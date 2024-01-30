【MPF】積金局︰「最緊要平」和「只問回報」都有盲點

▲ 積金局主席劉麥嘉軒認為，市民選擇強積金基金時，不應只想着「最緊要平」或「只問回報」，因為兩者同樣各有盲點。

大家選擇強積金基金時，會看重什麼元素？大部分人都會緊盯兩項數據︰回報及收費。但打工人很容易跌入盲點區，以致難找到最合適的MPF基金。積金局主席劉麥嘉軒近日撰文指出，計劃成員不能靠單一標準去評估基金是否物有所值，而應綜合考慮自己的個人情況，例如人生階段及風險承受能力。

「在揀選強積金基金時，我留意到坊間有兩類常常聽到的聲音：（一）『最緊要平』，（二）『只問回報』，兩者同樣各有盲點。」劉麥嘉軒寫道。

MPF愈平愈好嗎？

她指出，有人認為強積金基金愈平愈好，但作投資決定時不應單看收費高低，更應衡量基金是否物有所值。假設有基金用較積極的管理策略成功持續地取得更好的回報，即使收費較高，相比收費較低回報卻持續地較遜色的基金，前者無疑顯得更物有所值。

MPF過往表現重要嗎？

文章又提及，有人選擇基金的唯一標準是基金過往的投資表現。然而，這種說法忽略了各類型基金的投資目標及風險程度都不一樣。

一般而言，有潛質帶來較 高回報的基金同時亦伴隨較高的投資風險。因此，計劃成員應按自己的個人情況，例如人生階段及風險承受能力，先揀選合乎自己情況的基金類別，然後再在同一類別中作評估及比較。

況且，基金過往的表現只能夠作參考，不保證未來表現也一樣。

「懶人基金」具備物有所值元素

俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」 （DIS）去年勁吸金，劉麥嘉軒亦指出，DIS從設計源頭起致力達致物有所值，採納分散投資原則，配合人生階段而調整股債比例，又設收費上限。

她透露，截至2023年12月31日，DIS基金的實際平均基金開支比率為0.78%，較混合資產基金整體平均的1.35%低超過四成。投資表現方面，DIS自2017 年4月推出，期間雖然經歷過反覆不定的市場環境，但 DIS旗下的核心累積基金平均累積淨回報仍達43.4%，而其中一年期及五年期的年率化淨回報亦較混合資產基金整體的平均年率化淨回報理想。

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責任編輯︰廖毅然

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