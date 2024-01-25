強積金｜1月起步不順　人均暫蝕$4000　市場憧憬短期內收復失地

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DWS︰不應盲目高追股市 通脹結束言之過早 中國能步出低谷
2024年的首幾周，港股及內地A股表現不順，連帶強積金亦開局不利，影響港人的退休金回報。根據積金評級的數據，估計1月份MPF的平均投資錄得約3.06%的虧損，469萬名強積金成員平均虧損約4,000元。
留意這屬於截至1月22日的數據，過去兩天大市因內地救市消息而反彈的表現，未有包括在內。
積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，1月份MPF投資表現預期為負數，主要是由於強積金旗下最大資產類別 — 香港及中國股票基金 — 的投資回報持續受壓，投資虧損達 11.6%（以截至1月22日數據計算）。但叢川普指出，雖然負回報令強積金立即處於「不利位置」，但歷史顯示，1月份出現負回報卻有一個有趣的現象和表現反常的情況，自強積金推出以來，1月份出現了10次負回報，其中7次全年累計回報為正數。
各基金類別的表現
|強積金各類別表現（截至1月22日）
|基金類別
|1月表現
|日本股票基金
|+4.65%
|美國股票基金
|+1.66%
|環球股票基金
|+0.52%
|貨幣市場基金
（強積金保守基金）
|+0.26%
|港元貨幣市場基金
|+0.21%
|預設投資策略基金---
核心累積基金
|-0.08%
|保證基金
|-0.80%
|環球債券基金
|-1.98%
|歐洲股票基金
|-2.07%
|亞洲股票基金
|-4.71%
|中港股票基金
|-11.60%
|資料來源︰積金評級
日股最出色
上表可見，1月份最差表現是中港股票基金，但叢川業指出，有消息稱內地決策者正考慮採取措施穩定其陷入困境的股市，因此市場憧憬強積金可能在短期內收復部分失地。
除中港股票外，歐洲股票及債券基金都錄得跌幅。1月開局出色的日股基金，截至1月22日累升4.65%，是暫時表現最佳的基金類別。美股基金亦升逾1.6%。
本地股市仍是MPF今年表現的關鍵
展望 2024 年，叢川普指出，另一個強勁的美國財報季度是 2024 年伊始的特點。通脹和利率下降的說法維持不變，為債券和估值有吸引力的優質股票提供有利的市場環境，但由於大部分強積金成員將資產配置於香港及中國股票基金，本地股市表現仍將是強積金 2024 年整體表現的關鍵。
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欄名 : MPF理財