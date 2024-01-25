▲ 【2024年扣稅年金全攻略】比較5款產品 即睇邊間回報高！

交稅可謂打工仔噩夢，因此很多人每年3月31日前都想盡方法扣稅，而合資格延期年金（QDAP，扣稅年金）屬熱門扣稅工具，也是銀行RM（客戶關係經理）、保險Agent（代理）常常推薦客戶的保險產品。不過，大家購買扣稅年金前，宜先比較回報。10Life今次比較市場上5款在儲蓄扣稅年金，看看哪一款回報高。

扣稅年金扣除額上限$60,000 最多可慳$10,200稅

根據保監局定義，延期年金包括累積期和領取期兩個階段。投保人在特定時間內定期支付保費，在累積期，保險公司通過投資令金額增長。到了領取期，投保人可定期收取年金。

現時扣稅年金扣除額上限為60,000港元，意味每年3月31日前一筆過支付60,000港元保費，便能夠趕及稅季享扣餘額。以薪俸稅17%稅率計算，每年最終可慳稅10,200元。

扣稅+回報 保證IRR高見5.8%

表1用45歲非吸煙男性作例子，供款期為5年，並於50歲起獲發年金，年金領取期為10年。以保證IRR計算，立橋人壽為各款產品中最高（3.4%）。如計及扣稅，保證內部回報率（IRR）進一步提升至5.8%。

在非保證回報的扣稅年金方面，5款產品中，立橋人壽同樣為最高達3.4%。如計及扣稅，其非保證內部回報率（IRR）則提升至5.8%，同樣跑嬴其他同類產品。

另外，市面上部份扣稅年金接受網上投保，方便消費者。在上述產品中，立橋、恒生及中銀都容許網上購買扣稅年金。

表1：扣稅年金回報比較（供款期5年）

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註：

1. 假設45歲人士投保，供款期5年，每年保費60,000港元並繳付17%稅率，總慳稅額51,000港元，50歲開始展開10年年金期，未計保費徵費。

2. 依綜合儲蓄年金評分排列。綜合儲蓄年金評分計算保證回報、預期回報、以及早期退保的表現。詳細評分方法。

3. 產品以美元保單為基準，並折算成港元，一切以保險公司資料為準。

4. 資料截至2024年1月19日。

同場加映：扣稅年金例子（附税務局税款計算機連結）

不少讀者都關心扣稅年金可以慳到幾多稅，表3以例子分別說明個人和夫婦如何透過投保扣稅年金，節省44%和50%應繳稅款。此外，您亦可以利用税務局製作的簡單税款計算機，幫自己計計可節省稅款。

表2：扣稅年金例子（個人及夫婦，港元）

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本文並未涵蓋所有扣稅年金產品，例如AIA友邦的延期年金計劃（假設投保年齡為45歲），於55歲起才可獲發年金（本文假設年金開始年齡為50歲），因此未有包括在今次比較。

註：資料截至2024年1月19日。

【文章來源：10Life；原題︰2024年扣稅年金全攻略 比較5款產品 即睇邊間回報高！】

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