開始加息，日經指數可能回落至30,000點樓下。目前日經平均指數報35,995點。

撰文：黃正軒

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