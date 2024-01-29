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新加坡車價全球最高　買一部豐田要花150萬元　等於打工仔3年工資

個人增值 20:30 2024/01/29

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新加坡車價全球最高 買一部豐田要花150萬元 等於打工仔3年工資

新加坡和香港一樣「地少人多」，政府為治理交通擁堵而實行昂貴的擁車證政策，使得當地購車成本成爲全球最高。彭博報道，在新加坡買一部普通豐田車要花費超過150萬元，相當於打工仔3年的工資，引發社會對貧富差距加劇的不滿。

車價全球最貴 買一部豐田要花逾150萬元

報道指，想在新加坡買一部豐田混合動力車，汽車本身和駕駛該車所需的擁車證，加起來要花26萬坡元（約151.49萬港元），這個價錢能在大多數國家買一部雅士頓·馬田（Aston Martin）豪華車了。

Numbeo的生活成本數據，在全球96個國家/地區中，新加坡的購車成本最高，一部豐田Corolla要花95.1萬港元。香港排名第24，購買同款車的成本約為24.7萬港元。中國内地排名第90，成本約為14.9萬港元。

豐田Corolla在世界各地的價格

排名國家/地區價格（單位：萬港元）
1新加坡95.1
4丹麥34.8
9瑞士30.1
24香港24.7
26英國24.3
49美國20.4
74印度17.8
82澳洲16.6
90中國14.9
94日本12.8

（數據來源：Numbeo，截至2024年1月28日，基準車型為豐田Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort 或同等新車）

擁車證價格曾漲至87萬元新高

自1990年以來，新加坡政府一直控制汽車數量，並於2018年實施了汽車保有量零增長政策。 在新加坡買車還要申請購買「擁車證」（Certificate of Entitlement， COE），一種授權在新加坡擁有和使用汽車10年的許可證。擁車證每兩周競標一次，3年內價格幾乎翻了兩番。去年10月，1.6升以上排氣量的大型汽車擁車證價格達到15萬新元（87.46萬港元）。

政府增加配額後，擁車證價格最近有所下降，但仍容易受到突然上漲的影響。1月17日，在農曆新年前的繁忙時期，大型汽車的擁車證價格飆升32%至11.2萬新元（約65.3萬港元）。

打工族用3年工資才買得起

小型汽車的擁車證價格在2018年~2023年間增長了一倍多，而新加坡每月收入中位數僅增長了2.4%。一名月薪中位數為5,197新元（約3.03萬港元）的打工族，需要花大約3年的工資才能買一部豐田。

新加坡汽車買賣平台Sgcarmart的董事總經理Vinod Cherumadathil表示，由於需求持續穩定， 擁車證價格不太可能大幅下降。

汽車共享公司GetGo CEO卓庭豐表示，新加坡強勁的就業和外籍人士移民潮推動了需求上漲。他說，這與過去幾年擁車證季節性偏低的供應量相吻合。

貧富差距大 為買車節衣縮食

近年來，圍繞房租上漲、通脹和外國富豪湧入等問題的爭論愈演愈烈。Blackbox Research去年10月的調查顯示，高昂的生活成本是新加坡迄今為止面臨的最重要問題。政府對貧富差距和汽車價格的處理是他們最不滿意的問題之一。

新加坡有良好的公共交通網絡，包括巴士和地鐵。居民家庭擁有汽車的比例已從2013年的40%下降到近年來的約三分之一。但擁有一部私家車仍被許多人視為財富的象徵。

潛在買家、35歲公關經理Sabrina Vu表示，一些人會節衣縮食、減少出門，只為攢錢買名牌包包或好車，因為這幾乎是一種身份象徵。64歲經理Abu Bakar bin Isnin的擁車證即將過期，現在新擁車證的價格是他舊證的兩倍，但他還是在考慮買新車，計劃辭職後開車帶家人一起出行。

撰文：葉雨

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