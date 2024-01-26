▲ 富達：外資將重投中國 惟須待「内生增長」 人行料持續降準

中國救市消息令恒指連升3天，累計反彈逾千點。富達國際認為，要令海外投資者看到中國經濟内生增長、恢復信心，需要一定時間。但該行相信，今年中國經濟可控穩定，人行會持續逐步降準，未來外資將重新流入中國市場。

中國經濟可控穩定 人行料持續逐步降準

富達國際亞洲經濟學家劉培乾認爲，中國經濟活動指標已回復到長期平均水平，服務業持續保持高於平均的成長，製造業恢復到趨勢增長水準，房地產業尋求進一步穩定。不過，就業形勢仍存在挑戰。

劉培乾預測，財政政策的推動將進一步支持房地產業，結構性貨幣政策回歸或可穩定地產投資。貨幣政策方面，中國估計將實施小步驟、漸進式寬鬆。儘管存在通縮趨勢，人行減息幅度估計不會太大。另外，中美利差擴大也限制了人行的寬鬆空間。

富達預計，未來幾季中國央行會持續逐步降準，具體幅度取決於經濟增長動能和預測軌道。

外資將重投中國 惟須待「内生增長」

劉培乾指，中國經濟已從高速發展模式轉變為高質量發展模式，多個產業成為下一發展階段新的強勁成長引擎。固定資產投資已出現結構性轉變，投資更集中在製造業。

至於外資未來重投中國的可能性，她表示，中國經濟出現内生增長，才會令市場改變悲觀情緒。讓海外投資者看到中國增長模式已轉變，需要一定時間。她預計外資流出的現象不會持續，中國股市、債市、FDI市場均會吸引外資流入。

橋水基金也看好中國市場

事實上，自內地人民銀行在周三宣布降準後，不少投資者也轉為看好中國市場，例如橋水投資公司聯席首席投資官Bob Prince昨日在亞洲金融論壇中指出，中國市場當前的風險溢價以及估值已經極具吸引力。

Bob Prince認為，政策救市是不可避免的，並且近期的種種跡象表明中國決策者已經在採取措施。關鍵在於決策者將在「何時」、「如何」去採取政策支持。

景順︰降準難產生深遠影響

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，是次降準的幅度大於預期，時間亦早於預期，為市場帶來正面驚喜。但他認為，降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響，因為目前問題不在於信貸供應，而在於信貸需求（或缺乏信貸需求）。

趙耀庭指出，企業信心好轉或貸款市場報價利率（基準利率）大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。

安本投資業務全球行政總裁文慶生 （René Buehlmann）昨日亦在亞洲金融論壇中表示，若能重塑投資者對中國市場的信心，外流的資本才有機會回流中國市場。然而，雖然當前中國股市的估值十分吸引，但估值與投資市場信心是相輔相成的，當前中國市場存在的問題是結構性問題，並非一次減息，或一兩個單獨的政策措施可以解決。

撰文：葉雨、涂宇佳

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