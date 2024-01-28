▲ 港股乍暖還寒... 善用ETF分散投資風險？熱門8大市場、2大行業20+隻ETF精選！

雖有美國預期減息、內地降準救市等利好因素，港股在三日內累升1,200點重上萬六關後，周五（26日）因藥明系爆發股災而再度重挫，又再跌穿萬六關，全周似坐過山車。面對乍暖還寒市況，香港股民如想保持長線投資、又不想集中在風高浪急的港股，或者可以考慮投資交易所買賣基金（ETF）。

先簡單回顧一下投資ETF四大好處。

1. 分散風險： 被動型ETF以指數作追蹤標的，在無須付出買入所有相關指數成份股的費用下，得到投資該指數的機會；主動型ETF是由基金經理投資於一籃子股票、債券及／或其他資產。兩者同樣分散投資於多隻證券，減少持有個股面對的波動。

被動型ETF以指數作追蹤標的，在無須付出買入所有相關指數成份股的費用下，得到投資該指數的機會；主動型ETF是由基金經理投資於一籃子股票、債券及／或其他資產。兩者同樣分散投資於多隻證券，減少持有個股面對的波動。 2. 高透明度： 每款ETF多由其發行商設立官方網站，容易得到ETF的實時交易資訊，包括管理費、派息安排、過往表現和資產組合等。

每款ETF多由其發行商設立官方網站，容易得到ETF的實時交易資訊，包括管理費、派息安排、過往表現和資產組合等。 3. 容易買賣： 可以透過提供證券買賣服務的經紀行或銀行，於各地證券交易所的交易時段內容易地買賣ETF。

可以透過提供證券買賣服務的經紀行或銀行，於各地證券交易所的交易時段內容易地買賣ETF。 4. 成本效益：以香港聯交所為例，買賣ETF不用繳付認購費或贖回費，但有諸如經紀佣金的交易成本。不同中介人的收費水平／結構會有差異，有些或設最低經紀費等，投資者不妨「格價」。

8大熱門市場ETF選輯

本文是次選集是以股票及指數ETF為主。先由大中華區股市數起。不計備受晶片業牛市帶挈勁彈的台股，中港市場疲弱已久，不過內地近期接連有消息提振，股民也可考慮小注搏反彈。（數據截至2024年1月26日）

中港ETF趁低撈

港股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） 中國平安CSI香港高息股ETF （03070） 中證香港紅利指數（HKCSHKDIV） 0.55% +0.24 富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （03190） 恒生滬深港（特選企業）高股息率指數 0.6% -4.56 Global X 恒生高股息率ETF （03110） 恒生高股息率指數 0.68% -19.42 iShares MSCI香港ETF（美：EWH） MSCI香港25/50指數 0.5% -25.26 盈富基金 （02800） 恒生指數（HSI） 0.08% -28.04 恒生中國企業指數上市基金 （02828） 國企指數（HSCEI） 0.55% -28.85

A股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） iShares核心滬深300 ETF （02846） 滬深300指數（CSI 300） 0.16% -27.36 華夏滬深300指數ETF （03188） 滬深300指數（CSI 300） 0.7% -27.43 iShares富時中國A50 ETF （02823） 富時中國A50指數（FTXIN9） 0.35% -27.49 南方富時中國A50 ETF （02822） 富時中國A50指數（FTXIN9） 0.99% -28.22

台股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） iShares MSCI台灣ETF（美：EWT） MSCI台灣20/35指數 0.59% +12.7 iShares核心MSCI台灣ETF （03074） MSCI台灣20/35指數 0.3% +8.81

美股ETF回報高

其他市場方面，是次選輯主要是在美國掛牌的ETF。

美股去年由「七雄」領升，但2024年減息前景未明朗，衰退風險猶在，能否再上一層樓屬未知之數。日股因加息預期而不斷吸水，日經指數位徘徊34年高位，整體上與印度股市走勢仍然凌厲。（數據截至2024年1月26日）

美股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） Invesco納指100 ETF（美：QQQ） 納斯達克100指數（NDX） 0.20% +48.69 Vanguard標普500指數ETF（美：VOO） 標普500指數（SPX） 0.03% +23.23 SPDR標普500指數ETF（美：SPY） 標普500指數（SPX） 0.09% +23.14 Vanguard整體股市指數ETF（美：VTI） CRSP美國全市場指數（CRSPTM1） 0.03% +21.83 SPDR道瓊斯指數ETF（美：DIA） 道瓊斯工業平均指數（DJI） 0.16% +14.38

日股ETF當打

日股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ） WisdomTree Japan Hedged Equity Index（WTIDJH） 0.48% +45.3 Franklin FTSE日本避險ETF（美：FLJH） FTSE Japan Capped Hedged Index 0.09% +39.38 iShares MSCI日本ETF（美：EWJ） MSCI日本指數 0.50% +16.35

亞洲新興市場被看好

印度ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） WisdomTree India Earnings Fund（美：EPI） WisdomTree India Earnings Index（WTIND） 0.85% +25.75 Invesco印度ETF（美：PIN） FTSE India Quality and Yield Select Index 0.78% +22.73 iShares MSCI印度ETF（美：INDA） MSCI India Index （INR） 0.65% +17

