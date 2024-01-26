  • 18°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2024｜銀行提早大派$800開工利是

個人增值 15:53 2024/01/26

分享：

分享：

花旗香港今日提早向員工派出開工利是，據悉金額達$800，以電子方式直接派發予員工的戶口。

還有兩星期就是農曆新年，為迎接龍年，花旗香港今日提早向員工派出開工利是，據悉金額達$800，以電子方式直接派發予員工的戶口。

據悉，花旗香港逾4,500名員工於今天提早收到關於800元開工利是的好消息。花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉（Aveline向同事發電郵拜早年，當中提到香港是花旗全球的重要市場， 為2024年香港業務機會豐富多樣感到興奮。

在內部電郵中，辛葆璉表示，憑藉花旗的全球網絡及香港的獨持優勢，花旗香港將把握大灣區發展、與內地金融市場互聯互通以及香港持續推動財富管理業、綠色金融和金融科技所帶來的發展機遇，繼續投放資源以配合客戶帶動的業務增長。

點擊圖片放大

市場蜂湧換新鈔　排長龍

農曆新年將至，三大發鈔行日前起一連3日提早分行營業時間，讓大家兌換新鈔及「迎新鈔」過龍年。由於今年是疫後完全復常的首個農曆新年，氣氛比過去幾年更熾熱，大批市民昨日在銀行分行排隊。

滙豐表示，昨日首日已為約2.7萬名市民換新鈔。滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，今年是疫後復常的首個農曆新年，大家都不用再戴口罩，相信市民拜年意欲會增加。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成。

點擊圖片放大
+5
+4

【換新鈔2024】滙豐︰首日2.7萬人換新鈔　渣打︰人流增3成｜三大發鈔行安排一文看清

【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝　各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法） 

電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

理財最前線
垃圾徵費遲早殺到　3招慳錢兼環保　回收又有錢賺

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 電子支付 花旗銀行 財富及資產管理 綠色金融 澳門 大灣區 農曆新年 Fintech 銀行

下一篇文章

「提款5000元現金被刁難」成熱搜　要證明轉賬人是親姐　律師︰反洗錢需要
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款