ACCA︰股市印花稅應減至0.05%　看齊内地｜港財赤或達1220億元

▲ ACCA：倡股市印花稅減至0.05% 看齊内地 電動車「⼀換⼀」計劃延至3⽉31⽇後

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會今日（1月30日）就2024/25年度的政府財政預算案，發表15項投資未來的建議，其中包括將股票交易印花稅降至0.05%、減低物業從價印花稅、延長電動車「⼀換⼀」計劃等。

料香港本年度財赤1220億元

ACCA香港分會指，2023年香港社會即使復常，但經濟仍受不同外圍因素持續影響，面臨重大挑戰及壓力。因此，預計2023/24的財政赤字為1,220億港元，財政儲備7130億元。

全面檢討稅制

ACCA香港分會副會長何家輝表示：「香港過去40年未有就其稅制進行全面性檢討，不論是本地營商環境，抑或國際稅務合作，已經有翻天覆地的變化，特別是全球多個地區就跨國企業逐步實施『全球最低稅率』，現時是適當時機，讓香港的稅制安排可以與時並進，同時維持香港競爭力。政府需要就此進行廣泛諮詢，包括透過不同形式的線上線下平台，例如公眾諮詢、焦點小組討論和網上問卷調查等，以確保全面收集納稅人、企業和市民的意見。」

何家輝強調，ACCA建議的稅制檢討並非單單針對某一個稅種做決定，因為每個稅種都會影響經濟活動和民生，所以應全面檢視香港稅制長遠而言需要怎樣的調整。

倡降股市印花稅至0.05% 看齊內地水平

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示：「股市方面，為了進一步增強香港股市競爭力和投資者信心，我們建議進一步降低股市印花稅，例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付0.05%，為股市和資金注入動力，鞏固香港國際金融中心地位。」

他強調，印花稅並非主導股市交易的因素，建議減少股票交易印花稅是希望提高香港市場的競爭力，令投資者不會因印花稅高而不選擇香港。

倡降物業從價印花稅

鄭傑燊表示：「2023年住宅物業銷售量創1996年以來新低，因此ACCA非常支持行政長官於去年10月發表的《施政報告》中為樓市減辣，令香港住宅物業交易數量及金額於去年11月及12月連續兩個月上升。鑑於樓市過熱的風險減退， ACCA建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮。」

具體而言，ACCA建議減少從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty，AVD），此舉預計能進⼀步刺激住宅需求，同時穩定長期價格。

建議延長電動車「⼀換⼀」計劃

ACCA指，儘管電動車「⼀換⼀」計劃 2018 年起開始實施，但運輸署的數據顯示，香港目前只有11%的私家車是電動車。因此，ACCA 建議引入有針對性的電動車補貼。此外，還建議將電動車「⼀換⼀」的有效期延長至今年3月31日之後。

建議擴大家族辦公室稅務優惠

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示：「作為細小而高度外向型的經濟體，香港必須繼續『搶企業』、『搶人才』。政府去年為吸引家族辦公室落戶，特別提供稅務優惠。為了令香港家族辦公室的規模更龐大及投資組合更多元化，我們建議政府擴大有關稅務優惠的資產類別，涵蓋工商物業投資。而在政府資本投資者入境計劃方面，除了吸引全球高淨值人士投資香港資本市場，從而刺激香港的資金管理活動外，ACCA建議強制投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等，以與香港政府的其他戰略發展產生協同效應。」陳志偉補充，現行資本投資者入境計劃要求將10%資金投入創科業，強制投資基建項目可以考慮類似的做法。

將會計專業納入人才清單

ACCA指，會計行業長期以來面臨人才短缺的問題，因此促請政府將會計專業納入香港人才清單。 參考其他國家，政府可以與具有廣泛國際網絡的商業組織合作，以促進招募策略企業和人才。政府可對目標公司和人才提供補貼，鼓勵其在香港開展業務。此外，ACCA還建議政府制定政策來吸引海外有經驗的人才，例如為移居香港的人才提供更全面的支持，包括對家庭成員的教育支持。

陳志偉補充，ACCA支持政府繼續推動綠色金融，建議為符合條件的債券發行人和貸款借款人提供進一步的非貨幣支持，以及就『綠色和可持續金融培訓先導計劃』延長期限和加大補貼金額。

ACCA就財政預算案提出投資未來的15項建議： 1. 吸引外國企業在香港設立家族辦公室

2. 設計資本投資者入境計劃下的強制投資安排

3. 全面性檢討稅制

4. 檢視政府營運方式及引入新科技，有效應用資源

5. 完善人才引進政策

6. 補貼個人技能提升以為新經濟做好準備

7. 擴大稅收協定網絡

8. 放寬合資格研發支出的稅務資格及引入現金回贈

9. 提供本地知識產權的稅務優惠

10. 引入北部大都會特定經濟區的獎勵措施以吸引企業和投資

11. 支持綠色金融

12. 設立地區總部或服務中心的獎勵計劃

撰文：葉雨

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