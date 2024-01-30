「停止關注股市、我才如夢初醒」　專家：資訊正在毒害你的投資與生活

▲ 「停止關注股市 我才如夢初醒」專家：市場資訊正在毒害你的投資與生活

7個月的假期讓Jason發現許多市場預測完全錯誤

你期望的始終不會發生，但市場永遠不缺意外

不要讓頭條新聞主導你的投資策略

2024年1月份中港股市可謂大起大落，人行出動降準等一系列積極措施後，近兩年慘淡的中港股市回暖，恒指曾回升至16000點之上。但隨着中國恒大 （03333） 被頒令清盤，恒指今日再度受挫穿萬六。不少投資者時刻緊盯屏幕關注市場動態，在第一時間改變投資組合，幾家歡喜幾家愁。

華爾街日報資深撰稿人Jason Zweig表示，經歷一次沒有市場資訊的長假後，他發現市場資訊正在不知不覺中毒害投資者的投資組合以及生活，「停止關注股市，我才如夢初醒」。

分析師的猜測大部分是錯的 並可能將持續錯誤

由於出版書籍假期， Jason離開華爾街日報7個月，遠離任何市場資訊，這個假期給了他新的投資啓發。「天上一天，人間一年」，假期結束後Jason回到市場，一切都變得熟悉又陌生。

「長期的休假使我遠離每日市場的喧囂，我才得以能用更長遠的歷史角度，以及更廣闊的心理學角度來組織自己的投資理念。」

這次短暫的抽離讓他發現許多市場展望是如此愚蠢，包括他自己。

在他離開時，所有投資者與分析師都沈迷於猜測美聯儲將減息幾次——而現在他們依然如此。

分析師的猜測在很大程度上是錯的，並可能將持續錯誤。

美國10年期債券孳息率在Jason Zweig離開前為3.8%，在10月飆升到5%，然後迅速逆轉，一路下挫，在年底又回歸3.9%。「從圖表上看，這些數據就猶如一個火山的橫截面，而我選擇視而不見。」 Jason表示。

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期望的始終不會發生 但市場永遠不缺意外

「市場之神選擇無視我，其實是一件好事，況且他從來如此。就算我以為5個月10.3%的漲幅對全年來說都是相當充足，標普500卻在2023年的全年漲幅超過了26%，包括股息。」

Jason表示，當你每天不再盯著市場，你最終能無比清楚地看到，那些你期望發生的始終沒有發生，而那些意料之外的事情卻層出不窮。

在5月，那時Jason已經在思索英偉達（Nvidia）是否漲得太快了，當時英偉達在2023年上漲了167%。然而受惠於AIGC的爆發，這家AI新巨頭之後又上漲了58%。

市場資訊正在毒害你的投資與生活

因此，你試圖根據頭條新聞對你的投資組合作出巨大改變，實際上已經步入過度反應的圈套。

Jason說：「我並不是在說新聞不重要，或強迫你停止閲讀新聞。我只是在説，對新聞作出反應，或認為自己應該對新聞作出反應，某種成程度上正在毒害你的投資組合與生活。」

在給未來的自己的信中，詳細說明你打算做什麼，為什麼你認為這樣做有意義，以及你預見到的結果是什麼。

假設你現在認定人工智能前景無限，想將25%的資金投入英偉達。

在這封給未來的信件中，想像一年後的自己在承受修改投資組合的後果︰

英偉達的股價是否已經威脅到你的幸福？

將投資組合轉為現金，你會面臨巨額稅單嗎？

你是否擔心退休後沒錢花？

如果之前的自己沒有對這些新聞做出反應或反應過度，你的生活會有什麼不同？

研究表明，這種方法可以幫助你避免做出日後可能會後悔的決定，還可以減少負面消息引發的焦慮。

撰文：涂宇佳

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