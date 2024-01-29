恒大清盤｜中國恒大被頒令清盤　3種情況小股東可獲賠償　能取回本金嗎？

▲ 中國恒大被頒令清盤，3種情況小股東可獲賠償，能取回本金嗎？

上市公司被法院頒令清盤然後停牌、甚至最終被交易所除牌，這種例子屢見不鮮，作為小股東，可寄望「投資者賠償機制」發揮作用，最終賠償大家投資在中國恒大股票的本金嗎？

投資者賠償機制 主要保障銀行券商

答案可能非大家願意所聽到的，據投委會的資料，投資者賠償機制主要保障的是金融機構，包括銀行及經紀行，該清盤公司的小股東不在這機制的範圍內。

現時，法例並沒有就上市公司倒閉而設立任何投資者賠償機制。依照現行法例成立的投資者賠償基金僅就經紀行或銀行失責提供賠償保障，但卻不會賠償因上市公司倒閉而對投資者造成的損失。

透過清盤程序 能取回款項機會微

若然是透過清盤程序呢？投委會的資料顯示，假如出現問題的公司的股份一直停牌，而公司最終被清盤，股東將無法在市場上出售股份，屆時將須透過清盤程序決定他們可否取回任何款項及相關的數額。

其實，消委會亦曾經就上市公司被清盤或除牌的情況發布文章，文章指出，有3種情況下，小股東有機會取得賠償︰

1. 有人願意購回股票

假使有人例如控股股東願意購回小股東的股票，那麼小股東就有機會避免損失全部金額。然而，除牌公司的控股股東或大股東並沒有責任購回小股東的股份，即使控股股東願意這樣做，但在缺乏公開市場的情況下，小股東有機會被人壓價。

2. 清盤程序下派發給小股東

若上市公司最終被清盤，公司的資產會被變賣，分配給債權人和股東。不過，清盤公司很多時都是資不抵債，加上變賣資產所得的款項會先還給債權人，餘下的款項才會派發給股東，因此，股東最終可能只可以取回一小部分，甚至不能取回投資金額。

3. 證監會出手要求「回水」

倘若上市公司違反市場規例，例如帳目造假，證監會有機會引用《證券及期貨條例》第213條，要求法庭頒令上市公司「還原交易」，即俗稱「回水」，向股東作出賠償。然而，證監會引用第213條並不常見，而且法庭訴訟並非一時三刻可以完結。在今次恒大事件之中，主要是資不抵債的情況，暫時沒有跡象顯示需要證監會出手。

責任編輯︰廖毅然

相關文章︰

高息環境下的「奪命金」 金管局提醒這項產品的3大風險！

港股乍暖還寒 善用ETF分散投資風險 熱門8大市場、2大行業20+隻ETF精選

【投資策略】2023年股市大教訓︰避開5大投資陷阱 首先學會「不要關注美聯儲」

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App