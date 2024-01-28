北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 精明消費 09:00 2024/01/28 分享： 分享： 農曆新年將至，不少朋友也許已經在美團、小紅書上做功課，想北上過龍年。但你有沒有想過，平台上的那些所謂「好評」，其實都是商家的「軟廣告」？今期理財最前綫，就教大家如何分辨平台上的軟廣告，最常見的5個特徵，即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 2024/01/21 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 2024/01/14 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 2024/01/07 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 2023/12/31 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 2023/12/24 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 正能量 網購平台 手機Apps 社交平台 網上購物 北上消費 小紅書 廣告 廣告 農曆新年