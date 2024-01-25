橋水基金︰中國估值已具吸引力　救市無可避免　不對下行市場抱有偏見

▲ 橋水：中國估值已具吸引力 救市無可避免 不對下行市場抱有偏見

2024年中港股市場慘淡，近期頻傳中國積極財政消息，人民銀行降準0.5個百分點並向市場提供長期流動性一萬億元，恒生指數今日亦已回升至16000點之上。全球最大的對沖基金橋水表示，種種跡象顯示中國政府已經在採取措施，而中國目前的估價已經相當具有吸引力。

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中國為求平衡 政策救市不可避免

對於當前的中國市場，橋水投資公司聯席首席投資官Bob Prince在亞洲金融論壇（Asian Financial Forum）中表示：要分析中國決策者將對經濟採取何種措施，首先要明白決策者希望達到何種平衡。

他表示，受疫情的影響，中國經濟疲弱，同時面對著通貨緊縮的壓力。而通縮是中國決策者最不願意看到的局面︰這意味著債務以及企業的盈利率都會收到影響，最終導致中國經濟持續下行。

Bob補充稱，政策救市是不可避免的，並且近期的種種跡象表明中國決策者已經在採取措施。關鍵在於決策者將在「何時」、「如何」去採取政策支持。

中國估值跌出吸引力 不對下行市場抱有偏見

Bob表示，中國市場當前的風險溢價以及估值已經極具吸引力。近日彭博有報道稱，橋水對中國市場持相對積極態度，橋水曾向投資者透露對中國股市「適度看好」——因估值已經跌出吸引力。

他表示，橋水中國在1984年進入中國市場，面對不斷變化的市場環境，橋水不在下行的市場對環境抱有偏見，這也是橋水能實現收益的重要原因之一。

撰文：涂宇佳

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