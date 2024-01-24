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老人「被死亡」 退休金遭停發　多次被問「是否已去世」　需不斷澄清自己「還活着」

退休規劃 13:30 2024/01/24

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英國老人「被死亡」 退休金遭停發 多次被問「是否已去世」

人到晚年，退休金突因「被死亡」烏龍而離奇中斷，想必是非常糟糕的體驗。英國一位退休教師的退休金遭四次停發，因爲退休金審查程序錯誤地認定她已過世，即便她多次澄清自己還活著都無濟於事。

健在老人誤被當作同名逝者 退休金遭停發

《衛報》報道，代表英國政府管理教師退休金發放的部門，誤把85歲退休教師Eileen McGrath當成了一位已故的同名陌生人，去年年末連續四次寄信詢問老人是否已去世。

她回憶稱：「11月，我收到兩封來自教師退休金的來信，委婉地問我是否已經死了。我立即打電話表明我還活著。儘管如此，一周後又來了兩封信，詢問同樣的事情，所以我回信重申我還沒死。」

然而，退休金管理部門顯然沒有接受她還活著的事實。去年聖誕節前四天，McGrath發現退休金還未到賬。儘管她再次致電教師退休金計劃，但她從該計劃中收到的寡婦退休金也被停止了。在她提出投訴後，兩筆款項最終均於1月2日發放。

3年來多次被問是否已死

McGrath說，自2020年以來，她多次被要求證明自己的存在，每次都面臨失去收入的情況。英國第二次封城期間，她住在兒子家，錯過了檢查她情況的信件。到退休金停發，她才發現異常。

審查程序「Bug」：收到澄清後不會移除關聯

這場烏龍源自英國退休金審查程序的「Bug」，該程序定期根據死亡登記冊檢查退休金受益人，以防止不符合資格的發放。負責監督教師退休金的教育部稱，即使個人詳細資料不同，死亡登記條目也可能與計劃成員進行匹配。審查系統由外包公司Capita管理，一旦確定了可能的匹配，受益人可能會被要求每12個月確認一次他們不是同一個已故陌生人，因為就算受益人澄清自己還活著，系統並不會將關聯移除。

匹配後寄給退休金領取人的信件表明，新程序提供了總登記辦公室關於個人情況變化的最新信息，並要求領取人與之聯繫。但是，信中沒寫截止日期，也沒有提到如果在28天內未回覆，退休金就會停發。一位發言人説，這是「為了避免引起不安」。

投訴後恢復發放 

McGrath說：「在我提出投訴後，我的退休金恢復發放，但沒收到任何道歉。總登記辦公室列出了死者的全名和出生年份。幾乎不可能每年都有其他與我同名同姓的退休教師去世。」

她指出，這些信件沒有明確表示，如果退休金領取者的情況沒有改變，他們應該與其聯繫。老人詰問道：「他們真的認為，被警告如果不在28天內回覆就可能失去退休金，比在毫無通知的情況下直接停發更令人痛苦嗎？」

英教育部：將破例分開兩人名字

在收到《衛報》查詢後，英國教育部表示會破例把McGrath的名字與死者的名字分開，這樣就不會再就此事聯繫她。

McGrath表示，幸好自己的儲蓄戶口有足夠錢來應對這場烏龍事件，但她相信不是每個人都能做到這點。她説：「除此之外，定期被告知他們認為你已經死了，這讓人感到不快和痛苦。」

撰文：葉雨

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