【北上攻略】高鐵推2款多程票　優惠最高36%　西九龍往返廣東30天內有效

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高鐵今日（1月25日）起推出「20次計次票」、「30日定期票」兩種跨境多程票，旅客購買後可多次往返西九龍及一個自選的廣東省内固定站點，折扣最高約11%~36%。
往返廣東10車站多程票 折扣最高36%
旅客在12306票務平台購多程票及訂位，可多次從香港往返一個固定的内地短途站點，有10個車站供選擇。車票可選擇一等座或二等座成人票，須於購票日起計30天內（包括當天）使用車票，車票有效期由首次乘車日起計。有效期內可同時預約多班列車，亦可因應情況免費取消預約。
|票種
|20次計次票
|30日定期票
|車站組合
|自選下列一個固定車站往返西九龍站：福田 / 深圳北 / 光明城 / 虎門 / 東莞南 / 常平 / 東莞 / 慶盛 / 廣州南 / 廣州東
|時限及次數
|90日乘搭20程
|30日乘搭60程
|折扣^
|最高約11%
|最高約36%
（^折扣參考廣州東一等座及以使用所有車程次數計算）
【購票及預約方法】：
1. 購票：可於中國鐵路12306官方網站或手機App購買（註冊用戶適用）。車票以人民幣定價發售
2. 預約座位：購票後須經下列途徑預約座位，計次票最多可同時預約4班車，而定期票則可最多預約10班車
- 12306：預約後可在賬戶內查看車票資料
- 內地車站售票機：預約後會提供「行程信息提示」，列明車票資料
- 內地車站檢票閘機：直接以購票時所使用的證件入閘取得座位，車票資料會發送去12306註冊用戶於賬戶內預設的通知渠道，或以短訊發至旅客登記的手機號碼
3. 乘車：以購票時使用的證件入閘乘車
【注意事項】：
如旅客購票後30天內（包括當天）未啟用乘車，車票自動失效，車費會經原支付方式全額退回
車票不適用於「靈活行」變更車次安排
撰文：葉雨
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欄名 : 北上攻略