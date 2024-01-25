2024年美股料跑輸？分析：AI應用者取代AI生產者　成投資新寵兒

▲ 2024年美股料跑輸環球股市？ 分析：AI應用者或取代AI生產者成新寵兒

儘管美聯儲在2023年連番加息，美國經濟仍然強韌，股市持續破頂；相較下中港股卻跌跌不休，至近數天方有起息。然而有分析表示，2024年環球股市有可能跑贏美國股市，這是由於美國經濟通脹有反彈可能，且會出現「滾動衰退」；隨美元有望走弱，資金重新外流，包括新興市場在內的國際股市可望增長。

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，工廠生產及貿易量在2023 年下跌，反映全球經歷集中在製造業和貿易業的「紙皮箱衰退」（Cardboard Box Recession）。美國去年經濟保持強勁，很大程度受音樂會、外遊及酒店食宿相關的服務業帶動，尤其是美國天后Taylor Swift巡迴演唱會引發的大規模旅行效應。

Kleintop稱，隨着以製造業為主的經濟體可能開始有起色，2024年可能會出現溫和的「紙皮箱復甦」（Cardboard Box Recovery），而偏向服務業的經濟體則復甦緩慢。

美國不同行業輪流衰退

Kleintop使用「滾動式衰退」形容美國今年經濟表現，觀點如下：

美國經濟的幾個關鍵領域均出現衰退狀況的疲弱表現，當中包括房地產、製造業和以消費者為主導的經濟範疇。

2024年最理想是維持現況：服務業可能出現衰退級疲軟，而早前受影響的經濟版塊企穩和／或復甦，從而抵銷對經濟的影響。

然而某些符合傳統定義的經濟衰退風險仍然存在。

通脹不會直線下降 減息仍有變數

他表示通脹將繼續呈下行趨勢，唯歷史表現指出通脹甚少直線下降，間歇性的物價上漲可能會導致投資者無法掌握經濟增長方向和央行政策前景。利率峰值不太可能呈現倒轉V字形，更可能是倒轉淺U型。而且，累積加息的滯後影響可能會在未來幾季開始拖累全球增長。

美國開始量寬周期的預期在2024年或會不斷變化。如果聯儲局在年中減息，將會是由於經濟尤其勞工市場進一步惡化。

美股或跑輸環球股市 「七巨頭」風光不再

隨全球經濟進入新周期，市場會經歷新主導板塊。截至去年11月底，除去「科技七雄」對美股的權重影響，美國以外的國際股市平均表現領先美股。如果聯儲局不在2024年進取地減息，美元走弱令資金自美股流出向其他股市，此美國七大巨企有可能無法維持其升勢，從而導致股價落後，可能達兩成。

屆時，國際股票自2022年10月熊市結束以來的領先表現可能會更加明顯，國際增長率預料7%，跑贏美股的6.2%。惟Kleintop表示，美國企業獲利減弱和經濟放緩，未至於令美股大幅下跌，最差情況或全年回調5%，而中間上下波動可能有高達20%。

AI應用者或取代AI生產者成新寵兒

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，長期較高的利率環境和通脹波動意味著2024年獲利成長必須取得更大進展，因為企業面臨更高的償債成本。隨標普500指數的遠期市盈率在過去一年大幅攀升，股市似乎相當昂貴，且投資者情緒似乎自去年10月的近期低位以來，更為泡沫化。

但他指出，同時市場亦出現利好消息，市場廣度於新年伊始處於更健康的狀況，給出以下投資建議：

1. 可從ETF，尤其是在美國掛牌的ETF入手部署國際股市。

2. 2023年是由AI製造者領升美股，2024年投資者應注意AI使用者。雖然尚在起步，但未來可望出現更多AI於不同行業實際應用範例。

嘉信理財香港理財顧問郭明燊亦表示，總括上現時投資者宜考慮以下做法：

考慮美國以外國際股票的領先表現，以及不同板塊的優質股票。

例如擁有較多即時現金流、在資產負債表上列出大量現金、高利息覆蓋率或實際收入穩健增長的公司。

同時應謹守分散投資原則，並定期調整投資組合。

對於哪些行業的AI應用者具有發揮潛力，他認為投資者可留意金融、教育、娛樂及醫療保健領域的應用現象。

撰文：黃正軒

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