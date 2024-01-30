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大摩︰明年初結束「量化緊縮」　這個指標歸零　便是縮減QT之日

外匯、商品、債券 08:00 2024/01/30

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摩根士丹利的全球首席經濟學家Seth Carpenter撰文指，預計本周聯儲局很難出現政策變動，但市場都會在會議中尋找關於縮減QT（量化緊縮）的蛛絲馬跡。

美聯儲議息會議在即，投資者仍密切關註聯儲局會否發放鴿派訊號。摩根士丹利的全球首席經濟學家Seth Carpenter撰文指，預計本周聯儲局很難出現政策變動，但市場都會在會議中尋找關於縮減QT（量化緊縮）的蛛絲馬跡。

Seth Carpenter認為：

  • 當前距離真正開始縮減QT之日尚有一段距離
  • QT的真正結束需要到明年年初
  • 若這個重要指標歸零，意味著縮減QT的開始

逆回購機制的使用歸零將是縮減QT起點

  • 歷史表示，FOMC至少要召開兩次會議才能最終確定削減QT計劃
  • 將逆回購機制（RRP）降到零附近將是縮表起點

他認為，美聯儲官員的通訊透露出強化RRP歸零的傾向，Seth Carpenter將以此作為坐標起點，預計FOMC將在5月份會議上宣布縮減QT的參數，並在6月實施縮減QT計劃。

由於RRP工具使用量正在快速下降，因此縮減QT的時間可能會提前1個月左右。

  • 預計5月RRP規模約2250億美元，並於8月耗盡
  • RRP耗盡前，儲備金將大致維持在當前水平
  • 準備金最低降至3.2萬億美元，低於當前水平3000億美元

縮減QT對市場的影響有限

  • 對於廣泛市場與銀行業來説，縮減QT並非重大事件

Seth Carpenter稱，縮減QT的影響主要體現在價格上，如果有的話，前端掉期利差可能已經對提前縮減規模的消息反應過度。由於對利率的影響有限，而且QT的縮減和結束在很大程度上是可以預期的，MBS與信貸策略師同樣認為幾乎沒有任何影響。

撰文：涂宇佳

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