▲ 【理財個案】35歲月入$73,000但負債累累 如何盡快走出困境？

高入息不代表高淨值，今次個案雖然年紀輕輕就月入逾7萬元，算是香港收入最高的10%，但由於家人的原因，他負債累累，每月留給自己的錢不多，很想盡快走出困境。看看龔成是如何回應︰

龔成︰

我現在處於人生的低谷，很想找一條出路，經facebook 見到你的post，有恍然大悟的感覺，的起心肝學習理財並開始閲讀你的財務自由行。

同時，亦希望你可以給我一些提示

我今年35歲，月入73k。沒有任何投資經驗

按揭每月交33k、家用12k、欠2條銀行貸款共160k（每月還款5k）、欠親友共250k（每月還款14k）、欠2條卡數分期共100k（每月還款3k）。

8k自己的生活費、欠債主要是爸爸的醫療費用，欠債累累下感覺很迷惘，我應該怎樣才可以盡快走出困境？謝謝你！

個案重點︰

35歲

月入$73000

沒有投資經驗

有較多負債

重點目標︰

因爸爸醫療費用欠債

處理負債方法

龔成︰

想要走出困境，唔係無方法，但你要明白無一個方法，可以一步登天，即時見效，但只要你按部就班，你現時不理想的狀況，絕對可以一步步咁逆轉。

記住，你唔需要「還清所有負債」才算走出困境，只要做好配置，平衡負債已可以。

我先講一些基本概念，除非以負債去創造資產，否則，一般都不建議擁有負債，當然，可能你有家庭的需要，但記住，這類負債要盡量減少，盡力用了手上的現金去處理左先，真的無方法，最後才去到負債。

你現時負債都比較多，但並不是無野可以做，你要了解自己這刻的所有負債，每一條的每月還款，利息等。一些較高息的貸款，最好先盡快清還，否則會好影響你未來投資回報，不高息的，就按計劃維持還款。

你要面對你現時的情況，因為事實已是這樣，可能你感到失落，但都要想一些較好的處理方法。

第一步，了解你手上的所有負債情況。

第二步，處理債務。

先處理一些較高息的，例如信用卡等，而利息較低的，就慢慢處理。另外，你提供每月要還按揭$33000，你可以考慮拉長還款期，令你每月要還的金額減輕，起碼能較易過渡近期的情況。

第三步，檢視自己擁有的財富。

包括現金、基金、銀行或保險公司產品等，有需要就將部分資產賣出，去處理較高息的負債。

第四步，儲現金。

雖然你這刻較多負債，但當你收到每月收入時，建議你點都儲少少現金，等你手上有基本的現金，之先慢慢再將錢去加快還債。有基本的現金在手，你都會較安心的。

簡單來說，雖然你負債比較多，但你不用抱有「要盡快還清所有的負債，才算走出谷底」，就算有負債在身，也可以無問題的，最重要是處理高息負債，所以你要檢視好你所有財富，及負債情況。

同時，不要抱「還清負債」才算走出谷底的情況。

你現時的月入不差，我相信只要做好理財，你仍可以儲到少少錢，當處理好基本負債，以及擁有現金後，就是下一步。你要用你每月儲蓄，去進行投資股票增值，令自己可以慢慢走出財務死胡同。

若你爸爸現時依然有潛在醫療開支的可能，建議你在投資前，先額外儲起相關費用，以備不時之需，不要急投資，這樣會較穩陣。

你要明白自己這刻的情況，並思考怎樣處理得較好，不要逃避。由於你月入不差，我相信，你可以慢慢處理好負債，難過的日子總會過去的，加油！

【本文獲龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經