智能建造：改變地平線 凝聚時代脈動

平地起高樓，是人類挑戰自然的一個縮影。正如建築界泰斗貝聿銘曾道「建築就是生命的鏡子。你只需要看著那些建築物就能感受到過去，感受一個地方的靈魂，它們就是社會的倒影。」

古老的城市迪拜，面臨城市化帶來的交通問題，智能建造能帶來不一樣城市生活嗎？金邊，傳統文明和現代體育盛事碰撞到一起，給建築帶來創新的機遇。香港是個不夜城，也曾經有一項工程，日以繼夜的開工，和時間賽跑、為城市打氣。CGTN近期推出的紀錄片《智能建造》，呈現了建造科技的進步點滴和人文關懷。



北大嶼山醫院香港感染控制中心：創新為生命贏得時間



2020年7月香港出現第三波新冠疫情，當時正值疫情高峰期，但香港一線負壓病房只有1200張病床，當時的使用率已高達90%，難以應付當時的公共衛生需求。

一般而言，興建及設計一間醫院需要三、四年時間，但防疫工程是和時間賽跑，為市民贏得希望。中國建築工程（香港）有限公司採用MiC預製組件模式，先將不同功能的模塊於珠海生產，再將組件運送至香港進行組裝，大大縮短施工時間。於短短4個月內猶如造車一樣，設計及建造一所配備816張負壓隔離病床的醫院，更重要的是，該醫院符合香港嚴格的永久性醫院建設標準。中建香港助理總經理張毅當時興建北大嶼山感染控制中心的負責人，他坦言，這個是首個全負壓病房的MiC醫院，沒有先例可循，對大家而言是一個巨大挑戰。

公共醫療領域專業人士，中建國際醫療運營總監趙莉莉醫生表示，整個團隊都爭分奪秒，「如果團隊有一個人受感染，項目就需要停工12日，由於只有4個月的時間可以興建，不能損失12日，連12個小時都不能夠失去。」施工團隊嚴格採取各項防疫措施，項目成功實現了在建設過程中零感染的防疫目標。

疫情過後，這個醫院仍具無限的潛力，可以根據需要進行移動或改造，可改造率甚至比普通的建築更高，香港展示了透過徹底改變速度的創新建築方法可以多快地建造一座現代化醫院。

中環美利道2號商業大樓：挑戰建築的曲線極致



20世紀著名建築大師柯布西耶為了以表達對玻璃的著迷，他曾道「建築的歷史就是與光線鬥爭的歷史」。而位於香港中環美利道2號商業大樓，引入全港首個雙曲面玻璃幕牆，以極致曲線為維港帶來新地標。

大廈外形設計模擬綻放的紫荊花的形態，內凹和外凸的異形狀態，對玻璃幕墻的弧形以及精度是很大的考驗。該項目有2000多塊的玻璃幕牆組成，如拼圖般環環相扣，一個微小的安裝失誤，都會影響整體工程。

負責玻璃幕牆工程的中國建築興業，在生產過程中將每個部件的誤差，嚴格控制於3毫米以內，而且只能夠通過激光掃瞄確定，其後建立被稱為「點雲」的三維模型。於激光建模後，可以透過電腦「試拼」安裝，以確保嚴絲合縫。現場最大的一塊幕牆超過7米長，重達一噸，因此工廠的精密控制尤其重要。

迪拜辛達加區域交通走廊：空中建造的城市走廊



在迪拜，大眾於探討城市化過程中，就如何平衡改善基礎設施與保護舊城區面貌和生計處於兩難局面的挑戰。創新的建造技術就為興建6車通道的辛達加區域交通走廊，將緩解老城區的擠擁情況的同時，又不能對居民造成太大的影響的挑戰一一迎刃而解。

傳統建築工序在交通走廊的項目上，面臨掣肘。工人需要以木板裝作橋樑模具，然後用混凝土填充，整個過程將佔用地面，令地面的交通因工程而停滯數年。中國建築集團中東公司運用了「拆解法」，先將整個架設遠離地面，盡量保證地面一直暢通；其次，工程師將大橋先拆分成2000塊模組，將組件於其他地方先進行預製，製成後再於現場進行組裝，從而大幅縮短施工時間。技術創新更能節省橋樑架設工期超100天。

柬埔寨國家體育場：高聳的智慧建築與民族的精神圖騰



近年來，隨著柬埔寨經濟蓬勃發展，當地投入大量資源興建基建設施。柬埔寨於2023年舉辦的東南亞運動會，引起全球的關注。

中國建築集團有限公司承建的柬埔寨國家體育場，作爲此次賽事的主體育場，融合了柬埔寨傳統建築元素，體育場的核心建築索塔的形狀正是取材於柬埔寨人見面的問候禮儀「合十禮」。由於索塔高達99米，高聳的建築令工程設計帶來巨大挑戰，合十禮形勢之優美曲線促使工程師需要一層一層地建造，隨著逐層建造愈起愈高，團隊需要緊密監察並小心翼翼隨即校正結構之核心，以便塔架向外傾斜的同時，塔身仍然能夠穩固地矗立。

柬埔寨首次承辦東南亞運動會，該場館作為柬埔寨新的文化載體，在盛會中展示了柬埔寨現代的國家形象和精神面貌。

深圳匯雲中心：地鐵線上的360米摩天大樓



在深圳地鐵線上興建的摩天大樓，最大的挑戰並不是來自地上，而是地底。這是中國第一個毗鄰三條地鐵線的施工項目，基坑邊線距地鐵最近處僅3米。負責承建的中建一局，需要在不影響地鐵正常運行的情況下，於3條地鐵線構成的邊界裡，挖出一個巨大的地基，為摩天大樓提供穩固的基礎。

團隊將161根，每根長達80米的混凝土樁打入土層，務求令每一支樁都能夠緊密地擠在一起。不過，由於地質條件較為複雜，打樁的過程頗具挑戰。因此，工程師需要在地基周邊建造一個支撐系統，並在四角處安裝內支撐，形成三角形結構，但隨著地基加深，團隊引入新的概念：穩定性更強的環狀支撐，類似將圓環放進「地連牆」的中間，無論圓環在哪一邊受力，都能夠消化在整個圓弧的範圍之內，從而形成一個環形的受力體系。

堅實的地基抵禦沿海颱風的來襲，亦令到室外的觀景台成為新的「灣區之眼」全新鳥瞰城市新視角。

不同地方、不同時代的建築承載著人類的雄心壯志，和技術進步的點點滴滴。



照片來源: CGTN