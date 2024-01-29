「暗網」離你不遠　74%港人曾是詐騙目標　$1300月費可監察暗網？

▲ 「暗網」離你不遠 環聯：74%的港人曾是詐騙目標 2023詐騙案飆升5成

你是否經常接到來路不明的電話？或是whatsapp上陌生人的消息？最新金融產品、「入境處」通知、不小心輸錯號碼但想和你做個朋友——你的個人信息已經遭到泄露。

暗網，並不僅存在於電影中，它其實離你很近。環聯的最新報告顯示，有74%的相關消費者曾經成為詐騙分子的目標，其中的近9成（87%）港人蒙受金錢損失。在互聯網的某個角落，你的個人信息可能已經公之於衆。

該調查於2023年8月21日～2023年9月8日期間對925名香港消費者線上進行。

詐騙率飆升 74%的港人曾是詐騙目標

保安局的最新數據顯示，近年香港的詐騙案件數量大幅飆升，在2023年首十個月已錄得33,923宗詐騙案，較2022年同期上升52.1%。當中近70%為網絡詐騙。

不少港人在不知不覺中已經成為了詐騙分子目標，並蒙受數萬金錢損失。環聯最新的香港身份盜用、詐騙及暗網相關調查發現︰

約四分之三（74%）香港消費者曾為詐騙份子的目標

其中13%最終更成為騙案受害人

87%受害人曾蒙受金錢損失

當中33%的損失金額超過5萬港元

安全意識有待提高 僅1成港人使用暗網監察工具

雖然60%的受訪者表示擔心成為暗網（Dark Web）詐騙的受害者，但只有約10%現時有使用暗網監察工具，然而超過一半（51%）表示未來可能會使用相關服務。

環聯香港個人業務總監傅潔德表示：「有見近年網絡詐騙案件不斷增加，消費者更應主動採取更多措施保障自己。暗網是黑客和網絡罪犯的活動據點，他們利用消費者的個人資料如姓名、電郵地址，甚至遊戲帳戶等，侵害市民大眾的利益。」

環聯推暗網監測服務 可免費試用30天

傅潔德表示，環聯已推出暗網監察服務的信貸資料服務，並正在進一步強化旗下一系列個人身份保障服務方案。

該服務對暗網實時監測，並即時監控用戶的個人信息外洩情況，第一時間提醒用戶。除了基本的個人訊息，以下訊息都在該服務的保護範圍内︰

電子郵件地址

電話號碼

護照號碼

銀行戶口號碼&信用卡號碼

帳戶名稱

玩家代號

目前環聯香港的暗網監測服務有3種服務計劃，並為所有合資格香港消費者提供的30天免費試用暗網監察服務，鼓勵他們邁出加強個人資料保障及防範身份詐騙的重要一步。

暗網監察服務

（30天免費試用） 個人身份防護計劃

（12個月） 360防護計劃

（12個月） 價格 免費 HK$588 HK$1,388 暗網監察 ✔（監察內容包括：姓名、香港身份證號碼、出生日期及一個電郵地址） ✔ ✔ 基本電郵信貸提示 ✔ 進階電郵及短訊信貸提示 ✔ 信貸監察 ✔

撰文：涂宇佳

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