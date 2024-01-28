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北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」　常見5個特徵

精明消費 09:00 2024/01/28

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農曆新年將至，不少朋友也許已經在美團、小紅書上做功課，想北上過龍年。但你有沒有想過，平台上的那些所謂「好評」，其實都是商家的「軟廣告」？今期理財最前綫，就教大家如何分辨平台上的軟廣告，最常見的5個特徵，即用2分鐘睇片︰

理財最前線
北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」　常見5個特徵
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欄名 : 理財最前線

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