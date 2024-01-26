農曆新年2024｜銀行提早大派$800開工利是

▲ 花旗香港今日提早向員工派出開工利是，據悉金額達$800，以電子方式直接派發予員工的戶口。

還有兩星期就是農曆新年，為迎接龍年，花旗香港今日提早向員工派出開工利是，據悉金額達$800，以電子方式直接派發予員工的戶口。

據悉，花旗香港逾4,500名員工於今天提早收到關於800元開工利是的好消息。花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉（Aveline）向同事發電郵拜早年，當中提到香港是花旗全球的重要市場， 為2024年香港業務機會豐富多樣感到興奮。

在內部電郵中，辛葆璉表示，憑藉花旗的全球網絡及香港的獨持優勢，花旗香港將把握大灣區發展、與內地金融市場互聯互通以及香港持續推動財富管理業、綠色金融和金融科技所帶來的發展機遇，繼續投放資源以配合客戶帶動的業務增長。

▼ 點擊圖片放大

市場蜂湧換新鈔 排長龍

農曆新年將至，三大發鈔行日前起一連3日提早分行營業時間，讓大家兌換新鈔及「迎新鈔」過龍年。由於今年是疫後完全復常的首個農曆新年，氣氛比過去幾年更熾熱，大批市民昨日在銀行分行排隊。

滙豐表示，昨日首日已為約2.7萬名市民換新鈔。滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，今年是疫後復常的首個農曆新年，大家都不用再戴口罩，相信市民拜年意欲會增加。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【換新鈔2024】滙豐︰首日2.7萬人換新鈔 渣打︰人流增3成｜三大發鈔行安排一文看清

【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝 各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法）

電子利是抽獎｜龍年派e利是 送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App