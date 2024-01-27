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放棄200萬年薪　現在過得更好　中年辭職開展「第二曲線」不可怕

個人增值 21:45 2024/01/27

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放棄2百萬年薪！憑「勇」字成功換跑道！中年辭職不一定可怕？

當事業上遇到樽頸，可能是「換跑道」的契機。這是台灣知名企業管理講師謝文憲在其著作《極限賽局：人生有限，但你能創造極限的5個心法》的真實經歷，18年他在前東家自覺在職場中停滯不前，毅然辭去高薪厚職。當身邊親友都覺得可惜時，他卻相信直覺、自我探索，後來更順利贏得「千萬講師」的稱號。

人生第一曲線走下坡前　要另覓出路

2006年6月，謝文憲原本年薪有240萬新台幣（近60萬港元），這在近20年前的台灣算是高薪一族，但他辭去了這份高薪厚職，開始不上班的日子。

謝文憲表示，當時不少身邊人都覺得他「壞腦」，但只有他自己看得最清楚，此舉絕非職業生涯的止步，反而是開啟另一條職業曲線，而且更上一層樓。

他認為，管理學大師Charles Handy提出的「第二曲線」（The Second Curve）理論也適用於個人事業上。第二曲線本來是指一間公司的第一項優勢還在高峰時，就必須要開啟第二項優勢，在原本優勢走下坡前得以緊握下一股成長動能。

當謝文憲感受到職涯已陷入樽頸時，就覺得是另闢蹊徑的時候。特別在2005至06年間，他經歷了母親和祖母的離世，體悟到除了死以外，人生沒甚麼好怕的，便決定豪邁地賭一鋪：

因此，當身邊的人問我：『你不怕嗎？』老實說，我真的不怕。

升職失敗成為「裸辭」契機

謝文憲的職涯過得不易，但亦充滿突破。剛入職時因為英語水平不足，甚麼都聽得很吃力，到後來已經可以用英文與主管、同事進行基本溝通。幸好同事都是好人，沒有刻意刁難；他也因着過人業務能力，於2004年選上公司全球最高榮譽「總裁獎」。

2005年，謝文憲的澳洲直屬主管退休，臨別前在公開場合示意要交棒予他。因着種種肯定與成就感，謝文憲覺得自己應該還能挑戰更高的職位。

可惜事與願違，當他真的去爭取前主管空出來的「亞洲區服務業務部副總裁」一職，卻失敗了。

成功與失敗的差別　在於關鍵能力
可惜語言是硬傷

謝文憲以一條公式解析「成功者現象」：

  • （A＋B＋C）X＝S

他稱，當中A、B、C是指成功者的充要特質與條件，以職場為例，可能是英文程度、學歷、專業能力等；而X是指成功者的關鍵特質與變數：

以我當時而言，就是業務能力，我能夠為公司帶來業績與營業額。我知道我的優勢在業務經理的職位上，可以為公司帶來成長，但如果想要突破天花板，晉升到更高的管理職位。

然而他隨後發現，這個關鍵X可能並非業務能力，而是原本在業務上可以被忽視的語言劣勢。只要他晉升管理層位置，語言能力不足就會變成很大的缺點。謝文憲對此爽快地「認命」，也問了自己一個關鍵問題：

我天花板就在那裡了，我是要接受這個事實、待在天花板下繼續過日子，還是要開啟人生的第二曲線，自己為自己設沒有極限的天花板？

未來無法預測　做好準備迎接挑戰

他最後的決定，也不必補充了。謝文憲單憑直覺、一個「勇」字的冒險精神，果真可以另闢新徑。

辦離職手續一刻，他度過了很多非常深刻失喪的時刻，足以令平常最冷靜的人也徬徨不安、心驚肉戰：

  • HR回收了名牌、卡片和門卡。
  • 一個人開車從台北回到中壢途中才意識到：從明天起就沒有勞健保了，從今以後只能靠自己。
  • 有房貸。
  • 有兩個小孩要養。

奇怪的是，謝文憲當時完全沒有擔心的情緒，因為他盤點手上的資源，知道仍有一張地產經紀執照，隨時可重拾房地產業，不會流落街頭。而後來大為成功的講師之路，謝文憲表示他同樣沒有刻意規劃：

17年過去了，我不僅沒有變得比當時更差，甚至過得比當時更好。

對於個人在離職不是太害怕的心境，他有以下一些心得：

  • 1. 不要失去危機意識，就算工作很穩定，也要隨時培養第二專長；
  • 2. 要有接受新挑戰的準備；
  • 3. 要有隨時把履歷表打開，測試市場接受度的能耐與打算。

撰文：黃正軒

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