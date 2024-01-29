  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金】ESG投資入門　專頁一表睇清ESG成份基金

博客 08:00 2024/01/29

分享：

分享：

可持續投資作為近年熱門的投資趨勢之一，MPF計劃成員自然對ESG的意識亦有所提高，甚至希望有ESG為主題的強積金基金供選擇。

應對氣候變化已成為各地政府的首要任務，「環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance (ESG)）」政策將影響企業營運方式、產業結構等，長遠有可能會影響企業的業績。

ESG主題基金需求大

強積金制度的投資期長達30至40年，容易受到長期投資風險影響。ESG風險屬於不斷演變的長期投資風險，如果在投資及風險管理過程中忽略相關風險，必定會影響到強積金計劃成員的利益。另一邊廂，可持續投資作為近年熱門的投資趨勢之一，計劃成員自然對ESG的意識亦有所提高，甚至希望有ESG為主題的強積金基金供選擇。

發布投資原則　需納入ESG因素

因應可持續投資已成為新常態，積金局早於2021年11月已經發布了「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，提供一個高層次框架，協助強積金受託人從金融風險管理角度，在強積金基金的投資及風險管理過程中納入ESG因素、確保有健全的ESG風險管治框架。另外，積金局於2022年11月發出有關強積金計劃內成分基金的核准準則的通函，提到以ESG為主題的成分基金（ESG成分基金）是指把ESG因素納入為主要投資重點，並在投資目標及或策略中反映ESG因素的基金。

積金局「可持續投資」專頁　一表看清

為了進一步協助打工仔女瞭解ESG與強積金投資的關係，積金局最近在官方網頁新增「可持續投資」專頁，為大家提供可持續投資的概覽，並提供積金局核准的ESG成分基金的資料，包括它們的主要特點和投資策略等。同時，強積金受託人亦須於其管治報告內，向強積金計劃成員披露其ESG策略和實施進度。有關管治報告已上載至網站供計劃成員參考，方便大家在選擇強積金計劃前詳細暸解個別ESG基金的投資特點，以評估其ESG相關特點是否切合個人的退休需要。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】美、日、印股市2024年仍值博？仍持有中港股票該如何做？永明龔偉怡教你強積金MPF組合調配策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 積金為未來

最新專欄文章 更多

MPF強積金帳戶太多數不清？三步輕鬆整合
2024/01/08
MPF強積金帳戶太多數不清？三步輕鬆整合
「123法則」巧算退休儲蓄　心中有「數」免失算　3大風險易忽視
2023/12/11
「123法則」巧算退休儲蓄　心中有「數」免失算　3大風險易忽視
【MPF】多管齊下　提升強積金中介人專業水平
2023/11/20
【MPF】多管齊下　提升強積金中介人專業水平
強積金相關騙案多　留意兩大防騙貼士
2023/10/30
強積金相關騙案多　留意兩大防騙貼士
退休儲蓄由強積金開始　基金投資非遙不可及
2023/10/10
退休儲蓄由強積金開始　基金投資非遙不可及
退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 退休基金 強積金計劃管理局 可持續發展 ESG 投資策略 可持續投資

下一篇文章

智能建造：改變地平線 凝聚時代脈動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款