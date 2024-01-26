「提款5000元現金被刁難」成熱搜　要證明轉賬人是親姐　律師︰反洗錢需要

▲ 内地女稱提款5千人幣遭銀行刁難 要證明轉賬人是親姐 總行：已知情 正處理

近日，「#女子稱在銀行取5000元現金被刁難#」話題登上微博熱搜，河南一女子稱自己試圖在銀行櫃檯提取5000元（人民幣，下同）現金，卻被職員反覆要求證明轉賬人是她親姐姐，前後遭刁難2小時，報警後才成功提款。

取5千人幣現金 被要求證明轉賬人是親姐

搜狐千里眼報道，當事人王女士表示，姐姐給她轉賬，讓她取出5000元包紅包用，她就前往中原銀行 （01216） 提款。起初職員讓她下載「國家反詐中心」app，並詢問了一些信息。她感覺對方挺負責任，自己也配合回答。但「到後面就有點過分了」，職員開始問她的姐姐在哪上班、以前在哪上過班，要求其證明轉賬人是她親姐姐，乃至讓她直接和姐姐通話，並查看兩人聊天記錄，卻仍不讓她提款。

於是王女士選擇報警，但依舊前前後後用了近2小時才成功取款。她表示，自己只是取5千元，不是5萬50萬，感覺銀行就是在刁難她。

總行：已知情 正處理

據九派新聞，1月24日，中原銀行客服中心一工作人員表示，總行已經知道這個狀況了，正在處理。

存10萬現金被問錢來源

本月初，類似話題#女子到銀行存10萬現金被問錢來源#也成爲微博熱搜第一。江西一女子發文稱，自己拿10萬元現金去銀行存定期，職員卻問她「這錢是從哪裡來的？」，並表示銀行規定客戶存錢超過1萬元現金就要詢問資金來源。

海報新聞報道，内地各銀行對提供存款資金來源的要求不一。在招商銀行北京分行，存20萬元以上現金，職員會詢問現金來源，但暫無需提供相關證明。中國農業銀行職員則表示該行「沒有規定一個具體金額，只是會簡單了解一下。」

律師：反洗錢需要

央視網援引北京中銀律師事務所高級合夥人劉曉宇指，内地銀行詢問客戶這些資金信息，最主要目的是做盡職調查，滿足反洗錢的需要、維護金融安全。但2022年2月以後，内地已暫緩施行「客戶存款金額達到一定額度，就要提供資金來源等資訊」的規定。

撰文：葉雨

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