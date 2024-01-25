▲ 2024年美股料跑輸？ 分析：AI應用者或取代AI生產者 成投資者新寵兒

儘管美聯儲在2023年連番加息，美國經濟仍然強韌，股市持續破頂；相較下中港股跌跌不休，到近日才有起色。有分析認為2024年形勢或出現逆轉，美股可能跑輸環球股市，因為隨着減息周期重臨，美元走弱下，資金或將從美股外流至其他主要市場，包括新興市場在內的國際股市有望顯著增長。

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，工廠生產及貿易量在2023年下跌，反映全球經歷集中在製造業和貿易業的「紙皮箱衰退」（Cardboard Box Recession）。美國經濟去年表現強勁，很大程度是受音樂會、外遊和酒店食宿等服務業帶動，尤其是美國天后Taylor Swift巡迴演唱會引發的旅遊熱潮提振。

隨着以製造業為主的經濟體可能開始有起色，2024年可能會出現溫和的「紙皮箱復甦」（Cardboard Box Recovery），而偏向服務業的經濟體則復甦緩慢。

美國不同行業或輪流衰退

Kleintop以「滾動式衰退」形容今年美國經濟狀況，有以下觀點：

美國經濟的幾個關鍵領域均出現衰退狀況的疲弱表現，包括房地產、製造業和以消費者為主導的經濟範疇。

2024年最理想的情況是維持現況：服務業可能出現衰退級疲軟，而早前受影響的經濟版塊企穩和／或復甦，從而抵銷對經濟的影響。

某些符合傳統定義的經濟衰退風險仍然存在。

通脹不會直線下降 減息仍有變數

Kleintop指出，通脹將繼續呈下行趨勢，唯歷史表現指出通脹甚少直線下降。間歇性的物價上漲或令投資者無法掌握經濟增長方向和央行政策前景。此外，利率峰值不太可能呈現倒轉V形，更大可能是呈倒轉淺U型。累積加息的滯後影響亦可能會在未來幾季開始拖累全球增長。

市場對美國何時開始量寬周期的預期，在2024年很可能會不斷變化。如果聯儲局在年中減息，原因將是由於經濟尤其勞工市場進一步惡化。

美股或跑輸環球股市 「七巨頭」風光不再

Kleintop續稱，市場在進入新經濟周期會經歷新主導板塊。截至2023年11月底，除去「科技七雄」在美股的權重影響，美國以外的國際股市平均表現領先美股。如果聯儲局不在2024年進取地減息，此美國七大巨企有可能無法維持其升勢，從而導致股價落後達20％。

屆時，國際股票自2022年10月熊市結束以來的領先表現可能會更加明顯，增長7%，勝過美股的6.2％。惟Kleintop表示，美國企業獲利轉差或美國經濟放緩不至於令美股大跌，從歷史經驗看最壞有可能全年回調5%，而上下波幅或達到20%。

AI應用者料成市場新寵兒

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，長期較高的利率環境和通脹波動意味着2024年獲利成長必須取得更大進展，因為企業面臨更高的償債成本。隨着標普500指數的遠期市盈率在過去一年大幅攀升，股市似乎相當昂貴，且投資者情緒似乎自去年10月的近期低位以來，變得更加泡沫化。

但他提醒，同時市場亦出現利好消息，市場廣度於新年伊始處於更健康的狀況。他給出以下投資建議：

1. 從ETF入手，尤其是美國掛牌的ETF，部署國際股市投資。

2. 2023年AI製造者領升美股；2024年，投資者應更多注意AI使用者。雖然尚在起步，但更多的AI實際應用範例有望出現，成為投資機會。

嘉信理財香港理財顧問郭明燊亦表示，總括上現時投資者宜考慮以下部署：

1. 考慮美國以外國際股票的領先表現，以及不同板塊的優質股票。

2. 例如擁有較多即時現金流、在資產負債表上列出大量現金、高利息覆蓋率或實際收入穩健增長的公司。

3. 同時應謹守分散投資原則，並定期調整投資組合。

對於哪些行業具備AI實際投入應用時的增長潛力，他指出金融、教育、娛樂及醫療保健領域較有可能出現AI實質使用現象。

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撰文：黃正軒

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