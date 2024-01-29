【強積金】ESG投資入門　專頁一表睇清ESG成份基金

▲ 可持續投資作為近年熱門的投資趨勢之一，MPF計劃成員自然對ESG的意識亦有所提高，甚至希望有ESG為主題的強積金基金供選擇。

應對氣候變化已成為各地政府的首要任務，「環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance (ESG)）」政策將影響企業營運方式、產業結構等，長遠有可能會影響企業的業績。

ESG主題基金需求大

強積金制度的投資期長達30至40年，容易受到長期投資風險影響。ESG風險屬於不斷演變的長期投資風險，如果在投資及風險管理過程中忽略相關風險，必定會影響到強積金計劃成員的利益。另一邊廂，可持續投資作為近年熱門的投資趨勢之一，計劃成員自然對ESG的意識亦有所提高，甚至希望有ESG為主題的強積金基金供選擇。

發布投資原則 需納入ESG因素

因應可持續投資已成為新常態，積金局早於2021年11月已經發布了「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，提供一個高層次框架，協助強積金受託人從金融風險管理角度，在強積金基金的投資及風險管理過程中納入ESG因素、確保有健全的ESG風險管治框架。另外，積金局於2022年11月發出有關強積金計劃內成分基金的核准準則的通函，提到以ESG為主題的成分基金（ESG成分基金）是指把ESG因素納入為主要投資重點，並在投資目標及或策略中反映ESG因素的基金。

積金局「可持續投資」專頁 一表看清

為了進一步協助打工仔女瞭解ESG與強積金投資的關係，積金局最近在官方網頁新增「可持續投資」專頁，為大家提供可持續投資的概覽，並提供積金局核准的ESG成分基金的資料，包括它們的主要特點和投資策略等。同時，強積金受託人亦須於其管治報告內，向強積金計劃成員披露其ESG策略和實施進度。有關管治報告已上載至網站供計劃成員參考，方便大家在選擇強積金計劃前詳細暸解個別ESG基金的投資特點，以評估其ESG相關特點是否切合個人的退休需要。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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