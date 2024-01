▲ 每一筆「享受當下」都是預支未來 4招判斷錢是否值得花

購物消費時,你是否想過可以這筆錢省下來用作投資?加拿大90後理財作家Nicole Victoria在新書More Money Now: A Millennial’s Guide to Financial Freedom and Security( 《快樂花錢,存錢不苦,更能致富的金錢法則》)中指出,每一筆享受當下的花費都有可能在預支未來,消費前要思考是否值得。

停止違反價值觀和目標的消費項目

不少人可能都有每天買一杯咖啡的習慣,作者認為,假如類似的消費能帶來真正的快樂、享受和滿足,就可以繼續。如果能讓你怦然心動,那花更多錢也沒關係。但若是下列3種情況,就該停止:

1. 單純出於習慣

2. 不經大腦思考

3. 只是懶得在家自己泡咖啡

假如你每天持續盲目地、出於習慣地消費,而不有意識地思考,那麼無論這些消費多麼「微不足道」,都會在無意間摧毀你的目標。

作者指出:

首先,記得 花錢不是敵人,敵人是違反了價值觀和目標的花費 。

。 接著, 思考咖啡所代表的意義 。倘若咖啡代表你建立起無意識的花錢習慣,那這杯咖啡就成為你的敵人了。

。倘若咖啡代表你建立起無意識的花錢習慣,那這杯咖啡就成為你的敵人了。 最後,建立機會成本的概念,因為人生的每件事都有機會成本。

每筆「享受當下」都在預支未來

書中提到,也許你每天只花10美元(約78港元)來買咖啡、甜點或任何其他「微不足道」的日常消費,但如果你不買東西,而是把這10美元拿來投資,就可能在40年內成為百萬富翁。

你現在當然可以享用咖啡和甜點,但或許這代表你隔年無法去旅行,因為你沒有規劃存錢。選擇今天做某件事,就代表放棄、不選擇未來的某些事。當我們權衡時,必須問自己:什麼是重要的?這問題沒有標準答案,重點在於意識到自己的所作所為。

今天的需求確實重要,但將來的需求也很重要。基於「你只活一次,享受當下吧」(You Only Live Once, YOLO)的精神,或許將當天賺來的錢全花掉很快樂,但這也可能意味著沒為退休生活儲蓄。當你還有好幾十年要過,卻沒剩多少存款,感覺會如何呢?

4步驟判斷錢是否值得花

Victoria建議,要想知道某項購物是否值得,可以將過去一周的所有消費項目分成2個類別,「改」代表「能改善生活的事物」,而另一類「刪」則是「對生活帶來貶損的事物」。

對於歸類為「改」的每個項目,請執行這4個步驟︰

1. 寫下這次 購買如何以明確的方式改善你的生活 。

寫下這次 。 2. 寫下 用更少的錢達到相同好處的方法 。

寫下 。 3. 計算為了這筆支出,你得工作幾個小時 。想想你是否寧願拿這段時間來做別的事,而不是工作賺錢(例如和朋友出去玩、行山、看喜劇片等)。

。想想你是否寧願拿這段時間來做別的事,而不是工作賺錢(例如和朋友出去玩、行山、看喜劇片等)。 4. 根據你的答案,問問自己,你未來是否還願意進行同樣的購物:你會再買一次嗎?若是,那是在怎樣的情況下?是否有其他替代的方案?

她認為,一旦知道自己想成為怎樣的人、抱持怎樣的價值觀,以及未來又有什麼目標,就該仔細覺察每天的日常生活了。注意自己的消費,覺察自己到底是出於習慣,還是真心想這麼做。認真思考如何做出改變。

撰文:葉雨

相關文章:

22歲畢業生6個月還清12萬元債務 只用「滾雪球法」與這兩點

理財也要「斷捨離」?50歲必做7招規劃 改善現金流 減輕家人負擔

超過一半人忽略財務規劃?是時候補救 4個步驟從零開始

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App