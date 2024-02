理財心得｜每一筆「享受當下」都是預支未來　4招判斷錢是否值得花費

購物消費時,你是否想過可以這筆錢省下來用作投資?加拿大90後理財作家Nicole Victoria在新書More Money Now: A Millennial’s Guide to Financial Freedom and Security( 《快樂花錢,存錢不苦,更能致富的金錢法則》)中指出,每一筆享受當下的花費都有可能在預支未來,消費前要思考是否值得。