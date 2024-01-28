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港股乍暖還寒　善用ETF分散投資風險　熱門8大市場、2大行業20+隻ETF精選

個人增值 10:00 2024/01/28

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港股乍暖還寒... 善用ETF分散投資風險？熱門8大市場、2大行業20+隻ETF精選！

雖有美國預期減息、內地降準救市等利好因素，港股在三日內累升1,200點重上萬六關後，周五（26日）因藥明系爆發股災而再度重挫，又再跌穿萬六關，全周似坐過山車。面對乍暖還寒市況，香港股民如想保持長線投資、又不想集中在風高浪急的港股，或者可以考慮投資交易所買賣基金（ETF）。

先簡單回顧一下投資ETF四大好處

  • 1. 分散風險：被動型ETF以指數作追蹤標的，在無須付出買入所有相關指數成份股的費用下，得到投資該指數的機會；主動型ETF是由基金經理投資於一籃子股票、債券及／或其他資產。兩者同樣分散投資於多隻證券，減少持有個股面對的波動。
  • 2. 高透明度：每款ETF多由其發行商設立官方網站，容易得到ETF的實時交易資訊，包括管理費、派息安排、過往表現和資產組合等。
  • 3. 容易買賣：可以透過提供證券買賣服務的經紀行或銀行，於各地證券交易所的交易時段內容易地買賣ETF。
  • 4. 成本效益：以香港聯交所為例，買賣ETF不用繳付認購費或贖回費，但有諸如經紀佣金的交易成本。不同中介人的收費水平／結構會有差異，有些或設最低經紀費等，投資者不妨「格價」。

8大熱門市場ETF選輯

本文是次選集是以股票及指數ETF為主。先由大中華區股市數起。不計備受晶片業牛市帶挈勁彈的台股，中港市場疲弱已久，不過內地近期接連有消息提振，股民也可考慮小注搏反彈。（數據截至2024年1月26日）

  • 中港ETF趁低撈
港股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
中國平安CSI香港高息股ETF （03070） 中證香港紅利指數（HKCSHKDIV）0.55%+0.24
富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （03190） 恒生滬深港（特選企業）高股息率指數0.6%-4.56
Global X 恒生高股息率ETF （03110） 恒生高股息率指數0.68%-19.42
iShares MSCI香港ETF（美：EWH）MSCI香港25/50指數0.5%-25.26
盈富基金 （02800） 恒生指數（HSI）0.08%-28.04
恒生中國企業指數上市基金 （02828） 國企指數（HSCEI）0.55%-28.85

 

A股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
iShares核心滬深300 ETF （02846） 滬深300指數（CSI 300）0.16%-27.36
華夏滬深300指數ETF （03188） 滬深300指數（CSI 300）0.7%-27.43
iShares富時中國A50 ETF （02823） 富時中國A50指數（FTXIN9）0.35%-27.49
南方富時中國A50 ETF （02822） 富時中國A50指數（FTXIN9）0.99%-28.22

 

台股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
iShares MSCI台灣ETF（美：EWT）MSCI台灣20/35指數0.59%+12.7
iShares核心MSCI台灣ETF （03074） MSCI台灣20/35指數0.3%+8.81
  • 美股ETF回報高

其他市場方面，是次選輯主要是在美國掛牌的ETF。

美股去年由「七雄」領升，但2024年減息前景未明朗，衰退風險猶在，能否再上一層樓屬未知之數。日股因加息預期而不斷吸水，日經指數位徘徊34年高位，整體上與印度股市走勢仍然凌厲。（數據截至2024年1月26日）

美股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
Invesco納指100 ETF（美：QQQ）納斯達克100指數（NDX）0.20%+48.69
Vanguard標普500指數ETF（美：VOO）標普500指數（SPX）0.03%+23.23
SPDR標普500指數ETF（美：SPY）標普500指數（SPX）0.09%+23.14
Vanguard整體股市指數ETF（美：VTI）CRSP美國全市場指數（CRSPTM1）0.03%+21.83
SPDR道瓊斯指數ETF（美：DIA）道瓊斯工業平均指數（DJI）0.16%+14.38
  • 日股ETF當打
日股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）WisdomTree Japan Hedged Equity Index（WTIDJH）0.48%+45.3
Franklin FTSE日本避險ETF（美：FLJH）FTSE Japan Capped Hedged Index0.09%+39.38
iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）MSCI日本指數0.50%+16.35
  • 亞洲新興市場被看好
印度ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
WisdomTree India Earnings Fund（美：EPI）WisdomTree India Earnings Index（WTIND）0.85%+25.75
Invesco印度ETF（美：PIN）FTSE India Quality and Yield Select Index0.78%+22.73
iShares MSCI印度ETF（美：INDA）MSCI India Index （INR）0.65%+17

