  • 11°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

内地「消費降級」潮︰年輕人湧入批發平台購物　阿里巴巴這網站意外成熱搜！

個人增值 18:00 2024/01/24

分享：

分享：

内地「消費降級」潮： 年輕人湧入批發平台購物 用AI找低價替代品

經濟低迷之下，内地年輕人消費降級，為省錢另闢蹊徑。許多年輕新中產消費者從淘寶、拼多多轉向批發平台1688，尋找「山姆平替」（即平價替代品）；還有人開發出能轉換關鍵詞的AI搜索引擎，可以生成相關商品對應的低價替代品名稱。

尋找「平替」　年輕用戶數增長50%

《南風窗》報道，原先主要做企業批發生意的阿里巴巴 （09988） 旗下B2B電商平台1688，最近湧入大批尋找平價替代品的年輕消費者。小紅書話題#1688購物分享#瀏覽量達28.9億；豆瓣小組「1688源頭工廠挖掘機」，專注發掘該平台上的代工廠，組內成員超4.3萬名。

1688官方微信公衆號的數據顯示，截至2023年12月，其買家會員數達2億，年交易額8000億，一二線城市20~35歲的年輕用戶數增長50%。

新湧入1688的買家主要有兩類，一類是先進型中小零售商，如小紅書博主、抖音主播、大學生創業者等；另一類是個人消費者。他們或是「Z世代」，或是「錢包癟了的中產」。

    「山姆平替」氣炸鍋只賣不到160蚊

    順應平替消費趨勢，1688在2022年上線主打「品牌平替」的「1688嚴選」，平台對通過篩選的商家貼出相應標識，包括「天貓新品同款」、「山姆平替」、「迪卡儂平替」等。例如，一款「山姆平替」空氣電炸鍋只有140元（人民幣，下同）左右，是品牌商品的4折。去年，1688又推出會員制「白牌超市」PLUS會員店，開通會員的用戶能直接購買山姆、名創優品、無印良品、ZARA等品牌的專供品。

    而從前習慣承接大訂單的工廠，如今在大的零售商客戶減少的困境下，也開始主動迎接散客。平台上的大多數產品都能一件起賣，甚至可以免運費（内地範圍）。

    點擊圖片放大

    消費者：經濟不好　不再想追求品牌

    報道指，這現象背後的原因是︰變吝嗇的年輕消費者發現，比起讓中間分銷商賺差價，不如花點時間鑽研，找上游工廠購物。20元可能在線下商場買不到什麼，但在1688上能買到一雙鞋子，或10雙襪子，或山姆超市售價40多元的同款網紅零食。

    有受訪消費者表示，去年下半年起經常在1688買衣帽鞋襪，「這幾年經濟狀況不好，我個人開銷也是吃緊的狀態，就不太想再去追求品牌了。」

    點擊圖片放大

    1688：「平替消費」成長率連續2年超80%

    《中國商報》援引1688商家發展中心總經理王強指，平替消費領域的成長速度非常快，2022年成長超過100%，2023年成長率也達80%左右，如此高的成長率代表強大的市場需求。他在《南風窗》的訪問中表示：「平替消費的趨勢傳導到了採購側，也正在加速傳導至生產側。我們判斷未來三五年這個趨勢不會改變。」

    開發AI搜索引擎　幫找「平替詞」

    除了在1688找代工廠，網購「平替」還需掌握搜索關鍵詞的技巧。據《新周刊》報道，内地網絡上有許多帖子分享「平替詞」，即用不同的關鍵詞搜尋商品，以更低價格購買同樣功能的物品。例如，如果想找食品收纳盒的平價替代品，可以搜索關鍵詞「農場豬仔食槽」，梳化套的「平替詞」則是「珊瑚絨布料」。

    有位年輕算法工程師甚至用AI開發出了一個名爲「最佳平替」的搜索引擎（網址：pingti.xyz），可以生成相關商品對應的低價替代品名稱。網站上線10天就有14萬用戶，最高當日用戶量也達到了14.6萬。

    點擊圖片放大

    在優化算法的過程中，這位程序員發現了一些有趣規律。例如在性別限定詞方面，搜尋「瑜珈墊男」的結果，會比單獨搜尋「瑜珈墊」的價格更低。此外，加上「商用」、「醫用」等定語或產地地名，也能搜尋出更便宜的商品。

    撰文：葉雨

    理財最前線
    垃圾徵費遲早殺到　3招慳錢兼環保　回收又有錢賺

    相關文章：

    雙11｜調查︰中國77%買家消費降級　拆解淘寶低價背後的秘密

    「中產返貧」的10個原因　從奢侈品常客到爭買「平價替代品」

    内地年輕人興起「蹭老消費」 ︰吃人均10元老年食堂、月租300住千呎老年公寓

    ＝＝＝＝＝

    理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 知多啲

    最新專欄文章 更多

    躺着賺7厘高息？移居南美小國成潮流　不工作靠利息做中產
    2024/01/21
    躺着賺7厘高息？移居南美小國成潮流　不工作靠利息做中產
    近半數CEO擔心10年内倒閉　僅20%對經濟前景樂觀
    2024/01/16
    近半數CEO擔心10年内倒閉　僅20%對經濟前景樂觀
    世上首位萬億富豪或10年內出現　真正「富可敵國」　5大富豪每小時賺進1億元
    2024/01/16
    世上首位萬億富豪或10年內出現　真正「富可敵國」　5大富豪每小時賺進1億元
    不願接受2億遺產　太子女邀50位陌生人決定用途　「我繼承財富沒付出代價」
    2024/01/16
    不願接受2億遺產　太子女邀50位陌生人決定用途　「我繼承財富沒付出代價」
    美國信用卡拖欠率升至十年高點　10%帳戶只還Min Pay
    2024/01/15
    美國信用卡拖欠率升至十年高點　10%帳戶只還Min Pay
    時裝服飾 網上購物 網購平台 市場拓展 人工智能 經濟狀況 抖音 大學 主播 迪卡儂

    下一篇文章

    豐田：電動車市佔率永遠不會超過三分一　不應強迫消費　詳列5大觀點︰「世上仍有10億人沒有電用」

    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款