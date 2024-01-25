【北上攻略】AlipayHK送山姆$50券　10筆北上消費最高減￥888

▲ AlipayHK新年優惠 山姆HK$50券 10筆北上消費減免最高CNY￥888

農曆新年將至，不少港人已開始置辦年貨。AlipayHK推出多項新年優惠，在深圳山姆支付滿1000港元可減50港元，10筆北上消費隨機減免最高CNY$888，另有6元至58元的内地交通、商戶禮券包，本地、内地線下商戶和淘寶亦有多重支付折扣。

深圳山姆超市HK$50獎賞

於2月1日至15日，使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費滿1000港元即減50港元。消費前在AlipayHK首頁搜索欄搜索「山姆」進入山姆會員商店品牌頁，可領取相關優惠。

此外，即日起，盒馬深圳門店全線接入AlipayHK，掃一掃可用港幣結賬，並聯合AlipayHK在店内推出「港人優選」商品，方便港人選購。

10筆北上消費隨機減免最高CNY$888

獎賞 推廣期 詳情 新春筆筆賞 1月27日至2月29日 參與「新春筆筆賞」活動，領取後7日內於內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減人民幣888元 人民幣58元年貨禮券包 1月25日至1月31日 於內地商戶消費滿指定金額方可使用 人民幣18元禮券包 2月1日至6月30日 於內地商戶消費滿指定金額方可使用 內地交通港幣6元禮券包 2月1日至2月29日 支援可使用AlipayHK乘車碼付款的公共交通工具支付滿指定金額方可使用

線上線下跨境年貨優惠

即日起進入AlipayHK新春活動頁面，可免費領取多個本地商戶優惠，包括信和集團指定商場優惠券、百佳、AEON、city'super、屈臣氏、萬寧、官燕棧及余仁生等，以及餐飲、珠寶、美妝商戶。於AlipayHK首頁搜索欄搜索「新年」進入活動頁面可了解更多優惠。

於AlipayHK首頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，選擇品牌可領取內地商戶優惠，總值達近14,000元人民幣，涵蓋多個熱門商圈，如領展中心城、福田星河COCO Park和萬象前海等。

另外，AlipayHK淘寶專區設有淘寶禮券、折扣碼及集運優惠，同時還可用A. Point兌換TaobaoCoins購物當現金支付。

儲積分抽獎 最高贏等值88,888元A.Point

由2月1日至2月16日，AlipayHK用戶進入新春活動頁面，每使用500 A. Point作即時消費抵扣或兌換優惠券，可獲得1次抽獎資格，有機會贏取8,888萬A. Point等值港幣88,888 元或其他獎品，當中包括大灣區航空來回大阪機票兩張、iPhone 15 256GB一部總值港幣7,699元等，合共總值港幣600,000元獎品。百分百中獎，每位用戶每日最多可抽獎10次。

快速儲積分方法 1月25日至1月31日 每日進入A. Point專區簽到，可獲100 A. Point 1月25日至2月16日 於AlipayHK使用慈善捐款可獲雙倍A. Point 2月1日至2月29日 使用AlipayHK於內地消費、搭車可獲雙倍A. Point 1月25日至2月29日 使用AlipayHK網購單筆滿港幣200元即可獲額外一倍A. Point等，每筆最多可獲得500額外A. Point 2月1日至2月29日 使用AlipayHK綁定Ant Bank Paylater或Ant Bank eM+付款可獲雙倍A. Point 長期 使用AlipayHK消費港幣1元即可獲1 A.Point 參與抽獎方法 2月1日至2月16日 進入新春活動頁面，每使用500 A. Point作即時現金抵扣或兌換禮品，即可獲得1次抽獎機會，有機會贏8,888萬A. Point即折合港幣88,888元或其他豐富獎品，中獎率百分百，每位用戶每日最多可抽獎10次。

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信和商場 x AliSa新年求籤獎賞

獎賞 推廣期 玩法 求籤賺獎賞 1月25日至2月16日 1月25日至2月7日期間，進入新春活動頁面點擊AliSa就會為你指點迷津；而2月8日至2月16日則可進行「線上求籤」，兩個活動均可獲得由信和集團商場送出總值港幣最高8,000萬商戶優惠券 信和集團商場港幣10元現金券 1月25日至2月16日 於AlipayHK內實名認證並在 S⁺ REWARDS小程式註冊成為S⁺ REWARDS會員，或綁定現有S⁺ REWARDS會員帳戶，可獲贈AlipayHK信和集團商場港幣10元現金券 雙倍S⁺ 獎賞點數 1月25日至2月16日 S⁺ REWARDS 會員以AlipayHK/ 支付寶消費並成功登記點數，可獲雙倍S⁺ 獎賞點數

撰文：葉雨

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