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強積金｜1月起步不順　人均暫蝕$4000　市場憧憬短期內收復失地

強積金 12:33 2024/01/25

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1月MPF開局不利，但市場憧憬可收復失地。自強積金推出以來，1月份出現了10次負回報，其中7次全年累計回報為正數。

2024年的首幾周，港股及內地A股表現不順，連帶強積金亦開局不利，影響港人的退休金回報。根據積金評級的數據，估計1月份MPF的平均投資錄得約3.06%的虧損，469萬名強積金成員平均虧損約4,000元。

留意這屬於截至1月22日的數據，過去兩天大市因內地救市消息而反彈的表現，未有包括在內。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，1月份MPF投資表現預期為負數，主要是由於強積金旗下最大資產類別 — 香港及中國股票基金 — 的投資回報持續受壓，投資虧損達 11.6%（以截至1月22日數據計算）。但叢川普指出，雖然負回報令強積金立即處於「不利位置」，但歷史顯示，1月份出現負回報卻有一個有趣的現象和表現反常的情況，自強積金推出以來，1月份出現了10次負回報，其中7次全年累計回報為正數

各基金類別的表現

強積金各類別表現（截至1月22日）
基金類別1月表現
日本股票基金+4.65%
美國股票基金+1.66%
環球股票基金+0.52%
貨幣市場基金
（強積金保守基金）		+0.26%
港元貨幣市場基金+0.21%
預設投資策略基金---
核心累積基金		-0.08%
保證基金-0.80%
環球債券基金-1.98%
歐洲股票基金-2.07%
亞洲股票基金-4.71%
中港股票基金-11.60%
資料來源︰積金評級

日股最出色

上表可見，1月份最差表現是中港股票基金，但叢川業指出，有消息稱內地決策者正考慮採取措施穩定其陷入困境的股市，因此市場憧憬強積金可能在短期內收復部分失地。

除中港股票外，歐洲股票及債券基金都錄得跌幅。1月開局出色的日股基金，截至1月22日累升4.65%，是暫時表現最佳的基金類別。美股基金亦升逾1.6%。

本地股市仍是MPF今年表現的關鍵

展望 2024 年，叢川普指出，另一個強勁的美國財報季度是 2024 年伊始的特點。通脹和利率下降的說法維持不變，為債券和估值有吸引力的優質股票提供有利的市場環境，但由於大部分強積金成員將資產配置於香港及中國股票基金，本地股市表現仍將是強積金 2024 年整體表現的關鍵。

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