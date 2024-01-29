馬斯克身家跌逾1400億　全球首富換位　仍有基金看好Tesla升5倍

▲ 馬斯克身家跌逾1400億 全球首富換位 基金經理看好Tesla升5倍

電動車巨頭Tesla（TSLA）股價今年以來已跌逾26%，導致馬斯克（Elon Musk）身家縮水逾1400億元，失去全球首富寶座。愈來愈多投資者開始懷疑Tesla未來回報率，但仍有基金經理看好其前景，認為6年後股價將上漲550%。

Telsa暴挫 馬斯克跌落首富寶座

據福布斯實時富豪榜，Elon Musk再次被LVMH董事長Bernard Arnault擠下世界首富寶座。目前Arnault及其家族以2076億美元（約1.62萬億港元）資產問鼎榜首，Musk則以2047億美元（約1.6萬億港元）財富屈居第二。

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馬斯克身家縮水是受Tesla股價近日大跌影響。Tesla 1月24日公布2023年第四季財報，營收和利潤皆低於預期，並警告今年的擴張速度將「明顯放緩」。26日，Tesla股價暴跌13%，市值蒸發800億美元（約6250.92億港元），創下一年來最大跌幅。福布斯估計，馬斯克的凈資產損失超過180億美元（約1406.52億港元）。

基金經理看好Tesla 6年後升5倍

不過，有基金經理看好Tesla能絕地反彈。Baron Focused Growth Fund經理David Baron預計，到2030年Tesla股價將達1,200美元（約9376.38港元），比目前的水平上漲約550%，理由是其品牌强大。他還預計馬斯克的私人公司SpaceX估值將在一年內上漲20%，三年內翻一倍，五年內翻三倍。

截至2023年12月31日，Tesla和SpaceX是Baron Focused Growth Fund最大的持股。去年，該基金上漲了28%，漲幅超過羅素2500增長指數（18%） 和標普500（24%）。Baron的目標是今年將其基金資產從13億美元（約101.58億港元）增加到20億美元（約156.27億港元），而持有Tesla股份是實現這一目標的關鍵。

相信長期回報

David Baron的父親、華爾街資深投資家Ron Baron也是出了名的馬斯克大好友。David Baron的方法呼應了他父親所倡導的投資論點︰只投資那些領導人擁有大量股份的公司，並且他相信這些公司的市值可以在五到六年內翻一番，即每年複合成長率有15%。

看好Tesla的人相信，創新可以使其保持成本優勢和強勁的利潤率。但質疑者認爲，汽車行業競爭異常激烈，汽車製造商歷來無法維持成本優勢。

David Baron表示：「只要我們相信隨時間推移，這些資金可以為公司帶來豐厚的回報，就算短期內沒有回報也沒關係。」

撰文：葉雨

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