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【名人名錶】別注版愛彼錶入境未申報　荷里活巨星遭罰款30萬　隨即以230萬售出

個人增值 20:30 2024/01/24

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阿諾舒華辛力加帶愛彼錶入境德國未申報被查！遭罰款30萬後隨即以230萬售出...

前美國加州州長、荷里活巨星阿諾舒華辛力加上周三（17日）在德國慕尼黑機場過境時，因為隨身攜帶一枚愛彼錶（Audemars Piguet）卻未申報，引起海關注意，遭扣留數小時，並需要補繳相關銳項及罰款合共近30萬港元。此枚由錶廠為他推出之超限量個人別注版愛彼皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）潛水錶，最終得以放行，在慈善拍賣會中以近230萬港元售出。

前州長都要被扣留3小時

綜合德國《圖片報》等外媒報導，阿諾舒華辛力加遠赴奧地利出席他旗下環保慈善機構的籌款晚宴，途經德國、在慕尼黑機場過境時被海關截下問話。在扣留的3小時內，據悉關員向阿諾問及一些非常私密的資訊，包括有幾多名孩子、伴侶名稱、銀行存款及淨資產等等。

據海關官員稱，阿諾入境時沒有為該件奢侈品提交正確登記，繳付應課之進口稅款。

據報阿諾接受審訊時表現隨和合作，但也不禁質疑關員為何要了解這些私事，對方卻堅持要他如實招來，而隨後的程序更讓他感到緊張。他回應德媒查詢時稱，曾向官員解釋指這枚手錶是其個人物品，將用作慈善拍賣，但沒有用。

繳款過程一波三折

阿諾舒華辛力加最終不得不同意支付5,000歐元的罰款，連同4,000歐元的關稅及其他費用，最終須繳交鉅額為35,000歐元（近30萬港元）。

艱難的是，由於海關的信用卡機刷卡機損壞，這筆費用須以現金支付。消事人士指，阿諾身上卻沒有歐元現金，於是機場工作人員的陪同下前往銀行提款。而阿諾的女友Heather Milligan及與他們同行的另一位朋友卻不准離開海關辦公室。

據悉因為金額太高，無法從自動櫃員機提取，而銀行也已關閉，迫使他們一度返回海關辦公室——但最終關員成功找來另一部刷卡機，繳款事務還是完滿解決，阿諾獲准帶走該枚愛彼錶。

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限量別注版僅生產20枚

阿諾舒華辛力加是極具影響力的手錶收藏家，亦是瑞士名錶品牌愛彼的長年擁躉兼代言人，雙方已多次聯乘出錶，合作關係逾25年。

涉事腕錶由愛彼專為阿諾打造的別注版，限量20枚，其設計靈感來自他在1999年動作片《末世浩劫》（End of Days）中佩戴的同款皇家橡樹離岸型錶款，有以下特點：

  • 43毫米黑色陶瓷錶殼及錶圈
  • 防反光藍寶石水晶玻璃
  • 設有三個小錶盤的巨型格紋錶盤
  • 白金時標
  • 塗有黃色螢光物料的黑鎳指針
  • 測速刻度
  • 背面有阿諾擺出健美姿勢的圖像，並刻有「Arnold Classic」字樣

此錶最終在阿諾名下環保組織「Schwarzenegger Climate Initiative」於奧地利基茨比厄爾舉行的籌款晚宴上拍賣，起價50,000歐元，最終以27萬歐元（近230萬港元）成交，所得將用於研究氣候變化解決辦法及支持相關活動人士。

撰文：黃正軒

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