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農曆新年2024｜花旗提早派$800開工利是　渣打派$200-$2888（新增眾安人人派$1,000）

個人增值 15:22 2024/02/06

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農曆新年將至，為迎接龍年，銀行亦以新玩法饋贈員工。連開工利是都以抽獎形式送出，渣打員工有機會獲金額$200至$2888的利是。

農曆新年將至，為迎接龍年，銀行亦以新玩法饋贈員工。連開工利是都以抽獎形式送出，渣打員工有機會獲金額$200至$2888的利是。而花旗亦早已派發每人$800。眾安國際更是人人派$1,000。

  • 渣打抽獎送里數

渣打香港宣布，將於農曆新年舉行開工利是大抽獎，幸運利是金額由港幣200元至2,888元不等。

該行同時並加推加碼版大抽奬，獎品包括25,000「亞洲萬里通」里數（價值等同一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票）、香港迪士尼樂園門票兩張及酒店電子禮券等。

渣打集團主席韋浩思與渣打香港行政總裁禤惠儀拍攝短片向市民拜年，指隨着香港社會全面復常，不同盛事及國際活動接踵而來，渣打對香港前景保持樂觀。

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  • 眾安人人派$1,000

眾安國際宣布，旗下子公司（包括ZA Bank、ZA Insure 和 ZA Tech）員工今年繼續收取1000港元電子利是。

另外，集團會抽出1位員工，獨得由公司注資1萬港元到其個人 ZA Bank「錢罌」內。

適逢龍年初五（2月14日）為情人節，集團表示讓香港員工多放一日假，年初六才開工。

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  • 花旗率先每人$800

為迎接龍年，花旗香港早在上月底已提早向員工派出開工利是，據悉金額達$800，以電子方式直接派發予員工的戶口。

據悉，花旗香港逾4,500名員工於今天提早收到關於800元開工利是的好消息。花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉（Aveline向同事發電郵拜早年，當中提到香港是花旗全球的重要市場， 為2024年香港業務機會豐富多樣感到興奮。

在內部電郵中，辛葆璉表示，憑藉花旗的全球網絡及香港的獨持優勢，花旗香港將把握大灣區發展、與內地金融市場互聯互通以及香港持續推動財富管理業、綠色金融和金融科技所帶來的發展機遇，繼續投放資源以配合客戶帶動的業務增長。

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