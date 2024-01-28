港股乍暖還寒... 善用ETF分散投資風險？熱門8大市場、2大行業20+隻ETF精選！

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雖有美國預期減息、內地降準救市等利好因素，港股在三日內累升1,200點重上萬六關後，周五（26日）因藥明系爆發股災而再度重挫，又再跌穿萬六關，全周似坐過山車。面對乍暖還寒市況，香港股民如想保持長線投資、又不想集中在風高浪急的港股，或者可以考慮投資交易所買賣基金（ETF）。
先簡單回顧一下投資ETF四大好處。
8大熱門市場ETF選輯
本文是次選集是以股票及指數ETF為主。先由大中華區股市數起。不計備受晶片業牛市帶挈勁彈的台股，中港市場疲弱已久，不過內地近期接連有消息提振，股民也可考慮小注搏反彈。（數據截至2024年1月26日）
|港股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|中國平安CSI香港高息股ETF （03070）
|中證香港紅利指數（HKCSHKDIV）
|0.55%
|+0.24
|富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （03190）
|恒生滬深港（特選企業）高股息率指數
|0.6%
|-4.56
|Global X 恒生高股息率ETF （03110）
|恒生高股息率指數
|0.68%
|-19.42
|iShares MSCI香港ETF（美：EWH）
|MSCI香港25/50指數
|0.5%
|-25.26
|盈富基金 （02800）
|恒生指數（HSI）
|0.08%
|-28.04
|恒生中國企業指數上市基金 （02828）
|國企指數（HSCEI）
|0.55%
|-28.85
|A股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|iShares核心滬深300 ETF （02846）
|滬深300指數（CSI 300）
|0.16%
|-27.36
|華夏滬深300指數ETF （03188）
|滬深300指數（CSI 300）
|0.7%
|-27.43
|iShares富時中國A50 ETF （02823）
|富時中國A50指數（FTXIN9）
|0.35%
|-27.49
|南方富時中國A50 ETF （02822）
|富時中國A50指數（FTXIN9）
|0.99%
|-28.22
|台股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|iShares MSCI台灣ETF（美：EWT）
|MSCI台灣20/35指數
|0.59%
|+12.7
|iShares核心MSCI台灣ETF （03074）
|MSCI台灣20/35指數
|0.3%
|+8.81
其他市場方面，是次選輯主要是在美國掛牌的ETF。
美股去年由「七雄」領升，但2024年減息前景未明朗，衰退風險猶在，能否再上一層樓屬未知之數。日股因加息預期而不斷吸水，日經指數位徘徊34年高位，整體上與印度股市走勢仍然凌厲。（數據截至2024年1月26日）
|美股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|Invesco納指100 ETF（美：QQQ）
|納斯達克100指數（NDX）
|0.20%
|+48.69
|Vanguard標普500指數ETF（美：VOO）
|標普500指數（SPX）
|0.03%
|+23.23
|SPDR標普500指數ETF（美：SPY）
|標普500指數（SPX）
|0.09%
|+23.14
|Vanguard整體股市指數ETF（美：VTI）
|CRSP美國全市場指數（CRSPTM1）
|0.03%
|+21.83
|SPDR道瓊斯指數ETF（美：DIA）
|道瓊斯工業平均指數（DJI）
|0.16%
|+14.38
|日股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）
|WisdomTree Japan Hedged Equity Index（WTIDJH）
|0.48%
|+45.3
|Franklin FTSE日本避險ETF（美：FLJH）
|FTSE Japan Capped Hedged Index
|0.09%
|+39.38
|iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）
|MSCI日本指數
|0.50%
|+16.35
|印度ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|WisdomTree India Earnings Fund（美：EPI）
|WisdomTree India Earnings Index（WTIND）
|0.85%
|+25.75
|Invesco印度ETF（美：PIN）
|FTSE India Quality and Yield Select Index
|0.78%
|+22.73
|iShares MSCI印度ETF（美：INDA）
|MSCI India Index （INR）
|0.65%
|+17
|越南ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|VanEck越南ETF（美：VNM）
|MarketVector越南本地指數（MVVNMLTR）
|0.66%
|+4.46
|歐股ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|WisdomTree股票型匯率避險ETF（美：HEDJ）
|WisdomTree Europe Hedged Equity Index
|0.58%
|+15.65
|iShares核心MSCI歐洲ETF（美：IEUR）
|MSCI Europe Investable Market Index
|0.11%
|+7.37
2大熱門行業ETF選輯
AI熱潮下，算力命脈所在的晶片業瘋狂吸水，英偉達（美：NVDA）、超微半導體（美：AＭD）及台積電（美：TSM）等行內龍頭或探頂、或回勇，2024年半導體可能會更加熱鬧。（數據截至2024年1月26日）
|半導體／晶片業ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|VanEck半導體ETF（美：SMH）
|MVIS US Listed Semiconductor 25 Index（MVSMHTR）
|0.35%
|+63.74
|三星彭博環球半導體ETF （03132）
|彭博環球半導體20大指數
|0.85%
|+57.94
|iShares半導體ETF（美：SOXX）
|NYSE Semiconductor Index
|0.35%
|+54.76
|富邦台灣半導體 （03076）
|ICE FactSet台灣核心半導體指數
|0.60%
|+23.31
|SPDR標普半導體ETF（美：XSD）
|標普半導體精選行業指數
|0.35%
|+16.57
至於AI概念愈炒愈有，如果擔心「七雄」股價可能調整不敢追，可以投資人工智能主題ETF。（數據截至2024年1月26日）
|人工智能（AI）ETF
|相關指數／資產
|費用
|近1年表現（%）
|三星NYSE FANG+ ETF （02814）
|10大美國科技巨頭持股，以緊貼NYSE FANG+指數
|0.65%
|+74.75
|ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（美：ARKQ）
|37隻AI相關持股
|0.75%
|+16.83
|First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (美︰ROBT)
|108隻AI相關持股，以緊貼Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics（NQROBOT）
|0.65%
|+11.82
|Robo Global Robotics and Automation Index ETF（美︰ROBO）
|78隻AI相關持股
|0.95%
|+7.12
|Global X中國機械人及人工智能ETF （02807）
|FactSet中國機械人與人工智能指數
|0.68%
|-23.54
ETF也是一種證券，作為投資工具當然不是包賺。投資者宜留意6大主要風險。
參考資料：投資者及理財教育委員會
撰文：黃正軒
本文最後更新日期：2024年1月26日
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欄名 : ETF學堂