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中國救市｜降準難解信心問題　外資︰結構性問題　非一兩項政策能解決

個人增值 14:26 2024/01/25

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中國救市｜降準難解外資的信心問題　外資︰結構性問題非一兩項政策能解決

近日，在中港股持續低迷後，人民銀行決定下調準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性一萬億元，恒生指數今日回升至16000點之上，在積極的刺激措施下，外資卻認為中國市場出現的是結構性問題，外資的信心難在短期內恢復。

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一次寛鬆不能解決中國市場的信心問題

安本投資業務全球行政總裁文慶生 （René Buehlmann）今日在亞洲金融論壇中表示，若能重塑投資者對中國市場的信心，外流的資本依然有機會回流中國市場。

他表示，實際上，當前中國股市的估值十分吸引，但估值與投資市場信心是相輔相成的。當前中國市場存在的問題是結構性問題，並非一次減息，或一兩個單獨的政策措施可以解決。

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經濟轉型需要時間

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭（Min-Lan Tan）同樣認為，重塑投資者信心是當下中國市場的關鍵，並且認同中國市場依然存在潛力，但需要時間。

陳敏蘭提到，當前中國權重佔全球股市基準的3%，而中國與香港市場加起來甚至不足蘋果公司（美︰AAPL）的比重。

她表示，當前中國市場形勢由於受政策導向較重，因此面臨重大風險。但需要承認的是，中國始終是多元世界中重要的一環。當前中國經濟處於由數量導向到質量導向的轉型過程中，由今年中國科技公司的進步可以目見這一點。而中國新能源汽車在市場上的極大競爭力亦證明了其創新能力，但經濟的轉型需要時間。

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美息將呈非線性波動下降

威靈頓投資管理高級董事總經理、亞太區總監兼亞太區投資部總監普江寧（Janet Perumal）表示，當前的全球市場面臨著投資分散化、人工智能帶來的顛覆性以及地區分化的趨勢。

她表示，美聯儲的息口將呈現非線性波動下降的趨勢，投資者應採取防守型的資產配置策略。

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撰文：涂宇佳

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