▲ 單憑MPF或不夠退休 積極管理強積金的4大要點

過去數年，環球經濟不穩定，或多或少影響了強積金的整體表現，甚至有人認為「輸少已經當贏」。但好消息是，積金局剛公布了最新數據，2023年全年強積金的整體表現，錄得年度正回報，整體回報為3.5%。而積金評級亦公布，若以現時強積金總資產約1.14萬億元計算，相等於強積金成員平均帳戶結餘接近24.3萬元，全年增加接近1.9萬元。

單憑MPF或不足以支持退休

從2000年12月強積金制度實施起計算，香港打工仔或自僱人士已經持續進行了23年的長線儲蓄，多年無間斷辛苦打拼，用血汗錢為自己的退休生活作更好準備。在2000年時30歲的打工仔，今年經已或即將踏入54歲，算着算着還有11年就會完成自己長達35年的強積金儲蓄旅程。

當退休生活切切實實開始迫近，難免會審視自己的資產究竟是否足夠支持往後漫長的退休歲月。假設退休生活每個月的基本支出為1.5萬元，每年則需18萬，以不包括通脹計算，15年的退休生活開支已經要270萬。然而，以強積金平均帳戶結餘每年大概提升兩萬元計算，再過11年後，強積金退休儲備也只會有46.3萬元左右。雖然強積金不等同整份退休儲備，但人生的下半場已缺少了主動收入，開支也往往會受種種不確定因素如通脹、醫療需要等影響。如果儲備不足，「退休」便會變成「退憂」。

管理強積金4大要點

凡此種種都提醒着我們需要為退休生活多行一步，而第一步，可以從管理好自己的強積金帳戶做起。那我們該怎樣做呢？

（1）養成每季度或每半年檢視帳戶的習慣

一般來說，入職新工作時都要填寫選擇強積金組合的表格，但填完過後，很少人會再主動檢視自己的投資組合。正正因為這原因，很容易就會錯過避險的時機或搭上好市況順風車的機會。所以，建立每半年，甚至每季度定期檢視強積金投資組合的習慣，十分重要。

（2）熟習強積金平台使用方法

現時很多強積金信託公司都有提供完善的網上強積金平台或手機應用程式，方便計劃成員隨時查詢帳戶的情況或投資組合的表現。只要充分了解所屬平台的操作方式，例如如何轉換基金選擇及投資百分比等，這樣到時機成熟時便能把握機會作適當調配，避免到需要使用時手忙腳亂。

（3）多了解基金的資產類別

為自己配置合適的投資組合時，應先了解不同基金選擇的資產類別及其潛在風險。資產一般可以分為五大類，風險由高至低排列依次為股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金以及保守型基金。可多參考積金局網上平台的「基金便覽」以了解當中的詳細資料，有助作出更適合自己的選擇。

（4）多留意財經市況

強積金的回報與環球經濟市況息息相關，宜至少每周留意一次財經新聞及資訊，加強自己對市況的觸覺，才可更易制定較適合自己的投資組合。

如想了解更多有關如何管理強積金帳戶資訊，可向身邊的強積金中介人查詢。

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