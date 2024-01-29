「暗網」離你不遠　74%港人曾是詐騙目標　$1300月費可監察暗網？

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你是否經常接到來路不明的電話？或是whatsapp上陌生人的消息？最新金融產品、「入境處」通知、不小心輸錯號碼但想和你做個朋友——你的個人信息已經遭到泄露。
暗網，並不僅存在於電影中，它其實離你很近。環聯的最新報告顯示，有74%的相關消費者曾經成為詐騙分子的目標，其中的近9成（87%）港人蒙受金錢損失。在互聯網的某個角落，你的個人信息可能已經公之於衆。
該調查於2023年8月21日～2023年9月8日期間對925名香港消費者線上進行。
詐騙率飆升 74%的港人曾是詐騙目標
保安局的最新數據顯示，近年香港的詐騙案件數量大幅飆升，在2023年首十個月已錄得33,923宗詐騙案，較2022年同期上升52.1%。當中近70%為網絡詐騙。
不少港人在不知不覺中已經成為了詐騙分子目標，並蒙受數萬金錢損失。環聯最新的香港身份盜用、詐騙及暗網相關調查發現︰
安全意識有待提高 僅1成港人使用暗網監察工具
雖然60%的受訪者表示擔心成為暗網（Dark Web）詐騙的受害者，但只有約10%現時有使用暗網監察工具，然而超過一半（51%）表示未來可能會使用相關服務。
環聯香港個人業務總監傅潔德表示：「有見近年網絡詐騙案件不斷增加，消費者更應主動採取更多措施保障自己。暗網是黑客和網絡罪犯的活動據點，他們利用消費者的個人資料如姓名、電郵地址，甚至遊戲帳戶等，侵害市民大眾的利益。」
環聯推暗網監測服務 可免費試用30天
傅潔德表示，環聯已推出暗網監察服務的信貸資料服務，並正在進一步強化旗下一系列個人身份保障服務方案。
該服務對暗網實時監測，並即時監控用戶的個人信息外洩情況，第一時間提醒用戶。除了基本的個人訊息，以下訊息都在該服務的保護範圍内︰
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 護照號碼
- 銀行戶口號碼&信用卡號碼
- 帳戶名稱
- 玩家代號
目前環聯香港的暗網監測服務有3種服務計劃，並為所有合資格香港消費者提供的30天免費試用暗網監察服務，鼓勵他們邁出加強個人資料保障及防範身份詐騙的重要一步。
|暗網監察服務
（30天免費試用）
|個人身份防護計劃
（12個月）
|360防護計劃
（12個月）
|價格
|免費
|HK$588
|HK$1,388
|暗網監察
|✔（監察內容包括：姓名、香港身份證號碼、出生日期及一個電郵地址）
|✔
|✔
|基本電郵信貸提示
|✔
|進階電郵及短訊信貸提示
|✔
|信貸監察
|✔
撰文：涂宇佳
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