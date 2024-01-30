「女股神」Cathie Wood︰「ARK已付出應有代價」　重申樂觀預期︰迎接「黃金時間」

▲ 「你可能認為我會這麼說，但我確實認為，我們在2021年及2022年付出了代價，而現在我們已經到了另一邊。」Cathie Wood說。

Cathie Wood在2020年科技股漲潮中聞名，因而有「女股神」之稱，旗下ARK系列基金回報一度水漲船高。然而，其後兩年旗下基金卻跑輸同業，至2023年才有起息。備受質疑的Cathie Wood最新表示，ARK「已付出應有的代價」，她沒改變樂觀預期，創新科技將迎接「黃金時間」（Prime time）。

英國《金融時報》引述Cathie Wood指，專注於科技市場的股票基金ARK在經歷兩年大幅下跌後「已付出了應有的代價」，根據晨星公司的數據，去年ARK Innovation（ARKK）上升了68%，在同類基金中排名前1%。

2020年曾急升1.5倍

這是經歷了慘淡兩年後的反彈，ARK Innovation由2017年起連升4年，甚至在2020年創下勁升1.53倍的佳績。但往後兩年卻受市況影響而下挫，2021年跌23%，2022年急挫67%。在這兩年，被冠上「女股神」稱號的她依然樂觀，但已備受市場質疑。

「你可能認為我會這麼說，但我確實認為，我們在2021年及2022年付出了代價，而現在我們已經到了另一邊。」Cathie Wood說。

繼續她的樂觀展望

ARKK在2023年回升68%，這是2020年後的最佳表現，高度集中的投資組合令其在前兩年大幅損失，當美聯儲把利率提高到40年高點以抑制通脹時，ARKK的投資組合遭受了沉重打擊。

但「以樂觀而聞名」的Cathie Wood表示，她預期美聯儲在2024年降低利率，所創造的氛圍將利好她的創新策略。

「老實說，我認為2021年和2022年發生在我們身上的事情—— 比科技和電訊泡沫時期納斯達克指數更嚴重的低迷——沒有任何意義，因為創新已經到來，並準備好迎接黃金時段。」Cathie Wood說。

據ARK網站，目前ARKK的持股量以加密幣交易所Coinbase最大，其次是串流平台營運商Roku、提供遠端會議服務的Zoom及電動車巨頭特斯拉（TESLA）。

ARKK十大持倉 股票 持倉比例 CoinBase Global（COIN） 8.36% ROKU INC（ROKU） 7.82% ZOOM Video Communications（ZM） 7.31% TESLA INC（TSLA） 7.24% UIPATH INC（PATH） 6.60% BLOCK INC（SQ） 6.04% Crispr Therapeutics AG（CRSP） 4.96% ROBLOX Corp（RBLX） 4.45% TWILIO （TWLO） 4.17% SHOPIFY-SHOP +3.63%

過度自信 基金一直走資

但《金融時報》引述晨星公司策略師Robby Greengold表示︰「ARK的研究因過度自信的預測而受到影響，這些預測往往無法考慮足夠多的情景。它的悲觀情景已經表明自己過於樂觀。」

2021年初至2023年底，ARK的美國ETF獲得了超過 71億美元的淨流入。但晨星的數據顯示，幾乎所有這些資金流入都發生在2021年初。自2021年3月以來，該公司已有約90億美元的資金流出，其中2023年流出約4.7億美元。

責任編輯︰廖毅然

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