▲ 內地基金經理掀道歉潮 「認知不夠 不怨國家政府」 正收益公募基金僅4成

在內地救市傳聞下，A股探底反彈，恒生指數本周跌穿15000點後回升，但市況仍不明朗。正逢內地各基金機構披露四季報之時，不少「明星基金經理」因業績不佳在四季報中公開道歉，掀起集體道歉潮。中國頂級宏觀對沖基金「半夏投資」創始人李蓓亦在1月23日公開道歉，稱對中國的快速復甦作了錯誤押注，造成職業生涯最大回撤。

仍堅信20年一遇牛市將至

近日，中國頂級宏觀對沖基金「半夏投資」的創始人，明星基金經理李蓓在其官方平台上公開道歉——表示自己犯了「速勝論」的錯誤，對中國的快速復甦作了錯誤押注。

她表示，自己麾下的半夏基金今年表現優於中國股市，但仍較去年年中的峰值最大回撤25%，這是她職業生涯中最大的一次回撤。

「我的確犯了速勝論的錯誤，不夠耐心謹慎，」李蓓表示，在「中短期政策是否能推動名義增長（含價格因素）上升」這一問題上，自己作出了錯誤的判斷。

內房危機、整體經濟通縮的壓力抑制了中國的經濟發展，滬深300指數在1月22日觸及5年來新低，這與去年年初的市場預期形成了極大的落差——2023年年初，當中國準備擺脫疫情重新開放時，不少人押注整個金融市場會有大幅上漲。

2023年的第四季度，李蓓買入10%地產股和建材股，認為中國政府一系列措施將遏制內房危機，但房地產政策無論是實際執行力度還是速度都明顯低於預期。

「我只怪自己之前的認知還不夠，不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運，」李蓓表示依然看好中國經濟的未來表現，「我依然相信二十年一遇的牛市仍會到來，並不會太遠，但之前可能需要多等待若幹個月或幾個季度的底部震蕩分化。」

內地基金經理掀道歉潮 正收益公募基金僅4成

内地媒體每日經濟新聞引述Wind資訊數據顯示，2023年中國內地公募基金年度榜單，其中只有5058隻實現正收益，佔全場總量的44.16%，單隻產品最高收益率67.63%。

截至1月17日，2024年以來有225隻公募基金產品發生基金經理變更，甚至傳來不少業績不佳的基金經理被要求轉崗，「回爐重造」做基礎研究員的消息。但亦有相關從業者向内地媒體表示，基金經理「回爐重造」並非新鮮事，只是近期市場不理想，因此調職的經理多一些。

李蓓並非首位公開道歉的「明星基金經理」，由於2023年A股市場慘淡，各個基金經理集體在披露的四季報中向投資者道歉，承認自己在投資上的誤判︰

新華行業靈活配置混合基金經理趙強：2023年我們業績較差，排名落後，整體不理想，對給投資者造成的損失我們深感歉意。

建信中小盤先鋒股票基金經理周智碩：既辜負了持有人的信任，也給持有人帶來了損失，在此，作為基金經理，誠懇地對持有人表示歉意。

嘉實核心藍籌混合基金經理肖覓：2023年我們在快遞行業的競爭格局判斷、房地產政策和需求的互動兩個方面的判斷上都有明顯失分的地方⋯⋯創出了成立以來的最大回撤，在此向各位信任我們的持有人表示抱歉。

對於基金經理的道歉，内地投資者似乎並不買賬。不少網友在相關新聞下表態，稱自己虧損過大，道歉已經於事無補。

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撰文︰涂宇佳

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