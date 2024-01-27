【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%

▲ 【勞力士】7成Rolex仍能在二手市場賺錢！但平均最保值還是這個品牌...

瑞士三大名錶勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）和愛彼錶（Audemars Piguet）貴為世界上最著名的手錶品牌，在二手市場一直保持競爭力，是不少人投資保值之選，只是受市場波動和加息周期下之高利率經濟環境影響，價值連挫七季。2023年所有品牌和型號的二手價格走低13%，降幅大過2022年全年—— 這是由於手錶價格在當年首季觸頂，4月才開始走下坡。

根據二手錶價格追蹤網站WatchCharts數據，瑞士三巨頭的二手價格在2023年跌幅不一：

勞力士：-8%。

百達翡麗：-15%。

愛彼錶：-18%。

然而根據摩根士丹利對WatchCharts價格走勢的分析，發現名錶二手市價儘管在三年來經歷了過山車般的高山低谷，仍比2021年初高出10%。

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7成二手Rolex仍有得炒

外媒ＷatchPro形容，2021年和2022年初爆發的「Flipper-to-Flipper」（炒上炒）市場幾乎消失了。任何在名錶價格觸頂期入手的人士，都發現他們的投資已連續七季下降。

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不過，值得慶幸的是很多二手錶在價格下尋的情況下，仍不乏「水位」。大多數從授權經銷商購買全新手錶的人士，如能找到其他消費者充當下一手買家，還是可以放售獲利，因為一手錶零售價暫時仍然偏低。

大摩報告表示，瑞士三巨頭的不少錶款仍具有相當的賺錢空間，但當然熱度不一。以下是三巨頭二手價仍然高於零售價的比例：

勞力士：68%

愛彼錶：66%

百達翡麗：48%

這個瑞士品牌平均言而還是最保值...

大摩今次報告首度強調名錶的保值能力，比較最大品牌的零售價與二市價。對於名錶投資者來講，屬於重要指標。

只有瑞士三巨頭在云云品牌中「力保不失」。以下是三巨頭平均二手價比零售價高出的水平：

百達翡麗：+39.4%

勞力士：+20.3%

愛彼錶：+14.4%

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大摩整合的數據分析顯示，百達翡麗在保值方面處於領先地位，其手錶的平均售價比零售價高出近四成。

勞力士的平均溢價則回落至約兩成；其姐妹品牌帝舵（Tudor）則蝕價逾三成（-32%）。

愛彼的鋼製皇家橡樹手錶（Royal Oaks）的二手價一度高達零售價四倍，但現在平均僅升14.4%。

上市公司斯沃琪集團（Swatch Group）旗下的歐米茄（Omega），以及歷峰集團（Richemont Group）旗下卡地亞（Cartier）、萬國錶（IWC）、朗格錶（A. Lange & Söhne）及江詩丹頓（Vacheron Constantin），手錶之平均二手價已低於零售價。

一隻錶款抗跌力超強 仍溢價8成

13%的江詩丹頓型號仍以超過零售價交易，不過此比例已低於2023年7月的19%。另外15款海外品牌錶款的平均二手價已損失超過7%。

至於三巨頭哪些錶款最保值？即看：

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百達翡麗Aquanaut在二級市場的溢價最高，平均比零售價高出80%。

勞力士的GMT-Master二手價可以比零售價高出48.2%。

愛彼的皇家橡樹所有型號的平均二手價仍比零售價高出46.4%。

撰文：黃正軒

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