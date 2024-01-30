短訊發送人登記制｜28間銀行短訊名稱整合　「#」開頭方為正貨

▲ 28間銀行加入短訊發送人登記制 各銀行短訊名稱整合 「#」開頭方為正貨

「短訊發送人登記制」近日擴至銀行業

首批參與計劃共有28間銀行

參與銀行會使用以 「#」號開頭的名稱發出短訊

為應對電話及短訊詐騙問題，由金管局、警務處、通訊辦及電訊業界支持之「短訊發送人登記制」自2023年12月28日起實施，本月28日（周日）已擴展至銀行業，所有已登記參與「短訊發送人登記制」的銀行會使用其以 「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。

而首批參與計劃共有28間本港零售及虛擬銀行。以下為各主要銀行發單向短訊時會用到的部份「已登記的短訊發送人名稱」簡單整合。

零售銀行（一）

銀行 已登記的短訊發送人名稱 滙豐銀行 #HSBC, #HSBCsecure, #PayMe, #HSBCnotice, #HSBCalert, #HSBCassure, #HSBCcomms, #HSBCHK, #HSBChk, #HSBCmemo, #HSBCsafe（共11個） 恒生銀行 #HASE, #HASEalert, #HASEassure, #HASEcomms, #HASEHK, #HASEhk, #HASEmemo, #HASEnotice, #HASEsecure, #HASEshield（共10個） 中銀香港 #BOCHK, #BOCHK_CC, #BOCHK_TXN, #BOC（共4個） 渣打銀行 #SCBHK, #SCBHKinfo, #SCBHKsms（共3個） 花旗銀行（香港） #Citi.HK, #Citi_HK, #Citi+, #CitiAlert, #Citibank, #CitibankHK, #CITIBANKHK, #citibankhk, #CitiCardHK, #CitiCGWHK, #CitiCPCHK, #CitiGoldHK等（共26個） 東亞銀行 #BEA_HK, #BEA_MO, #BEA_SG, #BEA_UK, #BEAHK, #BEA-HK, #BEAMO, #BEA-MO, #BEASG, #BEA-SG, #BEAUK, #BEA-UK等（共18個） 星展銀行 #DBSHK, #DBS-HK, #DBS.HK, #DBS_HK（共4個） 大新銀行 #DSB, #DahSing, #DahSing-HK, #DSB-Card, #DSB-DC, #DSBdeposit, #DSB-HK, #DSB-Notice, #DSB-OTP, #DSB-PB, #DSBsavings, #DSB-VIP, #DSB-YOU （共13個） 大眾銀行（香港） #PBHK, #PBHK1, #PBHK2（共3個） 資料來源：短訊發送人登記冊

零售銀行（二）

銀行 已登記的短訊發送人名稱 交銀香港 #BANKCOMM, #BOCOM, #BOCOM_HK, #BOCOM_HKG, #BOCOMHK, #BOCOMHKG（共6個） 工行亞洲 #ICBCAOTP, #ICBCAsia, #ICBC, #ICBCHK, #ICBCHKOTP, #ICBCHKUAT, #ICBCOTPUAT（共7個） 建行亞洲 #CCB Asia, #CCB ASIA, #CCBA, #CCBA Alert, #CCBA ALERT, #CCBA Bank, #CCBA Card, #CCBA SMS, #CCBAAlert, #CCBAALERT, #CCBAsia, #CCBASIA（共12個） 信銀國際 #CNCBI, #CNCBI_INFO, #CNCBI_TXN, #CNCBI-INFO, #CNCBI-TXN（共5個） 招商永隆銀行 #CMBWLB, #CMBWLB_CNP, #CMBWLB_NFW, #CMBWLB_NOR（共4個） 上海商業銀行 #ShaComBank, #ShaComBk01, #ShaComBk02, #ShaComFt01, #ShaComFt02（共5個） 創興銀行 #CHBank, #CHBANK, #Chong Hing, #ChongHing, #CHB（共5個） 富邦銀行（香港） #Fubon Bank, #Fubon_Bank（共2個） 華僑銀行（香港） #OCBCHK, #OCBCHK1, #OCBCHK2, #OCBCHK3（共4個） 南洋商業銀行 #NCB, #ncb, #NCB e+, #ncb e+（共4個） 集友銀行 #CHIYU （共1個） 平安壹賬通銀行（香港） #PAOB, #PAOBRETAIL, #PAOBSME（共3個） 資料來源：短訊發送人登記冊

