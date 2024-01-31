從外匯基金大賺　談債券的吸引性

▲ 大家可以想到當無風險利率繼續下跌，債券的投資價值便會出現。考慮點便是無風險利率是否會繼續下跌。

去年香港外匯基金中債券投資收益創出有史以來最高紀錄，成了城中話題。在投資者眼中，債券屬於風險較低的資產類別，投資收益應該不算太高，但為什麼去年債券表現那麼好？ 筆者在此為大家分享一下債券的特性。

票息較高的優勢會反映在債價

由於過去一年多正處於加息週期，令被視為無風險利率的美國10年期國債孳息率由美聯儲本週期第一次加息開始時約2%，一直上升至去年11月的高位約5%。由於無風險利率上升，這令到當企業/機構要發行債券的票面息亦要跟隨上升，債券投資者收到的利息收益自然會提高。但隨著美聯儲於去年12月公佈的利率點陣圖預期2024年將降息75基點，美國10年期國債孳息率由當時約4.2%下跌，並曾低見3.78%水平。一般而言，定息債券票面息是固定的，所以已發行的債券票面息是不會跟隨國債孳息率下跌而減少，而票面息較高的優勢便會反映於債價之上，令債券市價有所上升。

當然這只是影響債券價格的其中一個因素，但大家可以想到當無風險利率繼續下跌，債券的投資價值便會出現。考慮點便是無風險利率是否會繼續下跌。

減息終會出現 債價上升提升吸引力

2024年可稱上是一個降息週期的開始，隨著上週美國公佈美聯儲關注的通脹指標 - 核心個人消費開支平減指數 （Core PCE） 下跌至2021年3月低位，市場認為降息週期將愈來愈近。儘管市場正等待美聯儲本週四香港凌晨時間公佈的議息結果，筆者認為利率應該維持不變，同時美聯儲亦不會就降息時點有一個確切答案，然而市場普遍已預期即使3月不降息，5月的降息機率已超過100%。

自去年12月美聯儲釋出降息信號，美國10年期國債孳息率已率先下跌，並曾低見3.78%水平，只是隨著美聯儲不同官員於1月會議前不斷管理市場對降息的預期，債息才有所回升。從美債息的走勢可見，即使未正式降息，債息已反映降息預期。雖然真正降息時點仍然有待確定，但當未來公佈的通脹數據愈來愈接近目標水平，降息終會出現，美國債息下行概率只會大於上行，帶動債價上升，從而提升債券總回報的吸引力。

故此，希望捕捉債券機會的投資者，可考慮趁美國10年期國債孳息率反彈時，配置一些存續期較長的主權債或高評級債券以捕捉因降息週期出現的潛在機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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