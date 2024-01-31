人工智能｜香港首個強積金AI顧問　支援風險評估、砌投資組合　每季提供調整建議

▲ MPF｜香港首個強積金AI顧問 支援風險評估、砌投資組合 每季提供調整建議

香港首個人工智能（AI）強積金顧問於本月31日（周三）推出，顧問服務，支援強積金計劃成員進行：

個人風險評估

建構投資組合

每季獲取調整倉位建議

先開放予特選客戶 不另收費

BCT銀聯集團與金融科技公司弘量研究（Aqumon）合作開發AI顧問服務「MARIO」，BCT銀聯稱，這服務結合AI技術及大數據分析，同時考慮到成員的風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀況，為成員提供參考投資組合範例，助其作出投資決定，以符合他們的意向。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示，首階段將開放MARIO予特選客戶使用，而指定的BCT強積金計劃成員稍後亦可透過「 bct+」流動應用程式享用該服務，而AI顧問作為App內功能，不另收費。

AI強積金顧問以3步運作

李微儀提到，積金局公佈資料顯示，2023年強積金基金平均回報為3.51%，惟市場回報最高 （38.7%）和最低（-20%）的基金之表現差距可高達58.7%，反映成員有需要在多變的投資市況下能夠定時審視、適時選擇合適的強積金投資組合。

她表示，AI顧問MARIO將經以下3個步驟為成員提供投資建議：

1. 揀單： 簡單回答6個問題，AI顧問即可成員整合成員風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀況等因素，度身提供強積金參考投資組合。

簡單回答6個問題，AI顧問即可成員整合成員風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀況等因素，度身提供強積金參考投資組合。 2. 智能導向： 在制訂參考投資組合期間，AI顧問會利用市場大數據分析和人工智能進行演算， 迅速分析複雜的數據和市場資訊。

在制訂參考投資組合期間，AI顧問會利用市場大數據分析和人工智能進行演算， 迅速分析複雜的數據和市場資訊。 3. 季度回報報告及建議：李微儀以「貼心」形容指，AI顧問會全天候追踪及評估全球經濟市況，當有需要時，每季為成員提供最新的參考投資組合建議，鼓勵他們定期檢視強積金投資組合 。

外國退休基金運用AI模型已久

弘量研究首席執行官兼聯合創始人雷春然表示，是次AI顧問為強積金成員提供數碼化及更個人化的服務， 可以隨時隨地獲得專業而科學化的強積金參考投資組合以作參考。

他又提到，大數據及AI模型作為投資顧問及參考來源，在外國退休基金和資產管理公司沿用已久，是次推出予個人強積金客戶，提供更多源的顧問服務。

季度建議有助減輕開支

弘量研究董事總經理兼首席業務拓展官諸人進表示，AI顧問每3個月提供參考投資組合建議，是鑑於每個月建議成員調整會產生過大交易開支；每6個月調整則跟不上市況形勢，故此逐季檢討是是一個經優化的安排。

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撰文：黃正軒

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