虛擬銀行

銀行 已登記的短訊發送人名稱 天星銀行 Airstar Bank #AIRSTAR, #airstar, #Airstar, #AirStar（共4個） 螞蟻銀行（香港）

Ant Bank (Hong Kong) #AntBank_HK, #AntBankHK（共2個） 富融銀行 Fusion Bank #FusionBank, #Fusionbank（共2個） 理慧銀行 Livi Bank #livibank, #LIVIBANK（共2個） Mox Bank #MoxBank, #MoxBankOTP, #MoxInfo, #MoxSMS, #MoxTest, #MoxTestOTP, #MoxUAT, #MoxUATInfo, #MoxUATSMS（共9個） 匯立銀行 Welab Bank #WeLab.Bank（共1個） 眾安銀行 ZA Bank #ZA Bank, #ZA_Bank, #ZABank（共3個） 資料來源：短訊發送人登記冊

何謂「短訊發送人登記制」？

通訊辦表示，致力從電訊服務角度協助警方打擊電話及短訊詐騙。登記制的推出及主要電訊服務供應商、主要銀行與個別政府部門開始使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」向本地流動用戶發出短訊，協助市民識別短訊發送人的身分，打擊騙徒冒充這些機構向手機用戶發出短訊。制度特點如下：

參與的公司或機構須向通訊辦登記成為 「已獲認證的發送人」 ，並以「#」號開頭登記其「短訊發送人名稱」。

，並以「#」號開頭登記其「短訊發送人名稱」。 而有關登記亦會載於通訊辦設立的短訊發送人登記冊（登記冊）供市民查閱。

只有成爲「已獲認證的發送人」後，公司或機構 才能夠使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊 。

。 登記制並不適用於：

i） 可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊； 或

ii） 使用非香港營辦商提供之一卡多號／一卡雙號流動服務的本地用戶。

i） 可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊； 或 ii） 使用非香港營辦商提供之一卡多號／一卡雙號流動服務的本地用戶。 在登記制下， 電訊網絡會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「＃」號的短訊。

流動電訊服務用戶無須事先申請或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。

應警惕未獲認證短訊發送人

未於「短訊發送人登記制」下登記的公司或機構會如常發出非以「#」號開頭的其他一般短訊，惟該短訊發送人身分未獲認證。因此，如你收到非以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的一般短訊，特別是該短訊由陌生人發出時，都應提高警惕。

通訊辦提醒，在任何情況下，絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人資料、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啟短訊內的超連結，以免蒙受損失。

「已獲認證的發送人」會否繼續發出非以「#」號名稱開頭的短訊？

通訊辦指出，於「短訊發送人登記制」實施後，「已獲認證的發送人」或會因應其營運需要而不時向其客戶發出並非以「#」號開頭的一般短訊，例如一些「可供接收者以發送人號碼直接回覆的短訊」，要求客戶就短訊內所述事宜回覆／確認其選項（如確認交易或選購指定服務），並由接收者直接通過發送人號碼回覆。

短訊的發送人名稱一般是純數字的號碼，以方便接收者直接回覆，因而不會使用以「#」號開頭的已登記的短訊發送人名稱。

通訊辦建議，用戶如收到該等短訊，對其發送人身分有任何疑問，應聯絡發出該短訊的公司或機構查證。

參考資料：通訊事務管理局辦公室

責任編輯：黃正軒

本文最後更新日期:2024年1月30日

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