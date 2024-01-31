▲ 日本股市｜日經指數ETF今在港掛牌 分析：新政策加快吸引外資 日股可望回穩

日經平均指數（亦稱日經225指數）去年上漲30%，居全球主要市場第一，當地經濟或走出「迷失30年」，以下為部份近況：

「股神」巴菲特近年押注並多次增持日本五大商社（即三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅）。

當地市場出現結構性轉變，企業業績擴大。

東京證券交易所去年3月規定市帳率長期低於1倍以下的上市企業，公佈具體的改善計劃，以重振低迷已久的估值。措施令上市日企的分紅和股票回購總額達到歷史最高水平。

日本政府去年8月表示，25年來對抗通縮的戰役，或已走至「轉捩點」——日本經濟有望邁向溫和通脹及可持續增長。

最近日經指數雖略有回吐，但仍徘徊於35,000點之34年高位。

市場對日本央行的加息預期下，加上當地新政策鼓勵散戶投資日股，資金續持流入日本股市。

全新日經指數ETF在港上市

有意透過港股部署日股的讀者或可留意，追蹤日經指數的南方東英日經225指數ETF （03153） 今日（31日）於聯交所主板掛牌，基本資料簡明如下：

南方東英日經225指數ETF （03153） 基金管理人 南方東英資產管理 相關指數 日經平均指數（淨總回報版本） 每手 10股 入場費 780港元 管理費 0.99% 全年經常性開支比率 估計為1.4% 託管人 滙豐銀行 資料來源：南方東英

南方東英日經225指數ETF十大成份股

代碼 股票 行業 權重 9983 迅銷有限公司 消費品 10.44% 8035 東京威力科創有限公司 科技 7.43% 6857 愛德萬測試 科技 3.84% 9984 軟銀 科技 3.67% 9433 KDDI CORP. 科技 2.77% 4063 信越化學工業有限公司 材料 2.66% 6367 大金工業有限公司 資本貨/其他 2.30% 6954 發那科公司 科技 2.05% 6762 日東電工 科技 1.95% 4543 泰爾茂公司 科技 1.89% 資料來源：南方東英（數據截至2024年1月11日）

南方日經225指數ETF今日（1月31日）收市升0.42%，報78.48元，成交額4620萬元。

南方東英提到，日股有以下投資背景：

2023年4月巴菲特12年以來首次訪問日本，其後屢次加倉，日股已成巴菲特海外投資最重倉。

2023年全年海外投資者淨買入6.3萬億日圓（約433.9億美元）的日股現貨和期貨，當中股票現貨淨流入規模達3.12萬億日圓，打破連續三年的淨賣出記錄，創2013年安倍經濟學行情以來新高。

其他在港上市日股ETF選擇，亦有2016年成立的華夏日股對沖 （03160） ，全稱華夏MSCI 日本股票（美元對沖）ETF，投資目標為盡量貼近MSCI日本股票指數（100%美元對沖）的投資業績，過去一年回報34.39%。該基金截至1月29日的頭5大持倉為豐田汽車（5.54％）、Sony（3.17％）、三菱UFJ金融集團（2.74%）、東京威力科創（2.32%）及Keyence Corp（2.26%）。

分析：新節稅投資計畫鼓勵國民多買股票

間接加快吸引外資

《日經亞洲》引述瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi表示，國際投資者預期散戶投資者將透過新的免稅投資計劃日本個人儲蓄帳戶（NISA）購買更多日本股票，因而進入日本市場。

經修改的NISA於今年年初生效，投資限額提高至每年360萬日圓，免稅期不受限制。

NISA旨在鼓勵日本家庭增加對日本股票的投資，日本家庭擁有2,100萬億日圓資產，其中超過一半為現金。

日股近日回吐

惟有望止跌回穩

東京證券交易所數據顯示，1月15日至19日期間，國際投資者總計買入3,841億日圓的日股；期內日本散戶則沽出1,855億日圓，連續第六周拋售。日經指數在上周因小幅套現而下跌，截至周一的一年內仍走高7.7%。日經指數今早一度大跌逾360點，目前回升暫報36230點，走高164點。

野村證券量化分析師Yoshitaka Suda表示，假設季節性因素持續，儘管日股已創新高，日本散戶在未來幾個月內出售資產的可能性較小。

隨着日本散戶將資金重新投入市場，預計1月至3月將成為日股的淨買家。

出於報稅目的，日本散戶傾向在11月和12月沽貨，以在年底前報告虧損來抵消利潤。

Suda表示，季節性模式下，未來幾個月散戶投資者淨拋售的可能性降低，導致當前的反彈看起來與2023年5月看到的情況截然不同。

撰文：黃正軒

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