【中銀財富解碼】3月減息預期逐步降溫　有序減息才能軟著陸

▲ 對資產價格較好的情境是通脹逐步回落，令經濟溫和增長，好讓美聯儲能有序地降息，從而達致經濟軟著陸。目前環境大方向正正便是切合這個重要的背景。

近日美國經濟數據愈來愈能夠解釋到為何美聯儲官員要為市場降息預期降溫。早在1月初的美國就業報告，以至及最近公佈的創3個月最大升幅的美國零售數據及創下2021年7月以來最高水平的密歇根大學消費者信心指數，均顯示美國經濟存在韌性。

通脹及經濟是影響美聯儲貨幣政策的重要因素，若果通脹未有明顯回落，貨幣政策亦難以寬鬆，而經濟又會在高利率下受壓。

相反，當高利率滯後效應對經濟造成明顯的影響，美聯儲不得不加快步伐降息以避免經濟陷入衰退。

有序減息才能達致軟著陸

因此，若降息太早、太急是否一定代表對資產價格好？這個不一定，筆者認為對資產價格較好的情境是通脹逐步回落，令經濟溫和增長，好讓美聯儲能有序地降息，從而達致經濟軟著陸。目前環境大方向正正便是切合這個重要的背景，經過不同官員的言論及數據反映經濟的情況，市場亦開始接受降息預期降溫，利率期貨反映3月降息預期，由月初時近百分之百到現在不足5成機會。同時，美國標指及道指創歷史新高，筆者相信在若市場方向沒有重大改變，美股短期走勢很大可能在高位震盪。

除了美股外，美元指數走勢亦跟隨市場對美聯儲降息預期的機率改變，美元指數由1月初約101反彈至現時103.7附近，甚至曾創出10個月以來的最大單日升幅。這明顯的反彈，可以解釋為市場於去年12月美聯儲議息會議後，對降息預期反應得太急太快，以至美國10年期債息不足一個月內由去年12月初的4.33%下跌至約3.8%，促使美元指數更下跌至100.6。而現時美聯儲官員可以稱得上成功為降息預期降溫，美國10年期債息又上升至近4.1%水平，令美元指數延續升勢。

美元走勢視乎兩大數據

美元短期升勢能否持續，先要觀察本週稍後時間公佈的兩個重要數據，第一：美國第四季本地生產總值（GDP），目前市場預期按季年率為2%，預期較上季4.9%為低，但若數據出乎市場預期地高，那麼降息預期便會更加降溫，令到美元指數或會進一步走高。不過，同時亦要留意第二個經濟數據 – 美國核心個人消費開支平減指數（Core PCE），因現時市場普遍預期會下降至3%，若愈來愈接近美聯儲目標水平，這將影響降息預期。但不管如何，相信市場仍然會選擇等待下週美聯儲在香港時間2月1日的會後聲明去判斷未來減息走勢，故預期在議息前美元指數的變化不應大，較大機會在高位103水平徘徊。

至於剛於週二公佈議息結果的日央行一如預期維持利率不變，亦未有明確提及貨幣轉向時點。近日基於美債息上升令美日債息擴闊，美元兌日圓再度突破148水平，且開始接近150、所謂的「日本政府干預水平」。

雖然日央行短期改變貨幣政策的機會不高，但今年貨幣政策大方向上仍然是偏向由寬變緊，這將支持日元中線的表現。故此，近日美元兌日圓水平，可視為看好日圓中長線的投資者一個分段吸納的時機。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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