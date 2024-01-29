【農曆新年2024】龍年利是封叫價3,300元！法國品牌套裝高見1,200元！

▲ 【農曆新年2024】龍年利是封炒價一覽 銀行利是封網上叫價3,300元！ 法國奢侈品牌套裝高見1,200元！

還有不到兩星期便是農曆新年。儘管銀行近年以不同獎賞作招徠，推廣派發電子利是（e利是），但市民大眾仍鍾愛傳統紙幣利是，固然有部份人士著重意頭，也有視作身份象徵。一如往年，部份銀利、尤其是私人銀行或投資銀行部門為龍年推出的利是封在網上拍賣市場以高價販售。

瑞士寶盛銀行今年推出的利是封禮盒，內有四款、長方正方形利是封共64個，連同銀包一個，在網上平台炒至3,300元！

UBS瑞銀的利是封套裝（共120個）供應最多，至截稿前已有至少14套放售，叫價有高達900元。

去年高見4,000元的滙豐私人銀行利是封套裝，今年叫價暫見保守得多。

意大利名牌Fendi的與Pokemon利是封套裝禮盒內有20個利是封及紙扇一把，索價高達1,000元。

網上高價利是封套裝（銀行利是封）

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UBS也熱炒

不過在某二手買賣平台上，今年最熱炒銀行利是封竟是UBS瑞銀集團！套裝（共120個）至截稿前已有至少14套放售，叫價有高達900元，亦有低至500元，而同時，亦有人以300元散賣40個長形UBS利是封，或以500元散賣8個。去年高見4,000元的滙豐私人銀行利是封套裝，今年叫價暫見保守得多，利是封禮盒連利是封手袋最貴見699元；亦有見到399元只放禮盒、300元放利是封連小手袋的例子。

網上高價利是封套裝（奢侈品牌利是封）

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除了私人銀行利是封外，奢侈品牌的利是封在二手買賣平台上也是有價。意大利名牌Fendi與《精靈寶可夢》（Pokemon）推出的啟暴龍利是封套裝禮盒內有20個利是封及紙扇一把，索價高達1,000元。一套法國名牌LV非賣品VIP利是封套裝，包括龍年蠟燭、八個利是封及五個揮春，叫價1,200元。

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2024年1月29日

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