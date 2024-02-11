錢買不到幸福　近7成人願降薪換清閒　Z世代意外「做爛市」？

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害怕才是成功之母？擁抱恐懼才能累積財富 理財作家︰締造「健康的恐慌狀態」
「錢買不到幸福」也許是不少美國人信奉的真諦。近日，KeyBank發表的2024年資產流動性調查（2024 Financial Mobility Survey）顯示，7成美國人願意用幸福而非金錢來定義成功，並願意做喜歡的低薪工作而非高薪苦職。受訪美國人為了「不打工」而「打工」——他們認為「奮鬥文化（hustle culture）」難以持續，工作只是達成目標的手段之一。
配合圖表看看美國人對成功的定義︰
幸福才是成功的定義
KeyBank執行副總裁Dan Brown表示，雖然當下美國經濟狀況以及勞動市場依然趨於緊張狀態，但這一結果也並不令人驚訝。
他表示，美國人正在學習自我管理社會壓力以及消費習慣，並據此調整自己的財務計劃，使得個人興趣與長期財務流動／獨立性相平衡。
工作生活平衡是人類福祉
Dan Brown稱，歸根結底，所有人都希望獲得滿足。但美國人優先考慮的不是地位、成就或金錢——因為金錢買不到幸福，但做自己喜歡的工作能更靠近幸福。
「奮鬥文化（hustle culture）」指的是那些宣稱只有勤力工作才能獲得成功的想法，意外的是Z世代最為認同該文化（56%），其次是千禧一代（40%）。
買樓之夢依然「可望不可及」
房價飆升，供不應求的情況下，調查發現不少美國人正在調整財務計劃，通過削減非必要開支、强制儲蓄等方法來實現置業的目標。
然而Dan Brown表示，在當前的經濟環境下，購房過程之艱辛依然令人望而生畏。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 職場百科