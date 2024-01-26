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機管局債券｜2.1公布結果　中銀料每人獲派3手　將有退款優惠

收息攻略 12:55 2024/01/26

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機管局發行的零售債券已在昨日截止認購，不少銀行都表示客戶的平均認購手數達10手。是次債券的聯席牽頭行之一的中銀香港預計，人均可獲派約3手。

機管局發行的零售債券已在昨日截止認購，是次保證年利率達4.25厘，又能鎖定2年半的派息期，在減息預期下深受歡迎。不少銀行都表示客戶的平均認購手數達10手。是次債券的聯席牽頭行之一的中銀香港預計，人均可獲派約3手。

  • 中銀香港 --- 料人均獲派約3手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，機管局零售債券認購反應熱烈，預料錄得約兩倍超額認購，客戶可獲分派約3手。經中銀香港認購的人數於市場稱冠，客戶平均認購9手。透過電子渠道認購的比例近8成。

他指出，機管局零售債券可以鎖定未來兩年半每年定息4.25厘，在市場將會減息的預期下具有吸引力。

中銀香港客戶可於2月2日起經手機銀行及網上銀行查詢機管局零售債券分配情況，該行亦將提供退款優惠，包括定期存款、投資產品及保險等。

  • 渣打銀行 --- 客戶平均認購10手

渣打香港客戶認購機管局零售債券的反應符合預期，平均認購10手，當中近7成客戶透過網上渠道遞交申請。

渣打指，由於市場預期美國將於年內減息，而本港的定期存款利息從去年底已開始下調，在這市場環境下，該批債券年息率達4.25厘，可以為投資者提供較穩定的回報，同時促進香港本地債券市場的發展。

  • 滙豐銀行 --- 16%客戶首次認購零售債券

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，是次零售債券的公眾認購反應熱烈，約8成的申請經由數碼渠道進行。透過滙豐遞交申請的客戶當中，有16%是首次認購零售債券，他們的平均認購金額比具經驗的債券投資者高出22%。

他認為，這顯示在市場環境不明朗下，投資者更希望實現投資組合多元化，並在息口見頂前鎖定具吸引回報的投資。

  • 招商永隆 --- 數宗逾100萬元大額認購

招商永隆銀行表示，接獲機管局零售債券的平均認購金額為10萬元，亦錄得數宗逾100萬元的大額認購。

  • 信銀國際 --- 將有退款優惠

信銀國際表示，接獲機管局零售債券的平均認購金額為10萬港元，亦有數單100萬港元的大額認購，認購反應符合預期。該行將為機管局零售債券推出退款優惠，詳情容後公佈。

  • 工銀亞洲 --- 電子認購佔85%

工銀亞洲表示，首批機管局零售債券的認購反應正面，每人平均認購8手。是次大部分客戶都善用電子渠道認購，電子認購約佔八成半，整體認購情況符合預期。

責任編輯︰廖毅然

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