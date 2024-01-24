▲ 豐田：電動車市佔率永遠不會超過三分一、不應強迫消費、詳列5大觀點︰「世上仍有10億人沒有電用」

近年當大家買車時，首選自然是電動車，因為無論是香港還是全球各國也向電動車消費者提供稅務補貼，推動交通電氣化，也因此間接提振Tesla（特斯拉）、比亞迪 （01211） 等相關車企業績。然而，日本汽車業的電氣化進程未如其他汽車大國般進取，行內龍頭豐田（Toyota）近日更直言，電動車的市場佔有率永遠不會超過三分一，也不應該強迫消費者購買電動車。

英國傳媒《每日電訊報》報導，豐田董事長豐田章男在一個員工答問會中，對市場向電動車一面倒的現況頗有意見，提出以下5大觀點。

開發電動車可以，但不應該排除其他技術，包括豐田重點開發的混能車和氫能車等。

認同「敵人是二氧化碳」，但達至減排目標應採取「多途徑方法」。

電池驅動的純電動車最多只能佔據30%的市場份額，其餘70%市佔率將屬於氫燃料電池電動車（Fuel Cell Electric Vehicle）、混能車和氫能車。

市場應由消費者去決定，而不是法規或政治。

電動車的吸引力有限，因為世上仍有10億人正在過沒有電力的生活，再者電動車價格昂貴，需要充電基礎設施才能運作。

堅持製造內燃機汽車

豐田章男多年來一直主張汽車業多管齊下地減排，而非側重電動車，應該讓顧客選擇切合自身需求的任何汽車類型。他也認為社會向電動車的轉型不會像部份人預測般快。

對於有指豐田在電動車開發方面落後於競爭對手，豐田章男堅持公司專注於混能車等替代技術屬正確一步。豐田日前宣布研發新型內燃機，豐田章男強調是「對環境有益的發動機」，能夠讓引擎工廠工人在綠色轉型中繼續發揮作用，非常重要。

在當今時代，引擎聽來可能像倒退，但事實並非如此。我們的未來需要它。

其他人發表電動車懷疑論，你可能會有所質疑，但豐田是全球大廠之一，旗下多款汽車亦在最近被列入最耐用車款排名，絕對有資格令人正視及深思他的觀點。

但豐田章男也坦言，很難「孤軍奮戰」，推測銀行可能很快便會停止向繼續製造化石燃料引擎的公司提供貸款。對於引擎開發公司難以獲得融資，豐田表示耳有所聞：「這種情況永遠不應該發生。我想對此做點甚麼。」

英國電動車銷售放緩

英國和歐洲的電動車銷量均於2023年均放緩，在英國的市場份額更出現逆轉，從2022年的16.6%縮減至16.5%，相較汽車製造商和貿易商協會（SMMT）最初預測市佔率升至17.2%，是強差人意。

該遊說團體表示，消費者因為高價格和缺乏充電站點而卻步，目前敦促財政大臣侯俊偉在財政預算案中大幅削減電動車購買稅項，以刺激需求。

英國當局正使用懲罰性政策來迫使車廠提高純電動車銷售比例。如未能達到今年起生效的目標，製造商將面臨罰款。從2024年起至2030年的生產目標將由22%升至80%。

豐田正遊說反對此新政，指「極為擔憂」今年目標無法實現，建議當局將計劃推遲一年，並讓部份混能車符合資格。

撰文：黃正軒

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