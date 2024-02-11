錢買不到幸福　近7成人願降薪換清閒　Z世代意外「做爛市」？

▲ 錢買不到幸福 近7成美國人願降薪換清閒 Z世代最可能「做爛市」

「錢買不到幸福」也許是不少美國人信奉的真諦。近日，KeyBank發表的2024年資產流動性調查（2024 Financial Mobility Survey）顯示，7成美國人願意用幸福而非金錢來定義成功，並願意做喜歡的低薪工作而非高薪苦職。受訪美國人為了「不打工」而「打工」——他們認為「奮鬥文化（hustle culture）」難以持續，工作只是達成目標的手段之一。

配合圖表看看美國人對成功的定義︰

幸福才是成功的定義

72%的美國人更願意用幸福、滿足和成就感來定義成功

54%的美國人表示用財富、地位與成就定義成功會導致疲勞，幸福感流失

66%的美國人寧願做喜歡的低薪工作，也不願做討厭的高薪工作

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KeyBank執行副總裁Dan Brown表示，雖然當下美國經濟狀況以及勞動市場依然趨於緊張狀態，但這一結果也並不令人驚訝。

他表示，美國人正在學習自我管理社會壓力以及消費習慣，並據此調整自己的財務計劃，使得個人興趣與長期財務流動／獨立性相平衡。

工作生活平衡是人類福祉

與去年相比，美國人越來越重視工作與生活平衡（63%），而不是選擇高薪（27%）

42%的美國人認為在美國「發展不錯」意味著工作生活平衡

51%的美國人認為「悠閒生活（soft-life）」與努力工作相平衡是人類福祉的理想狀態

對於工作生活相平衡的追求，存在世代差異，Z世代是最認同「奮鬥文化（hustle culture）」的世代

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Dan Brown稱，歸根結底，所有人都希望獲得滿足。但美國人優先考慮的不是地位、成就或金錢——因為金錢買不到幸福，但做自己喜歡的工作能更靠近幸福。

「奮鬥文化（hustle culture）」指的是那些宣稱只有勤力工作才能獲得成功的想法，意外的是Z世代最為認同該文化（56%），其次是千禧一代（40%）。

買樓之夢依然「可望不可及」

43%的美國人認為置業儲蓄的第一步是將錢存入專門儲蓄賬戶

29%的美國人沒有物業，也不打算在未來一年內置業

只有10%的美國人表示置業「非常容易實現」

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房價飆升，供不應求的情況下，調查發現不少美國人正在調整財務計劃，通過削減非必要開支、强制儲蓄等方法來實現置業的目標。

然而Dan Brown表示，在當前的經濟環境下，購房過程之艱辛依然令人望而生畏。

撰文︰涂宇佳

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