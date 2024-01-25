  • 14°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上攻略】AlipayHK送山姆$50券　10筆北上消費最高減￥888

精明消費 17:30 2024/01/25

分享：

分享：

AlipayHK新年優惠 山姆HK$50券 10筆北上消費減免最高CNY￥888

農曆新年將至，不少港人已開始置辦年貨。AlipayHK推出多項新年優惠，在深圳山姆支付滿1000港元可減50港元，10筆北上消費隨機減免最高CNY$888，另有6元至58元的内地交通、商戶禮券包，本地、内地線下商戶和淘寶亦有多重支付折扣。

深圳山姆超市HK$50獎賞

於2月1日至15日，使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費滿1000港元即減50港元。消費前在AlipayHK首頁搜索欄搜索「山姆」進入山姆會員商店品牌頁，可領取相關優惠。

此外，即日起，盒馬深圳門店全線接入AlipayHK，掃一掃可用港幣結賬，並聯合AlipayHK在店内推出「港人優選」商品，方便港人選購。

10筆北上消費隨機減免最高CNY$888

獎賞推廣期詳情
新春筆筆賞1月27日至2月29日參與「新春筆筆賞」活動，領取後7日內於內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減人民幣888元
人民幣58元年貨禮券包1月25日至1月31日於內地商戶消費滿指定金額方可使用
人民幣18元禮券包2月1日至6月30日於內地商戶消費滿指定金額方可使用
內地交通港幣6元禮券包2月1日至2月29日支援可使用AlipayHK乘車碼付款的公共交通工具支付滿指定金額方可使用

線上線下跨境年貨優惠

即日起進入AlipayHK新春活動頁面，可免費領取多個本地商戶優惠，包括信和集團指定商場優惠券、百佳、AEON、city'super、屈臣氏、萬寧、官燕棧及余仁生等，以及餐飲、珠寶、美妝商戶。於AlipayHK首頁搜索欄搜索「新年」進入活動頁面可了解更多優惠。

於AlipayHK首頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，選擇品牌可領取內地商戶優惠，總值達近14,000元人民幣，涵蓋多個熱門商圈，如領展中心城、福田星河COCO Park和萬象前海等。

另外，AlipayHK淘寶專區設有淘寶禮券、折扣碼及集運優惠，同時還可用A. Point兌換TaobaoCoins購物當現金支付。

儲積分抽獎 最高贏等值88,888元A.Point

由2月1日至2月16日，AlipayHK用戶進入新春活動頁面，每使用500 A. Point作即時消費抵扣或兌換優惠券，可獲得1次抽獎資格，有機會贏取8,888萬A. Point等值港幣88,888 元或其他獎品，當中包括大灣區航空來回大阪機票兩張、iPhone 15 256GB一部總值港幣7,699元等，合共總值港幣600,000元獎品。百分百中獎，每位用戶每日最多可抽獎10次。

快速儲積分方法
1月25日至1月31日每日進入A. Point專區簽到，可獲100 A. Point
1月25日至2月16日於AlipayHK使用慈善捐款可獲雙倍A. Point
2月1日至2月29日使用AlipayHK於內地消費、搭車可獲雙倍A. Point
1月25日至2月29日使用AlipayHK網購單筆滿港幣200元即可獲額外一倍A. Point等，每筆最多可獲得500額外A. Point
2月1日至2月29日使用AlipayHK綁定Ant Bank Paylater或Ant Bank eM+付款可獲雙倍A. Point
長期使用AlipayHK消費港幣1元即可獲1 A.Point
參與抽獎方法
2月1日至2月16日進入新春活動頁面，每使用500 A. Point作即時現金抵扣或兌換禮品，即可獲得1次抽獎機會，有機會贏8,888萬A. Point即折合港幣88,888元或其他豐富獎品，中獎率百分百，每位用戶每日最多可抽獎10次。
點擊圖片放大

信和商場 x AliSa新年求籤獎賞

獎賞推廣期玩法
求籤賺獎賞1月25日至2月16日1月25日至2月7日期間，進入新春活動頁面點擊AliSa就會為你指點迷津；而2月8日至2月16日則可進行「線上求籤」，兩個活動均可獲得由信和集團商場送出總值港幣最高8,000萬商戶優惠券
信和集團商場港幣10元現金券1月25日至2月16日於AlipayHK內實名認證並在 S⁺ REWARDS小程式註冊成為S⁺ REWARDS會員，或綁定現有S⁺ REWARDS會員帳戶，可獲贈AlipayHK信和集團商場港幣10元現金券
雙倍S⁺ 獎賞點數1月25日至2月16日S⁺ REWARDS 會員以AlipayHK/ 支付寶消費並成功登記點數，可獲雙倍S⁺ 獎賞點數

撰文：葉雨

相關文章：

【北上攻略】高鐵推2款多程票　優惠最高36%　西九龍往返廣東30天內有效

【北上年貨清單】整隻帝王蟹禮盒468元／ 頂級3J車厘子每箱199元／山姆 Costco 盒馬年貨推薦

【北上消費】中伏想退貨？山姆超市&Costco退換貨攻略　食品安全賠償1000元起

理財最前線
垃圾徵費遲早殺到　3招慳錢兼環保　回收又有錢賺

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 北上攻略

最新專欄文章 更多

北上大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文看清
今日
北上大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文看清
【北上攻略】高鐵推2款多程票　優惠最高36%　西九龍往返廣東30天內有效
今日
【北上攻略】高鐵推2款多程票　優惠最高36%　西九龍往返廣東30天內有效
【北上福利】港人申請東莞敬老卡攻略　享4大福利　短期居住都可辦
2024/01/20
【北上福利】港人申請東莞敬老卡攻略　享4大福利　短期居住都可辦
【深圳好去處】萬呎室內遊樂場350元不限時／鹽田千春展覽免費打卡
2024/01/20
【深圳好去處】萬呎室內遊樂場350元不限時／鹽田千春展覽免費打卡
【港車北上懶人包】北上消費太多「戰利品」？港車北上4大重點一文拆解
2024/01/19
【港車北上懶人包】北上消費太多「戰利品」？港車北上4大重點一文拆解
交通 網上購物 電子支付 家品 網購平台 美食 商場活動 山姆 北上消費 盒馬

下一篇文章

電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款