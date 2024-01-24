内地「消費降級」潮︰年輕人湧入批發平台購物　阿里巴巴這網站意外成熱搜！

▲ 内地「消費降級」潮： 年輕人湧入批發平台購物 用AI找低價替代品

經濟低迷之下，内地年輕人消費降級，為省錢另闢蹊徑。許多年輕新中產消費者從淘寶、拼多多轉向批發平台1688，尋找「山姆平替」（即平價替代品）；還有人開發出能轉換關鍵詞的AI搜索引擎，可以生成相關商品對應的低價替代品名稱。

尋找「平替」 年輕用戶數增長50%

《南風窗》報道，原先主要做企業批發生意的阿里巴巴 （09988） 旗下B2B電商平台1688，最近湧入大批尋找平價替代品的年輕消費者。小紅書話題#1688購物分享#瀏覽量達28.9億；豆瓣小組「1688源頭工廠挖掘機」，專注發掘該平台上的代工廠，組內成員超4.3萬名。

1688官方微信公衆號的數據顯示，截至2023年12月，其買家會員數達2億，年交易額8000億，一二線城市20~35歲的年輕用戶數增長50%。

新湧入1688的買家主要有兩類，一類是先進型中小零售商，如小紅書博主、抖音主播、大學生創業者等；另一類是個人消費者。他們或是「Z世代」，或是「錢包癟了的中產」。

「山姆平替」氣炸鍋只賣不到160蚊

順應平替消費趨勢，1688在2022年上線主打「品牌平替」的「1688嚴選」，平台對通過篩選的商家貼出相應標識，包括「天貓新品同款」、「山姆平替」、「迪卡儂平替」等。例如，一款「山姆平替」空氣電炸鍋只有140元（人民幣，下同）左右，是品牌商品的4折。去年，1688又推出會員制「白牌超市」PLUS會員店，開通會員的用戶能直接購買山姆、名創優品、無印良品、ZARA等品牌的專供品。

而從前習慣承接大訂單的工廠，如今在大的零售商客戶減少的困境下，也開始主動迎接散客。平台上的大多數產品都能一件起賣，甚至可以免運費（内地範圍）。

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消費者：經濟不好 不再想追求品牌

報道指，這現象背後的原因是︰變吝嗇的年輕消費者發現，比起讓中間分銷商賺差價，不如花點時間鑽研，找上游工廠購物。20元可能在線下商場買不到什麼，但在1688上能買到一雙鞋子，或10雙襪子，或山姆超市售價40多元的同款網紅零食。

有受訪消費者表示，去年下半年起經常在1688買衣帽鞋襪，「這幾年經濟狀況不好，我個人開銷也是吃緊的狀態，就不太想再去追求品牌了。」

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1688：「平替消費」成長率連續2年超80%

《中國商報》援引1688商家發展中心總經理王強指，平替消費領域的成長速度非常快，2022年成長超過100%，2023年成長率也達80%左右，如此高的成長率代表強大的市場需求。他在《南風窗》的訪問中表示：「平替消費的趨勢傳導到了採購側，也正在加速傳導至生產側。我們判斷未來三五年這個趨勢不會改變。」

開發AI搜索引擎 幫找「平替詞」

除了在1688找代工廠，網購「平替」還需掌握搜索關鍵詞的技巧。據《新周刊》報道，内地網絡上有許多帖子分享「平替詞」，即用不同的關鍵詞搜尋商品，以更低價格購買同樣功能的物品。例如，如果想找食品收纳盒的平價替代品，可以搜索關鍵詞「農場豬仔食槽」，梳化套的「平替詞」則是「珊瑚絨布料」。

有位年輕算法工程師甚至用AI開發出了一個名爲「最佳平替」的搜索引擎（網址：pingti.xyz），可以生成相關商品對應的低價替代品名稱。網站上線10天就有14萬用戶，最高當日用戶量也達到了14.6萬。

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在優化算法的過程中，這位程序員發現了一些有趣規律。例如在性別限定詞方面，搜尋「瑜珈墊男」的結果，會比單獨搜尋「瑜珈墊」的價格更低。此外，加上「商用」、「醫用」等定語或產地地名，也能搜尋出更便宜的商品。

撰文：葉雨

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