  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本股市｜日經指數ETF今在港掛牌　分析：新政策加快吸引外資

個人增值 16:15 2024/01/31

分享：

分享：

日本股市｜日經指數ETF今在港掛牌　分析：新政策加快吸引外資　日股可望回穩

日經平均指數（亦稱日經225指數）去年上漲30%，居全球主要市場第一，當地經濟或走出「迷失30年」，以下為部份近況

  • 「股神」巴菲特近年押注並多次增持日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅）。
  • 當地市場出現結構性轉變，企業業績擴大。
  • 東京證券交易所去年3月規定市帳率長期低於1倍以下的上市企業，公佈具體的改善計劃，以重振低迷已久的估值。措施令上市日企的分紅和股票回購總額達到歷史最高水平。
  • 日本政府去年8月表示，25年來對抗通縮的戰役，或已走至「轉捩點」——日本經濟有望邁向溫和通脹及可持續增長。
  • 最近日經指數雖略有回吐，但仍徘徊於35,000點之34年高位。
  • 市場對日本央行的加息預期下，加上當地新政策鼓勵散戶投資日股，資金續持流入日本股市。

全新日經指數ETF在港上市

有意透過港股部署日股的讀者或可留意，追蹤日經指數的南方東英日經225指數ETF （03153） 今日（31日）於聯交所主板掛牌，基本資料簡明如下

南方東英日經225指數ETF （03153）
基金管理人南方東英資產管理
相關指數日經平均指數（淨總回報版本）
每手10股
入場費780港元
管理費0.99%
全年經常性開支比率估計為1.4%
託管人滙豐銀行
資料來源：南方東英

南方東英日經225指數ETF十大成份股

代碼股票行業權重
9983迅銷有限公司消費品10.44%
8035東京威力科創有限公司科技7.43%
6857愛德萬測試科技3.84%
9984軟銀科技3.67%
9433KDDI CORP.科技2.77%
4063信越化學工業有限公司材料2.66%
6367大金工業有限公司資本貨/其他2.30%
6954發那科公司科技2.05%
6762日東電工科技1.95%
4543泰爾茂公司科技1.89%
資料來源：南方東英（數據截至2024年1月11日）

南方日經225指數ETF今日（1月31日）收市升0.42%，報78.48元，成交額4620萬元。

南方東英提到，日股有以下投資背景：

  • 2023年4月巴菲特12年以來首次訪問日本，其後屢次加倉，日股已成巴菲特海外投資最重倉。
  • 2023年全年海外投資者淨買入6.3萬億日圓（約433.9億美元）的日股現貨和期貨，當中股票現貨淨流入規模達3.12萬億日圓，打破連續三年的淨賣出記錄，創2013年安倍經濟學行情以來新高。

其他在港上市日股ETF選擇，亦有2016年成立的華夏日股對沖 （03160） ，全稱華夏MSCI 日本股票（美元對沖）ETF，投資目標為盡量貼近MSCI日本股票指數（100%美元對沖）的投資業績，過去一年回報34.39%。該基金截至1月29日的頭5大持倉為豐田汽車（5.54％）、Sony（3.17％）、三菱UFJ金融集團（2.74%）、東京威力科創（2.32%）及Keyence Corp（2.26%）。

分析：新節稅投資計畫鼓勵國民多買股票
間接加快吸引外資

《日經亞洲》引述瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi表示，國際投資者預期散戶投資者將透過新的免稅投資計劃日本個人儲蓄帳戶（NISA）購買更多日本股票，因而進入日本市場。

  • 經修改的NISA於今年年初生效，投資限額提高至每年360萬日圓，免稅期不受限制。
  • NISA旨在鼓勵日本家庭增加對日本股票的投資，日本家庭擁有2,100萬億日圓資產，其中超過一半為現金。

日股近日回吐
惟有望止跌回穩

東京證券交易所數據顯示，1月15日至19日期間，國際投資者總計買入3,841億日圓的日股；期內日本散戶則沽出1,855億日圓，連續第六周拋售。日經指數在上周因小幅套現而下跌，截至周一的一年內仍走高7.7%。日經指數今早一度大跌逾360點，目前回升暫報36230點，走高164點。

野村證券量化分析師Yoshitaka Suda表示，假設季節性因素持續，儘管日股已創新高，日本散戶在未來幾個月內出售資產的可能性較小

  • 隨着日本散戶將資金重新投入市場，預計1月至3月將成為日股的淨買家。
  • 出於報稅目的，日本散戶傾向在11月和12月沽貨，以在年底前報告虧損來抵消利潤。

Suda表示，季節性模式下，未來幾個月散戶投資者淨拋售的可能性降低，導致當前的反彈看起來與2023年5月看到的情況截然不同。

撰文：黃正軒

相關文章：

【日本股市】日股升穿35,000點近34年高　當地分析師︰年底見4萬點！香港散戶3大入市方法

大摩︰明年初結束「量化緊縮」　這個指標歸零　便是縮減QT之日

對A股死心？中國散戶湧入日本股市ETF

ET至高息
港元定存｜盤點4.5厘高息　加碼Tips新年前賺10厘快錢


＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 調金遣帳

最新專欄文章 更多

「女股神」Cathie Wood︰「ARK已付出應有代價」　重申樂觀預期︰迎接「黃金時間」
2024/01/30
「女股神」Cathie Wood︰「ARK已付出應有代價」　重申樂觀預期︰迎接「黃金時間」
大摩︰明年初結束「量化緊縮」　這個指標歸零　便是縮減QT之日
2024/01/30
大摩︰明年初結束「量化緊縮」　這個指標歸零　便是縮減QT之日
富達︰外資將重投中國　惟須待「内生增長」　人行料持續降準
2024/01/26
富達︰外資將重投中國　惟須待「内生增長」　人行料持續降準
橋水基金︰中國估值已具吸引力　救市無可避免　不對下行市場抱有偏見
2024/01/25
橋水基金︰中國估值已具吸引力　救市無可避免　不對下行市場抱有偏見
中國救市｜降準難解信心問題　外資︰結構性問題　非一兩項政策能解決
2024/01/25
中國救市｜降準難解信心問題　外資︰結構性問題　非一兩項政策能解決
市場動向 沽出 財富及資產管理 日本市場 港股 基金 期貨 股票 儲蓄 管理費

上一篇文章

調查︰32%中國白領去年減薪　達6年最高比例　彭博：或致通縮延長

下一篇文章

沈振盈退休｜年屆60今日last day　獨家回應︰「壓力大、想抖下」　估恒指2月見18,000點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款