 

越南ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
VanEck越南ETF（美：VNM）MarketVector越南本地指數（MVVNMLTR）0.66%+4.46
  • 歐股宜候低吸
歐股ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
WisdomTree股票型匯率避險ETF（美：HEDJ）WisdomTree Europe Hedged Equity Index0.58%+15.65
iShares核心MSCI歐洲ETF（美：IEUR）MSCI Europe Investable Market Index0.11%+7.37

2大熱門行業ETF選輯

AI熱潮下，算力命脈所在的晶片業瘋狂吸水，英偉達（美：NVDA）、超微半導體（美：AＭD）及台積電（美：TSM）等行內龍頭或探頂、或回勇，2024年半導體可能會更加熱鬧。（數據截至2024年1月26日）

半導體／晶片業ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
VanEck半導體ETF（美：SMH）MVIS US Listed Semiconductor 25 Index（MVSMHTR）0.35%+63.74
三星彭博環球半導體ETF （03132） 彭博環球半導體20大指數0.85%+57.94
iShares半導體ETF（美：SOXX）NYSE Semiconductor Index0.35%+54.76
富邦台灣半導體 （03076） ICE FactSet台灣核心半導體指數0.60%+23.31
SPDR標普半導體ETF（美：XSD）標普半導體精選行業指數0.35%+16.57

至於AI概念愈炒愈有，如果擔心「七雄」股價可能調整不敢追，可以投資人工智能主題ETF。（數據截至2024年1月26日）

人工智能（AI）ETF相關指數／資產費用近1年表現（%）
三星NYSE FANG+ ETF （02814） 10大美國科技巨頭持股，以緊貼NYSE FANG+指數0.65%+74.75
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（美：ARKQ）37隻AI相關持股0.75%+16.83
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (美︰ROBT)108隻AI相關持股，以緊貼Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics（NQROBOT）0.65%+11.82
Robo Global Robotics and Automation Index ETF（美︰ROBO）78隻AI相關持股0.95%+7.12
Global X中國機械人及人工智能ETF （02807） FactSet中國機械人與人工智能指數0.68%-23.54

ETF也是一種證券，作為投資工具當然不是包賺。投資者宜留意6大主要風險

  • 1. 市場風險：ETF需要面對與所跟蹤或投資市場或指定行業相關的經濟、政治、貨幣、法律和其他風險。
  • 2. 波動風險：由於ETF的買賣價通常取決於市場供求，有可能以高於或低於其資產淨值的價格買賣。此外，若被動型ETF所跟蹤的參考指數設有參與限制，增設或贖回被動型ETF單位的程序或無法自由及有效率地進行，或導致買賣時溢價或折讓。
  • 3. 終止運作的風險：ETF與其他基金一樣，會在若干情況下提前終止運作，例如用作為基準的的有關指數不再存在、或規模小於基金預設資產淨值限額。停運會打擊莊家活動及ETF單位買賣，極其波動的價格及停運附帶的開支費用，可能令投資者蒙受損失。
  • 4. 流通風險：雖然在交易所上市或買賣，但這並不保證ETF具有流通的市場，部份可能交投不活躍，換手率低迷。若ETF使用結構性票據及掉期等金融衍生工具，而買賣並不活躍，價格的透明度又不及實物證券，則流通風險會更高，或導致較大的買賣差價。
  • 5. 被動投資風險：被動型ETF並非「主動管理」，當相關指數下跌，跟蹤該指數的被動型ETF的價值亦會應聲下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位，所以投資者可能會損失其大部分投資。
  • 6. 模擬誤差：被動型ETF的表現（以資產淨值量度）與相關指數的表現不一致。

參考資料：投資者及理財教育委員會

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2024年1月26日

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