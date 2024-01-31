ESG不再吃香了嗎？氣候基金銷售額2年降75%　高利率、「反覺醒」運動影響

▲ ESG投資近年備受爭議，綠色金融投資量暴跌、股價下挫，似乎不再吃香。外媒報道，在高利率和「反覺醒」運動的打擊下，氣候基金新投資2年内減少75%，去年第四季全球ESG互惠基金淨流出195億元資金。

ESG投資近年備受爭議，綠色金融投資量暴跌、股價下挫，似乎不再吃香。外媒報道，在高利率和「反覺醒」運動的打擊下，氣候基金新投資2年内減少75%，去年第四季全球ESG互惠基金淨流出195億元資金。

氣候基金新投資2年減75%

《金融時報》援引晨星的數據指，流入專注氣候的互惠基金的新資金，從2021年的1510億美元（約1.18萬億港元）降至2023年的378億美元（約2954.53億港元），減少75%，去年是2019年以來淨流入金額最少的一年。2023年第4季，全球ESG互惠基金出現了25億美元（約195.4億港元）的資金外流。

分析認為市場面臨以下3個挑戰︰

「反覺醒」運動批評ESG

反對ESG的「反覺醒」運動（Anti-woke）是綠色投資熱降溫的原因之一。據《商業内幕》，批評人士指責ESG投資策略對石油和天然氣等行業存在偏見，將政治目標置於創造回報之上。美國多個州在2023年紛紛提出反ESG法案。

高利率下 綠色投資回報不佳

此外，利率穩定上升也損害了專注於綠色環保的公司。清潔能源公司受到債務成本飆升的打擊，導致該領域的股票表現遠遠落後於大盤。iShares Clean Energy ETF等基金去年下跌近20%，在今年1月又下跌10%。

《金融時報》指，高利率促使投資者將資金從長期基金中撤出，轉而投資收益較高的貨幣市場基金和現金產品。EPFR的數據顯示，去年前11個月，流入美國貨幣市場基金的資金創下近1.19萬億美元（約9.3萬億港元）的紀錄。

地緣政治危機擾動能源市場

俄烏戰爭、紅海危機擾亂了全球貿易流動，也令能源市場緊張。地緣政治波動導致石油股走高，對氣候資產的需求潑了一盆冷水。丹麥能源集團Ørsted和熱泵供應商Nibe的股價自2021年以來已下跌一半以上。S&P/TSX再生能源和清潔技術指數在2021年底至2023年間下跌了近37%。

氣候融資需求迫切

晨星公司永續發展研究全球總監Hortense Bioy對《金融時報》表示，綠色互惠基金的表現儘管放緩，但仍優於大盤。去年，以氣候為重點的基金總資產增加了14%，達到近5,220億美元（約4.08萬億港元）。他説，氣候基金「仍有資金流入，但由於宏觀環境的原因，資金流入量比前幾年有所減少。」

《金融時報》指，ESG基金陷入困境之際，氣候融資的需求比以往任何時候都更迫切。去年是有紀錄以來最熱的一年，出現了極端天氣、乾旱、野火和洪水。 根據Climate Policy Initiative智庫的報告，到2030年，氣候融資每年需要達到9兆美元。

撰文：葉雨

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