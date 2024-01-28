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每一筆「享受當下」都是預支未來　4招判斷錢是否值得花

個人增值 09:30 2024/01/28

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每一筆「享受當下」都是預支未來 4招判斷錢是否值得花

購物消費時，你是否想過可以這筆錢省下來用作投資？加拿大90後理財作家Nicole Victoria在新書More Money Now： A Millennial’s Guide to Financial Freedom and Security（ 《快樂花錢，存錢不苦，更能致富的金錢法則》）中指出，每一筆享受當下的花費都有可能在預支未來，消費前要思考是否值得。

停止違反價值觀和目標的消費項目

不少人可能都有每天買一杯咖啡的習慣，作者認為，假如類似的消費能帶來真正的快樂、享受和滿足，就可以繼續。如果能讓你怦然心動，那花更多錢也沒關係。但若是下列3種情況，就該停止：

1. 單純出於習慣
2. 不經大腦思考
3. 只是懶得在家自己泡咖啡

假如你每天持續盲目地、出於習慣地消費，而不有意識地思考，那麼無論這些消費多麼「微不足道」，都會在無意間摧毀你的目標。

作者指出：

  • 首先，記得花錢不是敵人，敵人是違反了價值觀和目標的花費
  • 接著，思考咖啡所代表的意義。倘若咖啡代表你建立起無意識的花錢習慣，那這杯咖啡就成為你的敵人了。
  • 最後，建立機會成本的概念，因為人生的每件事都有機會成本。

每筆「享受當下」都在預支未來

書中提到，也許你每天只花10美元（約78港元）來買咖啡、甜點或任何其他「微不足道」的日常消費，但如果你不買東西，而是把這10美元拿來投資，就可能在40年內成為百萬富翁。

你現在當然可以享用咖啡和甜點，但或許這代表你隔年無法去旅行，因為你沒有規劃存錢。選擇今天做某件事，就代表放棄、不選擇未來的某些事。當我們權衡時，必須問自己：什麼是重要的？這問題沒有標準答案，重點在於意識到自己的所作所為。

今天的需求確實重要，但將來的需求也很重要。基於「你只活一次，享受當下吧」（You Only Live Once， YOLO）的精神，或許將當天賺來的錢全花掉很快樂，但這也可能意味著沒為退休生活儲蓄。當你還有好幾十年要過，卻沒剩多少存款，感覺會如何呢？

4步驟判斷錢是否值得花

Victoria建議，要想知道某項購物是否值得，可以將過去一周的所有消費項目分成2個類別，「改」代表「能改善生活的事物」，而另一類「刪」則是「對生活帶來貶損的事物」。

對於歸類為「改」的每個項目，請執行這4個步驟︰

  • 1. 寫下這次購買如何以明確的方式改善你的生活
  • 2. 寫下用更少的錢達到相同好處的方法
  • 3. 計算為了這筆支出，你得工作幾個小時。想想你是否寧願拿這段時間來做別的事，而不是工作賺錢（例如和朋友出去玩、行山、看喜劇片等）。
  • 4. 根據你的答案，問問自己，你未來是否還願意進行同樣的購物：你會再買一次嗎？若是，那是在怎樣的情況下？是否有其他替代的方案？

她認為，一旦知道自己想成為怎樣的人、抱持怎樣的價值觀，以及未來又有什麼目標，就該仔細覺察每天的日常生活了。注意自己的消費，覺察自己到底是出於習慣，還是真心想這麼做。認真思考如何做出改變。

撰文：葉雨

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