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高收入教授退休4年瀕臨破產　逾百萬存款近清零、慳錢慳到喊　只因這兩大錯誤

退休規劃 18:16 2024/01/30

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私立大學教授小山龍太（化名）在退休4年内「敗」光了自己2000萬日圓退休儲蓄（約106萬元）的四分之三，瀕臨破產。

高校教師，本應是高收入人群，風光無限，卻能在退休後瀕臨破產？近日，日本媒體「THE GOLD ONLINE」報道，私立大學教授小山龍太（化名）在退休4年内「敗」光了自己2000萬日圓退休儲蓄（約106萬元）的四分之三，瀕臨破產。太太看不下去了開始執掌財政，夫妻倆為了彌補財務缺口慳錢慳到淚崩。

  • 年薪900萬日圓的小山，退休儲蓄僅2000萬日圓
  • 退休四年，2000萬日圓僅剩500萬日圓
  • 月領28萬日圓退休金，依然入不敷出，最多3年破產

錯誤一︰愛社交買跑車　4年「敗」光四份三儲蓄

退休前，小山龍太是日本一所私立大學的統計學教授，每月有約60萬日圓（約3.17萬元）的收入與200多萬日圓（約10.6萬元）的年度獎金。而在45歲之前，小山龍太曾是一名知名企業的營銷經理，可以説完全不愁吃穿，日子相當寬裕。

就是這樣一位富裕的精英教授，卻在退休後的4年內「敗」光了自己2000萬日圓退休儲蓄（約106萬元）的四分之三。

退休後4年用光106萬元並不是個小數目。小山龍太是怎麼做到的？

原來，這位教授是個「社交動物」——小山龍太在學校時就和學生打成一片，退休了也一樣。他時常與年輕人把酒言歡，解答學生工作後的疑惑，飯局後更是大方買單。衆樂樂亦要獨樂樂，小山龍太還喜歡打高爾夫球，三不五時就來一局。

月薪僅3萬多元的小山龍太，在工作時就完全沒有儲蓄的計劃：每月至少支出42萬日圓（近2.2萬元），自工作以來一直都沒有減少。2個孩子要結婚了，小山龍太大手一揮一人給150萬日圓結婚基金（約8萬元），甚至順便給自己買了一輛跑車。

錯誤二︰低估突發的意外開支　財務缺口如「女媧補天」

這樣的退休時光過了4年，2000萬日圓的儲蓄僅剩500萬日圓（約26.5萬元）。

枕邊人最先感受到了危機感——太太三春開始擔心：這樣下去，不會要破產了吧？

小山龍太工作時以為職工養老金可以為他兜底，但三春一算：加上她自己的養老金倆人每月約領28萬日圓（1.5萬元），按小山這樣的消費水平，每個月凈支出17萬日圓（約9000元），每年170萬日圓，最多3年就直接破產。

三春即刻對丈夫表示：從現在開始，由我來管理財務！

三春每個月只給小山龍太3萬日圓（約1590元）的零花錢，跑車也賣了、也不再宴請學生，高爾夫一年只打一兩次⋯⋯即便勒緊褲腰帶，要補上小山的財務缺口依然猶如「女媧補天」。

而且，兩夫婦面對新的財務危機︰家裏的房屋馬上要修繕了，重大醫療的儲備金沒有著落⋯⋯

想起年輕時風光無限的日子，夫妻倆不禁淚流滿面。

專家：所有人在退休前應想清這2大問題

理財咨詢師小川陽平表示，小山夫婦和所有人在退休前都應該想清楚這兩個問題︰

  • 應該限制多少開支並優先將錢花在哪裏？
  • 如何管理和提取現有資產？

如果小山龍太退休前想清楚，自己喜歡的是和學生相處的生活，大可以退休後依然留在學校做兼職講師，賺錢的同時也能滿足自己的期許，而不是靠砸錢組飯局將學生聚在一起。

小川陽平還表示，會賺錢並不代表著會理財，尤其是高收入人群更應注意。這類人容易將工作時的高消費習慣帶到退休，導致資產快速被消耗，最後在晚年破產，因此切記要提早做財務規劃。

撰文：涂宇佳

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