越南ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） VanEck越南ETF（美：VNM） MarketVector越南本地指數（MVVNMLTR） 0.66% +4.46

歐股宜候低吸

歐股ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） WisdomTree股票型匯率避險ETF（美：HEDJ） WisdomTree Europe Hedged Equity Index 0.58% +15.65 iShares核心MSCI歐洲ETF（美：IEUR） MSCI Europe Investable Market Index 0.11% +7.37

2大熱門行業ETF選輯

AI熱潮下，算力命脈所在的晶片業瘋狂吸水，英偉達（美：NVDA）、超微半導體（美：AＭD）及台積電（美：TSM）等行內龍頭或探頂、或回勇，2024年半導體可能會更加熱鬧。（數據截至2024年1月26日）

半導體／晶片業ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） VanEck半導體ETF（美：SMH） MVIS US Listed Semiconductor 25 Index（MVSMHTR） 0.35% +63.74 三星彭博環球半導體ETF （03132） 彭博環球半導體20大指數 0.85% +57.94 iShares半導體ETF（美：SOXX） NYSE Semiconductor Index 0.35% +54.76 富邦台灣半導體 （03076） ICE FactSet台灣核心半導體指數 0.60% +23.31 SPDR標普半導體ETF（美：XSD） 標普半導體精選行業指數 0.35% +16.57

至於AI概念愈炒愈有，如果擔心「七雄」股價可能調整不敢追，可以投資人工智能主題ETF。（數據截至2024年1月26日）

人工智能（AI）ETF 相關指數／資產 費用 近1年表現（%） 三星NYSE FANG+ ETF （02814） 10大美國科技巨頭持股，以緊貼NYSE FANG+指數 0.65% +74.75 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（美：ARKQ） 37隻AI相關持股 0.75% +16.83 First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (美︰ROBT) 108隻AI相關持股，以緊貼Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics（NQROBOT） 0.65% +11.82 Robo Global Robotics and Automation Index ETF（美︰ROBO） 78隻AI相關持股 0.95% +7.12 Global X中國機械人及人工智能ETF （02807） FactSet中國機械人與人工智能指數 0.68% -23.54

ETF也是一種證券，作為投資工具當然不是包賺。投資者宜留意6大主要風險。

1. 市場風險： ETF需要面對與所跟蹤或投資市場或指定行業相關的經濟、政治、貨幣、法律和其他風險。

ETF需要面對與所跟蹤或投資市場或指定行業相關的經濟、政治、貨幣、法律和其他風險。 2. 波動風險： 由於ETF的買賣價通常取決於市場供求，有可能以高於或低於其資產淨值的價格買賣。此外，若 被動型ETF 所跟蹤的參考指數設有參與限制，增設或贖回被動型ETF單位的程序或無法自由及有效率地進行，或導致買賣時溢價或折讓。

由於ETF的買賣價通常取決於市場供求，有可能以高於或低於其資產淨值的價格買賣。此外，若 所跟蹤的參考指數設有參與限制，增設或贖回被動型ETF單位的程序或無法自由及有效率地進行，或導致買賣時溢價或折讓。 3. 終止運作的風險： ETF與其他基金一樣，會在若干情況下提前終止運作，例如用作為基準的的有關指數不再存在、或規模小於基金預設資產淨值限額。停運會打擊莊家活動及ETF單位買賣，極其波動的價格及停運附帶的開支費用，可能令投資者蒙受損失。

ETF與其他基金一樣，會在若干情況下提前終止運作，例如用作為基準的的有關指數不再存在、或規模小於基金預設資產淨值限額。停運會打擊莊家活動及ETF單位買賣，極其波動的價格及停運附帶的開支費用，可能令投資者蒙受損失。 4. 流通風險： 雖然在交易所上市或買賣，但這並不保證ETF具有流通的市場，部份可能交投不活躍，換手率低迷。若ETF使用結構性票據及掉期等金融衍生工具，而買賣並不活躍，價格的透明度又不及實物證券，則流通風險會更高，或導致較大的買賣差價。

雖然在交易所上市或買賣，但這並不保證ETF具有流通的市場，部份可能交投不活躍，換手率低迷。若ETF使用結構性票據及掉期等金融衍生工具，而買賣並不活躍，價格的透明度又不及實物證券，則流通風險會更高，或導致較大的買賣差價。 5. 被動投資風險： 被動型ETF並非「主動管理」，當相關指數下跌，跟蹤該指數的被動型ETF的價值亦會應聲下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位，所以投資者可能會損失其大部分投資。

被動型ETF並非「主動管理」，當相關指數下跌，跟蹤該指數的被動型ETF的價值亦會應聲下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位，所以投資者可能會損失其大部分投資。 6. 模擬誤差：被動型ETF的表現（以資產淨值量度）與相關指數的表現不一致。

參考資料：投資者及理財教育委員會

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2024年1月26日

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