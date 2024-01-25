DWS︰不應盲目高追股市　通脹結束言之過早　中國能步出低谷

▲ DWS全球首席投資總監Björn Jesch卻指出，投資者不應盲目高追股市，認為策略性股票投資者今年應能夠找到更佳的入市時機。

美股在2023年遠遠跑贏，踏入2024年氣勢未遏，道指及標普500指數先後再創新高，但DWS全球首席投資總監Björn Jesch卻指出，投資者不應盲目高追股市，認為策略性股票投資者今年應能夠找到更佳的入市時機。

更偏好歐股及日股

Björn Jesch指出，標普500波動率指數已跌至12點的低位，反映投資者的風險意識偏低。但相對於美股，他更偏好歐洲（尤其是中小市值股票）和日本股票，因其風險溢價較低。

他認為，主要股市在2024年初已超越該行於去年11月所定的高個位數漲幅預測。他認為目前沒有理由進一步上調目標價格，除非10年期國債孳息率在年底前遠低於其4.2%的預期，或者企業利潤遠高於其11月時的預測，但目前這兩種跡象均未出現。

通脹結束言之過早

市場對各國減息的預期濃厚，但Björn Jesch指出，通脹升溫危機尚未消除，尤其是德國及歐元區。而越來越多跡象顯示減息預期過於樂觀，美國最新的數據並未顯示就業市場緊張狀況有所緩解。隨著就業崗位增加，工資同比增長4.1%，美聯儲可能不會急於減息。

中國能步出低谷

中港股市踏入1月繼續下挫，血流成河，至近兩天才有回穩跡象。Björn Jesch認為，中國經濟似乎觸底反彈，其他新興市場亦將從中受益。

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